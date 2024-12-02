НОВОСТИОбщество

Более половины россиян ушли с работы из-за низкой зарплаты и выгорания

В исследовании приняли участие более 3,5 тысячи граждан

02 декабря 2024, 20:35, ИА Амител

Усталость / Фото: pxhere.com/ru/photo/1143377
Усталость / Фото: pxhere.com/ru/photo/1143377

35% россиян уволились с предыдущего места работы из-за низкой зарплаты. Еще 34% опрошенных ушли из-за выгорания и стресса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование экспертов "Сбераналитики" и сервиса "Работа.ру".

В опросе приняли участие более 3,5 тысячи россиян.

Среди других причин увольнений респонденты отметили:

  • отсутствие карьерного роста (24%);
  • конфликты с коллегами и начальством (18%);
  • желание уделять больше времени семье и личной жизни (17%);
  • необходимость работать ближе к дому (12%).

У 6% участников причиной стали планы переезда в другой город или страну, при этом 8% респондентов никогда не меняли место работы.

"Молодые люди в возрасте 18-34 лет чаще увольнялись из-за выгорания и состояния здоровья (48%) по сравнению с более старшими коллегами. Для последних основными причинами ухода остаются низкие зарплаты и отсутствие карьерного роста", – следует из анализа.

Работники из сфер образования, здравоохранения, финансов и государственного управления чаще всего переходят на новые позиции.

Сотрудники ЖКХ и сферы услуг предпочитают переходить в обрабатывающую промышленность. IT-специалисты находят новые позиции в финансовом секторе с приростом зарплаты приблизительно 19,5%.

Люди на нелюбимой работе / amic.ru / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Жители Алтая определили место работы в своей жизни и ее ценность

Только 8% опрошенных отметили, что могут назвать свою работу идеальной
НОВОСТИОбщество
Россия Работа опросы

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

20:39:27 02-12-2024

Вот она ваша пресловутая - в России полно рабочих мест... Русские просто работать не хотят...

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:39:20 02-12-2024

Гость (20:39:27 02-12-2024) Вот она ваша пресловутая - в России полно рабочих мест... Ру... Все правильно - русские больше не хотят работать даром и в плохих условиях.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

21:47:03 02-12-2024

"Да вы просто работать не хотите!" - орал надсмотрщик и лупил рабов кнутом...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:50:26 03-12-2024

ушли с работы из-за низкой зарплаты ---- в курьеры

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров