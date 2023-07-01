Больше мощи и больше страсти. Автогонки всероссийского значения пройдут на Алтае

Кубок RDRC Сибирь пройдет в Алтайском крае

01 июля 2023, 09:25, ИА Амител

Впервые в Алтайском крае пройдет Кубок RDRC Сибирь – соревнование по дрэг-рейсингу всероссийского значения. Как сообщили amic.ru организаторы, увидеть зрелищные гонки и напитаться адреналином можно будет в выходные 8 и 9 июля на аэродроме Панфилово в селе Новороманово Калманского района.

И это будет уже второй этап дрэг-рейсинга на Алтае в 2023 году. На первом этапе участие в заездах принимали 84 пилота из 12 городов России.

В этот раз организаторы ждут еще более зрелищного действия: еще больше мощных автомобилей, интересных заездов и новых рекордов. Ждут и новых участников.

Добавим, в этих соревнованиях участники, которые займут с первого по пятое место в своем классе, получат знание кандидата в мастера автомобильного спорта. В гонках другого уровня это более длительная процедура.

Сколько продлятся соревнования

И 8, и 9 июля соревнования будут длиться, ориентировочно, с 10 до 18 часов.

Дрэг-рейсинг: это вид автоспорта, в котором два автомобиля соревнуются в ускорении по прямой трассе. В классической версии они преодолевают дистанцию 402 метра.



Организаторы соревнований: команда Drag Racing Siberia при поддержке Министерства спорта Алтайского края и RDRC (г. Москва).