Больше мощи и больше страсти. Автогонки всероссийского значения пройдут на Алтае
Кубок RDRC Сибирь пройдет в Алтайском крае
01 июля 2023, 09:25, ИА Амител
Впервые в Алтайском крае пройдет Кубок RDRC Сибирь – соревнование по дрэг-рейсингу всероссийского значения. Как сообщили amic.ru организаторы, увидеть зрелищные гонки и напитаться адреналином можно будет в выходные 8 и 9 июля на аэродроме Панфилово в селе Новороманово Калманского района.
И это будет уже второй этап дрэг-рейсинга на Алтае в 2023 году. На первом этапе участие в заездах принимали 84 пилота из 12 городов России.
В этот раз организаторы ждут еще более зрелищного действия: еще больше мощных автомобилей, интересных заездов и новых рекордов. Ждут и новых участников.
Добавим, в этих соревнованиях участники, которые займут с первого по пятое место в своем классе, получат знание кандидата в мастера автомобильного спорта. В гонках другого уровня это более длительная процедура.
Сколько продлятся соревнования
И 8, и 9 июля соревнования будут длиться, ориентировочно, с 10 до 18 часов.
Дрэг-рейсинг: это вид автоспорта, в котором два автомобиля соревнуются в ускорении по прямой трассе. В классической версии они преодолевают дистанцию 402 метра.
Организаторы соревнований: команда Drag Racing Siberia при поддержке Министерства спорта Алтайского края и RDRC (г. Москва).
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