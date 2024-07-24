Особое развитие в последнее время получили детские трудовые отряды. Их участники работают помощниками вожатых в оздоровительных лагерях

24 июля 2024, 07:15, ИА Амител

Бойцы студотрядов / Фото: Алина Богомолова

Лето – возможность не только отдохнуть, но и поработать. По крайней мере именно так расценивают это время года бойцы студенческих отрядов. Во время каникул они трудятся на стройках, в детских лагерях, в санаториях и так далее. А в последние годы в Алтайском крае развиваются детские отряды, куда вступают школьники. Зачем им это надо и насколько востребован труд молодых, узнал корреспондент amic.ru.

Не только взрослые, но и подростки

В детском лагере "Кристалл" вожатыми работают бойцы межвузовского студенческого педагогического отряда "Союз", а у них в помощниках – члены подросткового отряда "От души". Как рассказала директор лагеря Елена Захватаева, очень часто в отряд "От души" приходят подростки, которые до этого отдыхали в "Кристалле".

"После нашего лагеря они идут в детский отряд "От души". Это очень здорово. Несмотря на то, что им от 16 лет, они уже достаточно опытные вожатые и готовы нести ответственность за детей. У нас был парень, я только в конце смены узнала, что ему 14 лет. А он отлично отработал все лето. И вообще ребята сейчас хорошие, креативные, всегда заняты с детьми", – рассказывает Захватаева.

Работа студотрядов / Фото: Алина Богомолова

Всего летом 2024 года в Алтайском крае работает 23 трудовых отряда подростков и 22 взрослых студенческих педагогических отряда, перечисляет директор Алтайского краевого штаба студенческих отрядов Луиза Исаева. В совокупности это порядка тысячи человек. Они составляют примерно одну пятую от всех бойцов студотрядов.

И если к взрослым студотрядам все давно привыкли, то трудовые отряды подростков, которые идут работать помощниками вожатых, сейчас получают особое развитие, подчеркнула она.

"Мы развиваем трудовые отряды подростков чуть больше трех лет, сейчас их уже 23 по Алтайскому краю. Как правило, они создаются при взрослом отряде. У них есть наставники и преемники, они учатся и совместно работают. Работодатели раньше относились к трудоустройству подростков скептически – было много проверок со стороны надзорных органов. Но потом закон изменили, тема стала актуальной, и так как рабочих рук не хватает, работодатели стали обращать на подростков больше внимания. Центр занятости Барнаула очень в этом помогает", – пояснила Исаева.

Работа студотрядов / Фото: Алина Богомолова

"Дети – как глоток свежего воздуха"

Сейчас вожатые в лагерях нарасхват и многие лагеря и учреждения буквально жаждут получить себе молодых работников, говорит заместитель начальника управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Ксения Зимина.

"Очень многие учреждения хотели бы получить ребят к себе на работу, потому что они прошли обучение и имеют сертификат. Подготовка вожатых проходит каждый год, посещение курсов обязательно, и только те ребята, которые получили сертификат о прохождении этой школы, могут работать в детском лагере. Детские учреждения Алтайского края получают то количество вожатых, которое требуется. Вожатые – это в первую очередь про педагогические навыки, однако ими могут работать и ребята из разных университетов и профессиональных образовательных учреждений", – отметила Зимина.

Валерия Новикова учится в колледже на менеджера по туризму и в этом году работает вожатой. Сначала она приезжала в лагерь как школьница, потом попала в детский отряд "От души" и стала помощницей вожатого. Затем ее взяли уже в студотряд "Союз". Девушка говорит, что дети для нее – как глоток свежего воздуха: заряжают позитивной энергией и дарят новые идеи. Поэтому Валерия с радостью из раза в раз приезжает трудиться в лагерь.

"Я отдыхала в детстве в этом же лагере. Впервые приехала сюда в 2018 году. После этого я попала в детский педагогический отряд "От души". Там началась моя карьера вожатого. И вот я уже работаю свое пятое трудовое лето. Когда ты работаешь с ребятами, ты как будто сам снова погружаешься в детство, проживаешь все эти моменты с ними – игры, вечерки, музыкальные часы. Только теперь ты находишься по ту сторону экрана", – рассказала она.

Работа студотрядов / Фото: Алина Богомолова

"Сервис – это просто интересно"

Еще одно направление, где востребованы студотряды, – это сервис. Бойцы сервисных отрядов "ЖАRА" и "Панацея" в этом году работают в городе-курорте Белокуриха официантами, горничными, спасателями, барменами, уборщиками. Работодатель выставляет пул вакансий, и ребята сами их распределяют.

Самая востребованная профессия – это официант. Комиссар студенческого отряда "ЖАRА" Елизавета Акимова трудится в ресторане санатория "Катунь". В отряде она уже пятый год.

"Работа в сервисе для меня, как для человека коммуникабельного, интересна и приятна. Когда выбирала из направлений, понимала, что в строительном будет тяжело, в проводниках – тоже. Выбор пал на сервисный отряд. Сервис – это просто интересно. Ну и удается попутешествовать. Я была в Ялте, в Геленджике, в Горном Алтае, сейчас мы в Белокурихе. Так что есть возможность посмотреть страну, побывать на курортах", – отметила она.

График работы у бойцов – два на два или три на три. Выходных достаточно, однако почти все свободное время бойцы отрядов готовятся к мероприятиям, подчеркнула Елизавета Акимова.

"Много конкурсов, где мы участвуем. Сейчас мы будем готовиться к танцевальному фестивалю. Дальше нас ждет творческий фестиваль, арт-конкурс, спортивные соревнования, спартакиады. Постоянно нужно к этому готовиться. Однако все-таки есть время посмотреть достопримечательности, немного отдохнуть", – отметила Акимова.

Елизавета Акимова / Фото: Алина Богомолова

"Чуть ли не каждый день из воды детей вытаскивал"

Евгений Сердюк от отряда "ЖАRА" в Белокурихе работает спасателем. Уже второй год. Для этого ему пришлось обучиться в Алтайском педагогическом университете. Там прошел теоретические занятия для спасателей, а практике обучался в бассейне "Обь", отрабатывали на манекенах порядок оказания первой помощи и спасения людей на воде.

"В прошлом году работал на искусственном озере, глубиной четыре метра. Чуть ли не каждый день из воды детей вытаскивал. Здесь же максимально глубина – метр семьдесят. Мой рост 1 м и 78 см. Так что здесь абсолютно спокойное место. Мои обязанности – следить за водой, за порядком на территории, за состоянием шезлонгов, зонтов, и также за правилами поведения в бассейне", – рассказал он.

Евгений Сердюк/ Фото: Алина Богомолова

Мария Чаплова – боец студотряда "Панацея" (создан на базе Алтайского медуниверситета) – трудится горничной в санатории Центросоюза. Это её первая рабочая смена в жизни. Прийти в отряд девушке посоветовали друзья. Сказали, что здесь весело, и не только работа, но и интересные мероприятия. И все оказалось правдой, отметила она.

"Собираемся, под гитару поем. Ну и работа тоже не сложная. График – два на два. Работаем по 12 часов с восьми до восьми. Очень хорошие гости, когда выезжают, то благодарят за работу, дают шоколадки, говорят приятные слова. Иногда немного неприятно, когда вроде бы стараешься, а гости выезжают и оставляют очень много мусора", – отметила девушка.

Еще одна профессия в санатории – аниматор. Ее выбрала Ольга Решетникова. По словам девушки, раньше она работала официантом, но потом решила сменить деятельность.

"Когда я работала официантом, прибегала на дискотеки на крыльце за компанию потанцевать. А потом мне позвонили, говорят: "Ольга, если вы к нам приедете, то приезжайте аниматором". Я согласилась. Теперь занимаюсь с детьми. У нас зарядка, потом мастер-класс – лепим поделки из пластилина, собираем оригами, мозаики, из бисера плетем. Потом у нас мультфильм или подвижная игротека, затем перерыв, в три часа мультфильм либо настольные игры, или мафия. Это все до шести вечера. В шесть у нас праздничная программа для детей – либо дискотека, либо мероприятие какое-нибудь. В восемь вечера начинается взрослая программа", – рассказала она.

Ольга Решетникова / Фото: Алина Богомолова

Ольга рассказывает, что всегда хотела быть вожатой и сейчас ее мечта воплотилась в жизнь.

Бойцы студотрядов подчеркивают, что в отрядах каждый может реализоваться и найти то, что ему по душе, поработать, хорошо провести время и еще получить за работу денежное вознаграждение.

Как в Алтайском крае помогают студотрядам?

В управлении молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края отметили, что поддержка студенческих отрядов является приоритетным направлений в реализации молодежной политики края, есть специальные программы, за счет которых осуществляется финансирование подготовки и обучения отрядного движения вожатых, отмечает зам. начальника управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Ксения Зимина.

В 2024 году студенческие отряды Алтайского края отмечают двойной юбилей – 60 лет с момента зарождения студенческих отрядов региона и 55 лет акции "Снежный десант".

Алтайское краевое региональное отделение студенческих отрядов – одно из самых ярких и сильных региональных отделений движения в России. Ежегодно студенческие отряды Алтайского края показывают высокие результаты в творчестве, спорте и в ходе летнего трудового семестра на окружных и всероссийских мероприятиях.

Благодаря поддержке правительства края у студенческих отрядов есть свое пространство, которое они постепенно ремонтируют и создают там удобное и функциональное место для работы и проведения мероприятий.

Мария Чаплова / Фото: Алина Богомолова

В феврале состоялась встреча губернатора Алтайского края Виктора Томенко и первого заместителя председателя Комитета Госдумы по молодежной политике, председателя правления Российских студенческих отрядов Михаила Киселева, руководителя Центрального штаба РСО Дмитрия Парамонова. По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между Российскими студенческими отрядами и правительством Алтайского края.

"Алтайское краевое движение студотрядов – одно из самых массовых в стране. Его участники – это больше 3,5 тысячи ребят. И все хотят быть лучшими! Поэтому нам важно развивать взаимодействие с РСО, создавать новые проекты, в том числе всероссийского уровня. Подписание соглашения с руководителем центрального штаба РСО – это новый значительный этап нашей работы. Уверен, это поможет краевому движению студотрядов, которое в этом году отмечает 60-летний юбилей, добиваться еще лучших результатов и завоевывать еще больше знамен", – отметил во время подписания соглашения губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Глава региона не раз говорил о том, что те, кто прошел школу студотрядов, получают хорошую закалку на всю жизнь – учатся работать в команде, быть лидером и работать на себя.

На данный момент в регионе действует 141 студотряд, общая численность бойцов превышает четыре тысячи человек. Благодаря субсидии от Минпросвещения 1,6 тысячи человек в 2024 году прошли профессиональное обучение по нескольким направлениям. Этим летом в разных регионах России работает почти четыре тысячи человек. При этом 22 отряда объединили 250 школьников края.

Сейчас на стене главного корпуса АлтГТУ создается мурал "Российские студенческие отряды – больше, чем работа!". Его завершат к 1 августа.