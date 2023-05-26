Больше половины российских работодателей поддержали введение четырёхдневки

Переход на такую систему в ближайшее время готовы рассмотреть только 4% компаний

26 мая 2023, 13:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Большинство представителей российского бизнеса поддерживают переход на четырёхдневную рабочую неделю. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на исследование портала hh.ru.

Отмечается, что такая система позволит организовать более гибкий подход к оплате труда, а также повысит лояльность сотрудников.

При этом в условиях постоянной модернизации экономики не все готовы прямо сейчас уходить на четырёхдневку.

Главным плюсом перехода называют уменьшение рисков выгорания сотрудников, минусом – необходимость снижения уровня зарплат.