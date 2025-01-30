Более половины россиян поддержали повышение штрафов за нарушение ПДД

Среди противников чаще всего встречались мужчины, люди с неоконченным высшим образованием и с не лучшим материальным положением

30 января 2025, 09:00, ИА Амител

Идею повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения поддержали 57% опрошенных россиян. Как сообщают "Ведомости", соответствующий опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В январе в РФ вступил в силу закон о повышении штрафов за ряд нарушений ПДД. Кроме того, изменились условия уплаты: скидка за оперативную уплату штрафа была снижена с 50 до 25%, а срок льготной оплаты увеличился – 30 дней вместо 20. ВЦИОМ решил узнать, как россияне отнеслись к нововведениям, и опросил 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Так, 27% россиян относятся к нововведениям скорее отрицательно, 14% – безразлично. Мужчины чаще выступали против изменений (33%), а также люди с неоконченным высшим образованием (32%) и старшие миллениалы (38%). Кроме того, среди них оказались люди с материальным положением ниже среднего – 35%.

При этом среди опрошенных доминирует мнение, что рост размера штрафов в первую очередь направлено на пополнение бюджета (53%), а не на повышение безопасности на дорогах (37%). В то же время половина опрошенных ожидают снижения числа нарушений после принятых мер, но примерно столько же (44%) не ждут никаких изменений – ни в лучшую, ни в худшую сторону.