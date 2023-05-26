Больше половины российских работодателей поддержали введение четырёхдневки
Переход на такую систему в ближайшее время готовы рассмотреть только 4% компаний
26 мая 2023, 13:51, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Большинство представителей российского бизнеса поддерживают переход на четырёхдневную рабочую неделю. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на исследование портала hh.ru.
Отмечается, что такая система позволит организовать более гибкий подход к оплате труда, а также повысит лояльность сотрудников.
При этом в условиях постоянной модернизации экономики не все готовы прямо сейчас уходить на четырёхдневку.
Главным плюсом перехода называют уменьшение рисков выгорания сотрудников, минусом – необходимость снижения уровня зарплат.
14:36:27 26-05-2023
какой-то сумбур написан. "
16:04:49 26-05-2023
Главным плюсом перехода называют уменьшение рисков выгорания сотрудников, минусом – необходимость снижения уровня зарплат.//////////////////Зарплату уменьшат, интенсивность труда повысят.
19:01:50 26-05-2023
Чё!? опять раскол в обществе!? четырёхдневщики против шестидневщиков???!