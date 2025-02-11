Большинство барнаульцев не собираются покупать подарки на День святого Валентина

Жители города также рассказали, сколько денег готовы потратить на презент в честь этого праздника

11 февраля 2025, 16:30, ИА Амител

Фото: Iga Palacz / unsplash.com

Большая часть барнаульцев не планирует делать подарки на День святого Валентина, следует из результатов опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Исследование проводили с 2 по 10 февраля среди экономически активных жителей города.

8% барнаульцев хотят сделать подарок супруге или супругу, 8% – любимому человеку, а по 1% – детям, родным, друзьям и родителям.

"Большинство же участников опроса (79%) сообщили, что не планируют кого бы то ни было одаривать 14 февраля", – отметили в SuperJob.

Также респонденты назвали сумму, которую они готовы потратить на подарки в честь Дня всех влюбленных:

подарок парня девушке в среднем обойдется в 3400 рублей;

от девушки парню – 2200 рублей;

от мужа для жены – 3000 рублей;

от жены для мужа – 2200 рублей.

Во сколько обойдется букет к 14 февраля в Барнауле и почему к этой дате цветы дорожают сильнее, чем к 8 марта, мы писали здесь.