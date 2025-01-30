Более половины россиян поддержали повышение штрафов за нарушение ПДД
Среди противников чаще всего встречались мужчины, люди с неоконченным высшим образованием и с не лучшим материальным положением
30 января 2025, 09:00, ИА Амител
Идею повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения поддержали 57% опрошенных россиян. Как сообщают "Ведомости", соответствующий опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В январе в РФ вступил в силу закон о повышении штрафов за ряд нарушений ПДД. Кроме того, изменились условия уплаты: скидка за оперативную уплату штрафа была снижена с 50 до 25%, а срок льготной оплаты увеличился – 30 дней вместо 20. ВЦИОМ решил узнать, как россияне отнеслись к нововведениям, и опросил 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
Так, 27% россиян относятся к нововведениям скорее отрицательно, 14% – безразлично. Мужчины чаще выступали против изменений (33%), а также люди с неоконченным высшим образованием (32%) и старшие миллениалы (38%). Кроме того, среди них оказались люди с материальным положением ниже среднего – 35%.
При этом среди опрошенных доминирует мнение, что рост размера штрафов в первую очередь направлено на пополнение бюджета (53%), а не на повышение безопасности на дорогах (37%). В то же время половина опрошенных ожидают снижения числа нарушений после принятых мер, но примерно столько же (44%) не ждут никаких изменений – ни в лучшую, ни в худшую сторону.
09:08:29 30-01-2025
ну и брехня!
09:12:39 30-01-2025
вот из за того, что подобные сфабрикованные "кривые" цифры якобы статистики подают, в том числе президенту, в стране и нет порядка, ибо высшее руководство не знает что на самом деле думает народ.
10:51:35 30-01-2025
Гость (09:12:39 30-01-2025) вот из за того, что подобные сфабрикованные "кривые" цифры я... Они и не хотят знать. На наше мнение им совершенно наплевать, неужели Вы это еще не поняли?
10:59:17 30-01-2025
Гость (09:12:39 30-01-2025) вот из за того, что подобные сфабрикованные "кривые" цифры я... На дворе 21 век информационных технологий, а не средневековье)) информацию голубями больше не распространяют)))
09:15:20 30-01-2025
Пипец...Кто спрашивал россиян? Ну опросили сотню "засланных казачков" по заказу ГИБДД...Зачем писать чушь, что поддерживает больше половины россиян? Да еще и оскорблять тех, кто не поддержал. Вот я мужчина с оконченным высшим и нормальным материальным не поддерживаю...И это факт.
12:15:30 30-01-2025
Дюша (09:15:20 30-01-2025) Пипец...Кто спрашивал россиян? Ну опросили сотню "засланных ... Почему не поддерживаете, можете пояснить? Нарушаете часто? Пробовали не нарушать?
Я вот поддерживаю не только увеличение штрафов, но и лишение прав за серьезные нарушения, например такие как превышение скорости. Потому что эти люди напрямую угрожают моей жизни, когда я еду 100 никого не трогаю.
12:29:38 30-01-2025
Дюша (09:15:20 30-01-2025) Пипец...Кто спрашивал россиян? Ну опросили сотню "засланных ... Дюша, ты пишешь, что ты мужчина, а почему Дюша? Ларчик открывается просто, в государстве казна пустеет, нужны бабки, а потому нужно холопов драть и драть, ну не Ротенберга же, четр побери.
12:51:35 30-01-2025
Гость (12:29:38 30-01-2025) Дюша, ты пишешь, что ты мужчина, а почему Дюша? Ларчик откры... Не знаю конечно как сейчас среди вас малолеток принято, но Дюша всегда было сокращение от имени Андрей. Не знать такие элементарные вещи - это просто лоховство.
09:22:12 30-01-2025
это давно нужно было сделать, раз в 20ть, минимум.
с марта по ноябрь с пятницы по субботу, малолетки и невыросшие дити от 30 до 40ка, по ленинскому гоняют от светофора до светофора.
штрафовать можно пачками, но ГАИ только в воскресенье во второй половине дня по сиротски дежурит у 7го континента.
должно за вечер минимум по пятаку с камер прилетать
09:38:53 30-01-2025
Мало штрафы повысить, надо кратно увеличивать камеры! Работающие камеры, а то Барнаул весь в муляжах! Позорники, отдали коммерсам камеры , и те не работают!
09:55:14 30-01-2025
Гость (09:38:53 30-01-2025) Мало штрафы повысить, надо кратно увеличивать камеры! Работа... Себе камеру засунь... куда-нибудь! Что бы за тобой всегда непрерывно велось наблюдение! Какие ты там ещё гениальные мысли сгенирируешь!... Хотя наверное скоро так и будет со всеми. Не логично в организм, так в унитазы точно чипы вкрутят...
13:02:57 30-01-2025
Гость (09:55:14 30-01-2025) Себе камеру засунь... куда-нибудь! Что бы за тобой всегда не... Другого способа кроме как увеличение штрафов раз в 20ть и по возможности повсеместное установление камер, воздействовать на автобыдло НЕТ.
10:21:19 30-01-2025
Гость (09:38:53 30-01-2025) Мало штрафы повысить, надо кратно увеличивать камеры! Работа... Камеры нужно не увеличить, а запретить . По крайней мере запретить любые штрафы на их основе. Я не давал разрешения меня снимать и обрабатывать свои данные. Всё это не законно и к тому же работает криво. Особенно стоплинии.
09:46:48 30-01-2025
Ещё не начал читать комментарии, уже хотел написать, что это теперь всё, что нужно знать о статистике. Полная брехня. Согласен, с комментаторами. Про штрафы в 20 раз выше комментарий... Всех не надо под одну гребёнку. Малолеток на Ленина и другие подобные индивидуальные участки за повторное да, можно и в 50 раз. Просто тупо штрафы для всех от 10 000. Тут уж извините...
09:51:05 30-01-2025
"После того как мы подчинили Росстат Минэкономразвития, нам по плечу любые показатели" ©
09:57:25 30-01-2025
А толку, выпишут штраф, а перец и дальше будет гонять штраф не оплачивая. И чихать ему на размер штрафа.
Сейчас спецом статью глянул, что будет, если штрафы не платить - практически ничего, пока вживую гайцы не остановят, которые как мы видим по комментам выше - довольно мало работают вживую...
И какой смысл тогда от повышения, если те кто не платит и дальше платить не будет?
11:53:53 30-01-2025
Ладно (09:57:25 30-01-2025) А толку, выпишут штраф, а перец и дальше будет гонять штраф ... не правда. Передадут приставам, а уж приставов много способов...
12:54:53 30-01-2025
Гость (11:53:53 30-01-2025) не правда. Передадут приставам, а уж приставов много способо... Ну да, рассказывай сказки, я знаю людей у которых по 100 штрафов и более и они не собираются их платить, вообще, болт забили. И никто ничего им сделать не может. Должна быть неотвратимость наказания, а не как сейчас. Тогда и суммы штрафов будут не особо актуальны
13:23:21 30-01-2025
Гость (12:54:53 30-01-2025) Ну да, рассказывай сказки, я знаю людей у которых по 100 штр... А разве машины у таких злостных неплательщиков не забирают? Это же не по барабану, это больно.
14:14:39 30-01-2025
Гость (12:54:53 30-01-2025) Ну да, рассказывай сказки, я знаю людей у которых по 100 штр... А что у этих людей нет банковских карт, автомобилей и недвижимости?
14:33:46 30-01-2025
Гость (14:14:39 30-01-2025) А что у этих людей нет банковских карт, автомобилей и недви... Дак ты и задай вопрос приставам, как они так работают ? У этих людей все есть
09:59:02 30-01-2025
Нужно лишение прав ввести за регулярный повтор одних и тех же нарушений. Не важно что это, ездить не умеет или протестант, должен ходить пешком или передвигаться пассажиром
10:09:46 30-01-2025
не одобряю повышение, меня не спрашивали, да и вообще никого не спрашивают, тупо делают, что хотят и всё, лучше бы дорогами занялись, расширениями, позор, когда трасса оживлённая и в одну нитку...
10:17:18 30-01-2025
Подогнали мнение под чьё-то решение, выслуживаются и одно место вылизывают. Других слов нет. Про положительный эффект от роста штрафов пишут те, кто ездить не умеет. Не более того
10:33:59 30-01-2025
Гость (10:17:18 30-01-2025) Про положительный эффект от роста штрафов пишут те, кто ездить не умеет. Не более тогоСтранная логика. Из нее следует, что умеющие ездить обдуманно нарушают и потому противятся повышению штрафов? Если до дурака не доходит через голову, то пусть доходит через кошелек.
11:56:13 30-01-2025
Гость (10:17:18 30-01-2025) Подогнали мнение под чьё-то решение, выслуживаются и одно ме... В опросе ещё не указано, имеют ли опрашиваемые личный автомобиль. Не удивлюсь, если более половины у них нету
10:19:18 30-01-2025
Повышение пенсионного возраста тоже больше половины россиян поддержали? Заврались по полной. Хотя не удивительно,есть с кого пример брать.
10:31:10 30-01-2025
Бедная Дюша. Ее посчитали... Бггг
10:36:25 30-01-2025
Малы штрафы! МАЛЫ!!!! Надо их кратно увеличивать и автомобили злостных нарушителей конфисковывать!!!
10:48:09 30-01-2025
Для тех кто соблюдает ПДД, это повышение по барабану, а для тех кто нарушает, полезная информация ))) Кстати последние, больше всего и возмущаются повышением штрафов.
11:00:46 30-01-2025
Интересная задачка. Имеем условие: большинство нарушений ПДД - преднамеренные, штрафы не пугают, так как можно оплатить их в половину и не сразу. Вопрос: что нужно сделать чтобы уменьшить количество нарушений ПДД?
15:48:55 30-01-2025
Гость (11:00:46 30-01-2025) Интересная задачка. Имеем условие: большинство нарушений ПДД... Большинство штрафов как раз не преднамеренные. Не заметил знак 40, проехал на 10см за стоп линию и т.д. Камеры как раз не повышают безопасность, а тупо для сбора денег. Единичные богатые гонщики не являются массовым явлением, да им и повышение это по барабану.
12:04:17 30-01-2025
Ежели едешь на машине-значит есть денюжки-остается их забрать и все...
12:20:54 30-01-2025
Грыша (12:04:17 30-01-2025) Ежели едешь на машине-значит есть денюжки-остается их забрат...
Ездить по правилам не пробовали? Говорят, очень помогает экономить деньги
13:59:15 30-01-2025
Гость из будущего (12:20:54 30-01-2025) Ездить по правилам не пробовали? Говорят, очень помогает... На всем Аванесова ограничение 40 км/ч. Но на одном из пшеходных переходов ограничение 20 км/ч и камера. И люди получают штрафы за превышение, когда ползут со скоростью кто 43 км/ч, кто 47 км/ч. Да, нарушать нельзя, но это смешные нарушения. Поставьте на тот пешеходник светофор с кнопкой, и пешеходам будет безопаснее переходить, и водителям удобно. Я там каждый поздний вечер или каждую ночь проезжаю, зачем в это время на отличной широкой освещенной пустой дороге ограничение 20 км/ч?
12:41:56 30-01-2025
Ну конечно, произведен опрос-кто за поднятие штрафов и просто всех цен? И большинство конечно - за !
13:19:21 30-01-2025
Я за поднятие штрафов за сознательно созданные опасные ситуации, за вождение в пьяном или наркоманском состоянии.
Но против перегибов. Например, на Аванесова 77 поставили камеру на пешеходном переходе под знак (20). И едешь такой ночью по пустой трехполосной ярко освещенной дороге со скоростью черепахи. Потому что там школьники и пенсионеры?
14:04:52 30-01-2025
Я убеждённый пешеход, и я твёрдо знаю, что повышение штрафов без применения принципа неотвратимости наказания- ересь альбигойская.
14:54:47 30-01-2025
а я против повышения штрафов, пошлин
16:03:05 30-01-2025
Предлагаю пешеходам тоже поднять штрафы - переход в неположенном месте - 5000р, переход на красный 50000р. И провести опрос среди водителей.
16:08:06 30-01-2025
Гость (16:03:05 30-01-2025) Предлагаю пешеходам тоже поднять штрафы - переход в неположе... Полностью согласен, будучи пешеходом. Чтобы меня оштрафовать, меня надо поймать, а значит, где-то должен быть мусор, который штрафанёт не только меня, но и водятлов. Кстати, даю наводку- проезд на красный на пешеходнике у остановки ОТ "я детская поликлиника"- норма. Ментов нет, значит, можно.
16:22:11 30-01-2025
Гость (16:08:06 30-01-2025) Полностью согласен, будучи пешеходом. Чтобы меня оштрафовать... Ввести обязательную биометрию, и поставить камеры на каждый пешеходник) А ещё перед регулируемыми переходами нарисовать стоп-линию, заступ даже на 1 см приравнивать к переходу на красный.
18:28:15 30-01-2025
Гость (16:03:05 30-01-2025) Предлагаю пешеходам тоже поднять штрафы - переход в неположе...Заодно и за парковку на тротуарах, газонах и тд.
16:29:27 30-01-2025
В России машину имеют 32% населения. т.е. большинство в опросе (да и здесь в комментариях) пешеходы, разумеется они за. вот и вся статистика.
22:04:13 30-01-2025
Гость (16:29:27 30-01-2025) В России машину имеют 32% населения. т.е. большинство в опро... я как водитель тоже за - насмотрелся на вас, олегофрендов. На том перекрестке, где камера за стоп-линию, порядка гораздо больше