В Госдуме призвали увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах до 25 тысяч рублей

Для юрлиц наказание может вырасти еще сильнее — до 500 тысяч рублей

28 января 2025, 10:50, ИА Амител

Мусор / Фото: unsplash.com / Jas Min

В РФ могут ужесточить штрафы за несоблюдение требований к эксплуатации помещений. Как сообщает РИА Новости, соответствующий законопроект о внесении изменений в КоАП РФ разрабатывают в Госдуме.

Парламентарии хотят поднять наказание за антисанитарию для физлиц до 25 тысяч рублей, а для юрлиц – до 500 тысяч рублей. Сейчас штраф за подобные нарушения ощутимо ниже – он составляет от 500 до 1500 рублей.

Как отметил зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, текущие штрафные санкции не способствуют предупреждению и пресечению нарушений. Кроме того, недобросовестные действия снижают рыночную стоимость квартир и их аренды, собственниками которых являются законопослушные граждане.

В документе отмечается, что принятие изменений в действующее законодательство позволит сократить число нарушений и будет способствовать защите прав граждан.