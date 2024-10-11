ЦБ отменил для банков ограничение полной стоимости ипотечного кредита

Финансовые организации не будут рисковать нарушить закон по предельному уровню

11 октября 2024, 09:34, ИА Амител

Ключи от квартиры / Фото: pxhere.com

Центробанк (ЦБ) отменил ограничение для банков полной стоимости кредита (ПСК) по ипотеке до 31 марта 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Решение позволит банкам отразить в ипотечных ставках последние изменения ситуации на финансовом рынке, в том числе и сложившихся под влиянием решений регулятора по ключевой ставке. Финансовые организации не будут рисковать нарушить закон о предельном уровне ПСК – сумма, которую заемщик вернет банку за весь срок пользования займом.

Риски увеличения долговой нагрузки ипотечников будут ограничены уже действующими макропруденциальными надбавками. Для других займов ограничения сохранятся.