Больше половины россиян относятся нейтрально к возвращению зарубежных брендов

Негативное отношение к этому выразили только 18% опрошенных

03 июля 2023, 15:21, ИА Амител

Фото: pxhere.com

54% россиян заявили о том, что они нейтрально относятся к возвращению западных брендов под другими названиями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования ВЦИОМ.

Положительное отношение к такой тенденции высказал 21% опрошенных. Чаще всего так высказывались жители Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников.

Отрицательно о возвращении иностранных компаний высказались 18% респондентов. Большинство из них - жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек.