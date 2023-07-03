Больше половины россиян относятся нейтрально к возвращению зарубежных брендов
Негативное отношение к этому выразили только 18% опрошенных
03 июля 2023, 15:21, ИА Амител
Фото: pxhere.com
54% россиян заявили о том, что они нейтрально относятся к возвращению западных брендов под другими названиями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования ВЦИОМ.
Положительное отношение к такой тенденции высказал 21% опрошенных. Чаще всего так высказывались жители Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников.
Отрицательно о возвращении иностранных компаний высказались 18% респондентов. Большинство из них - жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек.
16:22:58 03-07-2023
а я без брендов плохо кушаю.
16:34:06 03-07-2023
Большая половина россиян не может позволить себе западные бренды, только дешёвый Китай или Узбекистан, неудивительно, что у них нейтральное отношение к западным брендам.
16:57:57 03-07-2023
Гость (16:34:06 03-07-2023) Большая половина россиян не может позволить себе западные бр... Можете написать, какие именно бренды вы не можете себе позволить? И какие вам так нравятся? Я не припомню ничего, что выделялось бы высоким качеством. А Узбекистан, кстати, мы ценим. Так как трикотаж у них натуральный, в отличие от многих других брендов.
17:57:24 03-07-2023
Гость (16:57:57 03-07-2023) Можете написать, какие именно бренды вы не можете себе позво... Да, да трикотаж из Узбекистана натуральный, 100% полиэстер, жаль здесь нет смеющихся смайлов. Вы в каком году живёте, в 1980? Весь хлопок и лен Узбекистана уходит в Китай, для нас только одежда из пластиковых бутылок.
12:13:31 04-07-2023
Гость (17:57:24 03-07-2023) Да, да трикотаж из Узбекистана натуральный, 100% полиэстер, ... Я прекрасно отличаю натуральные ткани от полиэстра. И из Узбекистана бОльшая часть трикотажа из натурального хлопка. Трогайте ткани, учитесь различать состав наощупь.
20:18:00 04-07-2023
Гость (12:13:31 04-07-2023) Я прекрасно отличаю натуральные ткани от полиэстра. И из Узб... Зачем щупать, внутри ярлык на котором указан состав, что вы за одежду покупаете могу представить, там где нет ярлыка с составом, хлопок всегда будет продаваться дорого и со всеми ярлыками.
20:21:56 04-07-2023
Гость (12:13:31 04-07-2023) Я прекрасно отличаю натуральные ткани от полиэстра. И из Узб... Мне не надо щупать на ощупь, я покупаю дорогую одежду с заводскими ярлыками, состав и производитель всегда указан.
21:49:52 03-07-2023
Гость (16:57:57 03-07-2023) Можете написать, какие именно бренды вы не можете себе позво... Пума, Адидас, Рибок и т.д. Не путайте с китайским рибаком и т.д. Оно есть, но посмотрите курс доллара
12:29:16 04-07-2023
Большинство барнаульцев никогда в глаза настоящую брендовую продукцию не видели и не увидят. О чем вообще толкуете-то, горожане?