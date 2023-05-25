Большинство россиян не поддержали введение шестидневной рабочей недели

Опрошенные отметили, что такие изменения не соответствуют трудовому законодательству и научным знаниям

25 мая 2023, 13:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Портал Superjob выяснил, что 82% россиян не поддерживают введения в стране шестидневной рабочей недели. Об этом сообщает ТАСС.

По словам опрошенных, подобные изменения не соответствуют трудовому законодательству, а также современным научным знаниям.

Поддержали введение шестидневки только 6% опрощенных. Больше всего сторонников таких изменений среди представителей старшего поколения. Меньше всего – среди людей в возрасте от 35 до 44 лет.