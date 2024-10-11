Больше половины россиян гасят ипотеку досрочно

За год в стране досрочно закрыли жилищные кредиты на 397,4 млрд рублей

11 октября 2024, 17:16, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534

В ходе опроса Level Group выяснилось, что 52% россиян выплатили ипотечный кредит досрочно. Большинство (70%) планировали это сделать, но не были уверены в успехе. 13% были уверены, а 10% не планировали, но старались погасить долг как можно раньше.

Только 6% закрыли долг благодаря случайности. 48% выплатили кредит в срок, пишет "Газета.ру".

В первом квартале 2024 года россияне досрочно погасили ипотечные кредиты на 397,4 млрд руб., что на 10% меньше, чем в первом квартале 2023 года. Все банки разрешают досрочное погашение без ограничений и штрафов, а стратегия зависит от суммы и срока кредита.

Россияне рассказали, что помогло им погасить кредит досрочно: 17% откладывали свободные деньги, 16% получили помощь от родителей, 15% – наследство, 10% стали зарабатывать больше, а 30% продали другую квартиру.