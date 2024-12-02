Более половины россиян ушли с работы из-за низкой зарплаты и выгорания
В исследовании приняли участие более 3,5 тысячи граждан
02 декабря 2024, 20:35, ИА Амител
35% россиян уволились с предыдущего места работы из-за низкой зарплаты. Еще 34% опрошенных ушли из-за выгорания и стресса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование экспертов "Сбераналитики" и сервиса "Работа.ру".
В опросе приняли участие более 3,5 тысячи россиян.
Среди других причин увольнений респонденты отметили:
- отсутствие карьерного роста (24%);
- конфликты с коллегами и начальством (18%);
- желание уделять больше времени семье и личной жизни (17%);
- необходимость работать ближе к дому (12%).
У 6% участников причиной стали планы переезда в другой город или страну, при этом 8% респондентов никогда не меняли место работы.
"Молодые люди в возрасте 18-34 лет чаще увольнялись из-за выгорания и состояния здоровья (48%) по сравнению с более старшими коллегами. Для последних основными причинами ухода остаются низкие зарплаты и отсутствие карьерного роста", – следует из анализа.
Работники из сфер образования, здравоохранения, финансов и государственного управления чаще всего переходят на новые позиции.
Сотрудники ЖКХ и сферы услуг предпочитают переходить в обрабатывающую промышленность. IT-специалисты находят новые позиции в финансовом секторе с приростом зарплаты приблизительно 19,5%.
20:39:27 02-12-2024
Вот она ваша пресловутая - в России полно рабочих мест... Русские просто работать не хотят...
22:39:20 02-12-2024
Гость (20:39:27 02-12-2024) Вот она ваша пресловутая - в России полно рабочих мест... Ру... Все правильно - русские больше не хотят работать даром и в плохих условиях.
21:47:03 02-12-2024
"Да вы просто работать не хотите!" - орал надсмотрщик и лупил рабов кнутом...
07:50:26 03-12-2024
ушли с работы из-за низкой зарплаты ---- в курьеры