Более половины россиян ушли с работы из-за низкой зарплаты и выгорания

В исследовании приняли участие более 3,5 тысячи граждан

02 декабря 2024, 20:35, ИА Амител

Усталость / Фото: pxhere.com/ru/photo/1143377

35% россиян уволились с предыдущего места работы из-за низкой зарплаты. Еще 34% опрошенных ушли из-за выгорания и стресса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование экспертов "Сбераналитики" и сервиса "Работа.ру".

В опросе приняли участие более 3,5 тысячи россиян.

Среди других причин увольнений респонденты отметили:

отсутствие карьерного роста (24%);

конфликты с коллегами и начальством (18%);

желание уделять больше времени семье и личной жизни (17%);

необходимость работать ближе к дому (12%).

У 6% участников причиной стали планы переезда в другой город или страну, при этом 8% респондентов никогда не меняли место работы.

"Молодые люди в возрасте 18-34 лет чаще увольнялись из-за выгорания и состояния здоровья (48%) по сравнению с более старшими коллегами. Для последних основными причинами ухода остаются низкие зарплаты и отсутствие карьерного роста", – следует из анализа.

Работники из сфер образования, здравоохранения, финансов и государственного управления чаще всего переходят на новые позиции.

Сотрудники ЖКХ и сферы услуг предпочитают переходить в обрабатывающую промышленность. IT-специалисты находят новые позиции в финансовом секторе с приростом зарплаты приблизительно 19,5%.