Большинство россиян не поддержали введение шестидневной рабочей недели
Опрошенные отметили, что такие изменения не соответствуют трудовому законодательству и научным знаниям
25 мая 2023, 13:52, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Портал Superjob выяснил, что 82% россиян не поддерживают введения в стране шестидневной рабочей недели. Об этом сообщает ТАСС.
По словам опрошенных, подобные изменения не соответствуют трудовому законодательству, а также современным научным знаниям.
Поддержали введение шестидневки только 6% опрощенных. Больше всего сторонников таких изменений среди представителей старшего поколения. Меньше всего – среди людей в возрасте от 35 до 44 лет.
14:01:36 25-05-2023
82% россиян можно записывать в непатриоты
17:57:07 25-05-2023
Гость (14:01:36 25-05-2023) 82% россиян можно записывать в непатриоты... Шестидневка нужна, чтобы защитить традиционные ценности, ведь белоручки превращаются в геев!:D
14:41:39 25-05-2023
Народ уже на 4хдневку настроился.
14:43:22 25-05-2023
я правильно понял? работать за такую ЗП нет желающих, поэтому увеличим нагрузку тем, которые работают , без повышения ЗП. Гениально !!!
16:00:33 25-05-2023
В том то и дело что шести дневка за туже зарплату, придприниматели хитрожопые сами пусть пашут
16:08:48 25-05-2023
Посадить инициаторов ,Аванти,на шестидневку,минималку,и повысить им конкретно пенсионный возраст до 70 лет.Народ будет " за".Они же сами ,эти "патриоты " чужими руками,так хотят поработать бесплатно и выйти ...как там ...из зоны комфорта...уроды
16:11:20 25-05-2023
Ужас, какой же идиот придумал, ввести шестидневную рабочую неделю!
16:40:21 25-05-2023
Медведев недавно мечтал о 4х дневной рабочей недели, что поменялось .За теже деньги хотят , чтобы люди работали больше...
16:42:42 25-05-2023
Сметану разбавить не успел , потому буду не доливать....Социалная политика... Кто придумал , обозначьте...
16:59:33 25-05-2023
Вы почитайте об этом Аванти отзывы.... Таких желающих ген. жиров, дофига
17:48:38 25-05-2023
Слышь!? (говорит...) Что характе́рно... Лёнька не одобрил твой поступок!...
17:51:41 25-05-2023
Это Капитализм! Детка!
18:10:06 25-05-2023
Самое интересное что организация*Аванти* ликвидирована в 2021 году
06:59:30 26-05-2023
Это тухлый вброс, сама эта ассоциация - сборище не бизнесменов, а всякой шелупонь типа Кирсана илюмжинова или НОДовца Федорова. Это просто клуб по интересам сбитых летчиков. Обращать внимание на их кукарекание - не просто бессмысленно, но и попросту глупо.