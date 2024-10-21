Большие кадровые перестановки произошли в барнаульском "Алгоритме"

Строительную компанию возглавил основатель "АрхИ Групп" Андрей Суртаев

21 октября 2024, 11:10, ИА Амител

Стройка / Фото: https://pxhere.com/

Основатель архитектурно-инженерной компании "АрхИ Групп" Андрей Суртаев возглавил строительную компанию "Алгоритм". 14 октября ему передал управление собственник застройщика Александр Тайчер, сообщает "Толк".

"В начале октября Ксения Белоусова, директор группы компаний "Алгоритм", оставила свой пост, который занимала больше десяти лет. За этот период ГК вышла в число лидеров рынка. Решение топ-менеджера может быть связано с очередным карьерным шагом", – отмечает издание.

Андрей Суртаев работает с компанией "Алгоритм" с момента основания и первого выигранного аукциона на землю. Он вместе с командой "АрхИ Групп" проектировал все дома, которые возводил девелопер в Барнауле. В числе его крупных стратегических проектов застройка 86 га около аэропорта.

В новых экономических условиях в "Алгоритме" наметили несколько новых направлений:

строительство коммерческой недвижимости. На двух аукционах компания получила площадки на улицах Попова и Багряной. Работы начнут в ближайшие полгода;

рассмотрение строительных рынков регионов Сибирского федерального округа, накопление на его территории площадок под жилую и коммерческую недвижимость;

накопление площадок под застройку в разных районах Барнаула.

В числе приоритетных задач – развитие транспортной доступности спальных районов Барнаула. Так, в проекте планировки территории площадью 86 га, разработанном компанией "АрхИ Групп", предусмотрена автомобильная развязка, полосы разгона на Павловском тракте и другие решения.

По словам Суртаева, проект сложный, но техническая возможность для его реализации есть.