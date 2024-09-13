"Все для людей". В Барнауле построят жилой комплекс, похожий на модные ботинки
Два дома разместят на Павловском тракте в районе въезда в город
13 сентября 2024, 08:15, ИА Амител
Большой жилой комплекс на 630 квартир возведут в Барнауле по адресу Павловский тракт, 198, на самом въезде в краевую столицу. Проект рассмотрели 12 сентября на заседании градсовета города. Его особенность – разные уровни жилых секций, из-за чего здания внешне будут напоминать ботинки или сапоги. Застраивает участок компания "Алгоритм", которая активно осваивает данную территорию. Чем понравился проект членам градсовета и что они предложили в нем "поправить" – читайте в нашем материале.
Каким будет новый ЖК?
За разработку отвечала мастерская Владимира Золотова совместно с бюро "Планета". Многоквартирный дом расположат на участке площадью более 20 тысяч квадратных метров. На нем разместят шесть кирпичных блок-секций в 10 и 16 этажей. Всего в ЖК площадью около 5,3 тысячи квадратных метров предусмотрено 630 квартир. В каждой блок-секции будет сквозной проезд. На первом этаже каждой секции предусмотрены места для консьержа и обслуживания инвалидов. В лоджиях запроектированы места для кондиционеров. Подразумевается строительство подземной парковки, а также подвала, где жильцы могут оставлять личные вещи.
Две основные блок-секции соединят специальным "переходом". Там планируется разместить объекты торговли. В целом же первые этажи ЖК предполагается отдать под квартиры, что очень редко встречается в проектах новых домов в Барнауле.
Большую парковку сделают рядом с домами, причем она будет начинаться в трех метрах от окон квартир. Сделают дворовое пространство: построят игровые площадки, спортивные зоны и высадят деревья с кустарниками.
Что касается дизайна фасада, то в основном будет использована штукатурка светлых тонов, а также облицовка плитами.
Подразумевается вечерняя подсветка зданий.
Что сказали о проекте члены градсовета?
К архитектуре зданий у экспертов не было вопросов. В частности, уважаемый и известный архитектор Сергей Боженко похвалил авторов, которые предусмотрели самые мелкие, но важные детали.
"Тут даже специальный подвал для бытового обслуживания есть. Все для людей. Очень хороший проект", – пояснил Сергей Боженко.
Исполнительный директор саморегулируемой организации Ассоциации "Союз архитекторов" Сергей Шадрин призвал компанию "Алгоритм" пересмотреть концепцию первых этажей. Хотя бы часть из них он предложил отдать под магазины и другие общественные помещения.
"Получается, прохожие будут смотреть в окна жителей дома. Это немного неправильно", – посоветовал Сергей Шадрин.
А вот главный архитектор "Алтайгражданпроекта" Евгений Башкиров порекомендовал убрать часть парковок автомобилей, которые находятся под окнами квартир. Их можно разместить на подземной парковке.
"У вас часть парковок в трех метрах от окон, хотя по нормативам должно быть не менее девяти метров. Советую пересмотреть концепцию", – отметил Евгений Башкиров.
В итоге проект одобрили и разрешили строительство.
08:42:57 13-09-2024
Да здравствует колом стоящий Павлоский тракт!
14:07:37 13-09-2024
Гость (08:42:57 13-09-2024) Да здравствует колом стоящий Павлоский тракт! ... о, тост вспомнил из ссср - чтоб кол стоял и денги были!
08:50:57 13-09-2024
"Получается, прохожие будут смотреть в окна жителей дома.(с)
Как-то раньше весь город был с жилыми первыми этажами и никого это не смущало?
09:53:25 13-09-2024
Бомж (08:50:57 13-09-2024) "Получается, прохожие будут смотреть в окна жителей дома.(с)... Ой смущало. Родственники жили, перед тем, как вечером включить свет - плотные занавески сдвигались.
10:21:22 13-09-2024
Гость (09:53:25 13-09-2024) Ой смущало. Родственники жили, перед тем, как вечером включи... это если непотребством занятся решили.
13:30:45 13-09-2024
Бомж (08:50:57 13-09-2024) "Получается, прохожие будут смотреть в окна жителей дома.(с)... Продадут квартиры на 1м этаже под магазинчики/офисы.
09:19:44 13-09-2024
а где ботинки то?
10:11:51 13-09-2024
На 630 квартир один двор для всего и для всех 10 скамеек. Прорыв. Таковы реалии сегодня.
10:19:59 13-09-2024
Для супер эконом сегмента сойдёт. Хотя зачем покуапть там, за те же деньги что и в развитых районах - не понятно.
19:11:29 13-09-2024
где ботинки-то? помните на Ленинском у Мединститута была вывеска - огромный башмак! классная такая. супер... Так вот то был ботинок - а тут...не могли сочинить заголовок что-ли?
07:56:48 16-09-2024
Гость (19:11:29 13-09-2024) где ботинки-то? помните на Ленинском у Мединститута была выв... вот и я спрашиваю: а где ботинок то?
23:05:46 14-09-2024
Ну надо же, запланированы места для кондиционеров. Респект архитекторам.
02:55:33 15-09-2024
Архитектурное убожество, и бесплатно такого жилья не надо. 24 год, а лепят недоконструктивизм. Опять коробки в пустыне вдоль трассы, злите. В хорошем дворе акцент сделан на деревьях и кустарниках, а не детских площадках и парковках. Деревья мало посадить, за ними ещё каждый день ухаживать надо. Когда научитесь, тогда и стройте "дома".
09:15:38 15-09-2024
Так глядишь у администрации индустриального района и до запущенного кленового леса вдоль Павловского тракта руки дойдут.