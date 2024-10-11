Больше половины россиян гасят ипотеку досрочно
За год в стране досрочно закрыли жилищные кредиты на 397,4 млрд рублей
11 октября 2024, 17:16, ИА Амител
В ходе опроса Level Group выяснилось, что 52% россиян выплатили ипотечный кредит досрочно. Большинство (70%) планировали это сделать, но не были уверены в успехе. 13% были уверены, а 10% не планировали, но старались погасить долг как можно раньше.
Только 6% закрыли долг благодаря случайности. 48% выплатили кредит в срок, пишет "Газета.ру".
В первом квартале 2024 года россияне досрочно погасили ипотечные кредиты на 397,4 млрд руб., что на 10% меньше, чем в первом квартале 2023 года. Все банки разрешают досрочное погашение без ограничений и штрафов, а стратегия зависит от суммы и срока кредита.
Россияне рассказали, что помогло им погасить кредит досрочно: 17% откладывали свободные деньги, 16% получили помощь от родителей, 15% – наследство, 10% стали зарабатывать больше, а 30% продали другую квартиру.
21:22:32 11-10-2024
а вторая половина еду по кредитке покупает.
08:07:52 12-10-2024
Элен без ребят (21:22:32 11-10-2024) а вторая половина еду по кредитке покупает. ... Элен, мне вот интересно - а кто ваш круг общения? Вот вы где увидели людей, покупающих продукты по кредитке? Люди, которых я знаю, очень осторожно и аккуратно относятся к кредитным средствам, и даже при наличии кредитки очень тщательно принимают решении об ее использовании.
12:46:38 13-10-2024
Элен без ребят (21:22:32 11-10-2024) а вторая половина еду по кредитке покупает. ... это только ты. остальные здоровые
23:44:57 11-10-2024
Нё скромный вопрос. А какая категория гражданин досрочно гасит. Очевидно пекари да слесари?
08:05:34 12-10-2024
Гость (23:44:57 11-10-2024) Нё скромный вопрос. А какая категория гражданин досрочно га... А ты много пекарей или слесарей знаешь? Их вообще в масштабах АК много? Люди, я сейчас про нормальных людей, имеющие большой финансовый долг, который напрямую влияет на их жилищные условия, вне зависимости от профессии, вероисповедания или возраста, стараются побыстрее закрыть этот долг. Это нормально. Не нормально под страхом потери жилья игнорировать платежи по ипотеке, или не предпринимать усилий по ее скорейшему погашению.
12:47:41 13-10-2024
Гость (23:44:57 11-10-2024) Нё скромный вопрос. А какая категория гражданин досрочно га... пекари и слесари нормально зарабатывают
19:25:35 12-10-2024
так и есть. более менее правдивая нформация. Мы тож досрочно оплатили ипотеку и кредит на джипик