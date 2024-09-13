"Все для людей". В Барнауле построят жилой комплекс, похожий на модные ботинки

Два дома разместят на Павловском тракте в районе въезда в город

13 сентября 2024, 08:15, ИА Амител

Проект ЖК в Барнауле на Павловском тракте, 198

Большой жилой комплекс на 630 квартир возведут в Барнауле по адресу Павловский тракт, 198, на самом въезде в краевую столицу. Проект рассмотрели 12 сентября на заседании градсовета города. Его особенность – разные уровни жилых секций, из-за чего здания внешне будут напоминать ботинки или сапоги. Застраивает участок компания "Алгоритм", которая активно осваивает данную территорию. Чем понравился проект членам градсовета и что они предложили в нем "поправить" – читайте в нашем материале.

Каким будет новый ЖК?

За разработку отвечала мастерская Владимира Золотова совместно с бюро "Планета". Многоквартирный дом расположат на участке площадью более 20 тысяч квадратных метров. На нем разместят шесть кирпичных блок-секций в 10 и 16 этажей. Всего в ЖК площадью около 5,3 тысячи квадратных метров предусмотрено 630 квартир. В каждой блок-секции будет сквозной проезд. На первом этаже каждой секции предусмотрены места для консьержа и обслуживания инвалидов. В лоджиях запроектированы места для кондиционеров. Подразумевается строительство подземной парковки, а также подвала, где жильцы могут оставлять личные вещи.

Две основные блок-секции соединят специальным "переходом". Там планируется разместить объекты торговли. В целом же первые этажи ЖК предполагается отдать под квартиры, что очень редко встречается в проектах новых домов в Барнауле.

Большую парковку сделают рядом с домами, причем она будет начинаться в трех метрах от окон квартир. Сделают дворовое пространство: построят игровые площадки, спортивные зоны и высадят деревья с кустарниками.

Что касается дизайна фасада, то в основном будет использована штукатурка светлых тонов, а также облицовка плитами.

Подразумевается вечерняя подсветка зданий.

Что сказали о проекте члены градсовета?

К архитектуре зданий у экспертов не было вопросов. В частности, уважаемый и известный архитектор Сергей Боженко похвалил авторов, которые предусмотрели самые мелкие, но важные детали.

"Тут даже специальный подвал для бытового обслуживания есть. Все для людей. Очень хороший проект", – пояснил Сергей Боженко.

Исполнительный директор саморегулируемой организации Ассоциации "Союз архитекторов" Сергей Шадрин призвал компанию "Алгоритм" пересмотреть концепцию первых этажей. Хотя бы часть из них он предложил отдать под магазины и другие общественные помещения.

"Получается, прохожие будут смотреть в окна жителей дома. Это немного неправильно", – посоветовал Сергей Шадрин.

А вот главный архитектор "Алтайгражданпроекта" Евгений Башкиров порекомендовал убрать часть парковок автомобилей, которые находятся под окнами квартир. Их можно разместить на подземной парковке.

"У вас часть парковок в трех метрах от окон, хотя по нормативам должно быть не менее девяти метров. Советую пересмотреть концепцию", – отметил Евгений Башкиров.

В итоге проект одобрили и разрешили строительство.