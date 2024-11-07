Больше тысячи алтайских школьников бесплатно совершат путешествия по родному краю

Для групповых поездок детей туроператоры разработали экскурсионные программы

07 ноября 2024, 09:14, ИА Амител

Музей Чуйского тракта / Фото: туроператор "Охота"

Больше тысячи учащихся пятых-девятых классов из Алтайского края совершат бесплатные путешествия по родному региону до конца 2024 года. Впервые такая возможность у школьников появилась в 2023 году благодаря нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Эта идея нашла большой отклик у детей, их родителей и педагогов, поэтому губернатор Виктор Томенко принял решение продлить программу школьного туризма уже за счет средств регионального бюджета. Кто может стать участником проекта и какие достопримечательности увидят дети, рассказал начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Казанцев.

Турпоездки за счет социального сертификата

С момента старта нового учебного года бесплатно в путешествиях по Алтайскому краю побывали уже более 500 школьников из разных уголков региона. Такая возможность представилась им благодаря реализации проекта по повышению доступности и популяризации туризма среди детей школьного возраста.

Всего до конца 2024 года туристические поездки совершат 1015 учащихся пятых-девятых классов. На эти цели региональное правительство выделило 12,5 миллиона рублей, об этом во время онлайн-форума сообщил Евгений Казанцев.

Фото: туроператор "Охота"

Номинал одного социального сертификата составляет почти 12,5 тысячи рублей. Поездки по нему проходят по принципу "все включено". В пакет входит трехразовое питание, проживание в трехзвездочной гостинице, трансфер, услуги гида, билеты в музей и страховка.

"Приоритетное право на получение социального сертификата имеют дети с ограниченными возможностями здоровья, пребывающие в организациях для детей-сирот, оставшиеся без попечения родителей, а также дети участников специальной военной операции. Отправиться в путешествие по региону до конца 2024 года смогут школьники из муниципалитетов, которым распределена квота потребителей услуги", – рассказал руководитель ведомства.

В 2024 году в число участников программы вошли дети из городов Алейск, Заринск, Барнаул, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород. Также в списке еще 18 районов: Баевский, Быстроистокский, Ельцовский, Завьяловский, Новичихинский, Кулундинский, Павловский, Поспелихинский, Романовский, Солтонский, Тальменский, Тогульский, Троицкий, Тюменцевский, Хабарский, Целинный, Шелаболихинский, Шипуновский.

Какие места могут посетить школьники?

Туроператоры разработали для групповых поездок школьников по туристическим маршрутам Алтайского края экскурсионные программы. Одна из них – "Мастера Алтайской земли". Ее участники смогут побывать в музее космонавтики имени Германа Титова в Полковниково, познакомятся с достопримечательностями старинного купеческого города Бийска, пройдут квест и узнают тайны старинного особняка Ассанова. Вечером группу заселят в гостиницу, где тоже пройдут развлекательные мероприятия, а утром состоится заключительная экскурсия в музей истории Алтайской духовной миссии.

Фото: туроператор "Охота"

Второй маршрут – "По Чуйскому тракту". Еще по дороге в Бийск экскурсоводы расскажут историю этой магистрали, а по прибытии в город дети посетят единственный в России музей, посвященный дорогам. Здесь они увидят макет Чуйского тракта с колесившими по ней транспортными средствами, поделочные камни, кости древних животных. После этого состоится обзорная экскурсия по улочкам наукограда, а также дети побывают в музее истории Алтайской духовной миссии. После ночевки в Бийске далее маршрут пролегает в Полковниково. По дороге ребятам расскажут, чем знаменит Алтай и как в регионе развивалось ремесленное производство, а также о тайнах и легендах. В мемориальном музее Титова школьники узнают, как воплотить в жизнь мечты о космосе.

Куда обратиться, чтобы принять участие в программе по бесплатному путешествию школьников?

До конца 2024 года группы школьников, которые смогут бесплатно побывать в путешествиях, уже сформированы, уточнил Евгений Казанцев. В 2025 году планируется продолжить реализацию программы "школьного" туризма, но после утверждения списка муниципалитетов – участников проекта.

После того как их утвердят, родители или законные представители ребенка смогут подать заявление на получение социального сертификата для школьника. Сделать это можно будет в комитете по образованию органа местного самоуправления. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.