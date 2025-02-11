Большинство барнаульцев не собираются покупать подарки на День святого Валентина
Жители города также рассказали, сколько денег готовы потратить на презент в честь этого праздника
11 февраля 2025, 16:30, ИА Амител
Большая часть барнаульцев не планирует делать подарки на День святого Валентина, следует из результатов опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Исследование проводили с 2 по 10 февраля среди экономически активных жителей города.
8% барнаульцев хотят сделать подарок супруге или супругу, 8% – любимому человеку, а по 1% – детям, родным, друзьям и родителям.
"Большинство же участников опроса (79%) сообщили, что не планируют кого бы то ни было одаривать 14 февраля", – отметили в SuperJob.
Также респонденты назвали сумму, которую они готовы потратить на подарки в честь Дня всех влюбленных:
- подарок парня девушке в среднем обойдется в 3400 рублей;
- от девушки парню – 2200 рублей;
- от мужа для жены – 3000 рублей;
- от жены для мужа – 2200 рублей.
Во сколько обойдется букет к 14 февраля в Барнауле и почему к этой дате цветы дорожают сильнее, чем к 8 марта, мы писали здесь.
16:46:40 11-02-2025
И правильно. Не наш это праздник, не русский. Пусть пиндосы и гейропейцы празднуют.
17:37:09 11-02-2025
Russkiy (16:46:40 11-02-2025) И правильно. Не наш это праздник, не русский. Пусть пиндосы... а что у тебя ник на латинице? Или ты скрытый гейропеец?
18:13:54 11-02-2025
Гость (17:37:09 11-02-2025) а что у тебя ник на латинице? Или ты скрытый гейропеец?... Так он и не скрывается.
18:16:46 11-02-2025
Гость (17:37:09 11-02-2025) а что у тебя ник на латинице? Или ты скрытый гейропеец?... А ты что против СВО, символы которой написаны на латинице, например "Z"? Или может ты против всенародного любимца Ярослава Дронова, с псевдонимом на латинице? Или ты скрытый гейропеец-националист из соседней страны?
16:50:47 11-02-2025
"Большинство же участников опроса (79%) сообщили, что не планируют кого бы то ни было одаривать 14 февраля"
19:36:05 11-02-2025
Жирка поубавилось.
20:34:58 11-02-2025
А что не на сайте пенсионного фонда провели опрос? Там был бы процент 146!
08:20:53 12-02-2025
Товарищ! Не ведись на пендорсскую хрень! 14 февраля- обычный день!
09:26:46 12-02-2025
сколько же этих праздников напридумывали и позаимствовали,ужас!А если праздновать всё что в церковном календаре...!Пора увольняться!
10:10:04 12-02-2025
праздник в честь попа венчавшего однополых. какой ... причислил его к святым?это что за евроценности?
10:10:23 12-02-2025
Опрос то был среди тех кто работу ищет, а значит денег нет.
10:23:15 12-02-2025
самый лучший подарок на сей праздник - праздничный кекс. сам не знаю, люди говорят
10:38:13 12-02-2025
Я не люблю потных женщин и теплое пиво, поэтому отмечаю день влюбленных в феврале. Всегда покупаю подарок, деньги есть. К тому же в магазинах хорошие скидки на 14 февраля. Что-то я не припомню скидок в июле. Жара, духота, мухи и скидок нет.
14:37:56 12-02-2025
Гость (10:38:13 12-02-2025) Я не люблю потных женщин и теплое пиво, поэтому отмечаю день... А музыку Тома Уэйтса, судя по цитите, любишь? Порадовал, спасибо!