Большинство барнаульцев выступили против школьной формы советского образца
Предложение депутата Госдумы Милонова поддержали лишь четверть жителей Алтайского края
23 августа 2024, 09:00, ИА Амител
6 из 10 барнаульцев выступили против школьной формы советского образца. Об этом свидетельствует исследование специалистов портала по поиску работы SuperJob.
В опросе приняли участие представители экономически активного населения Барнаула, в том числе родители школьников. Инициативу депутата Госдумы Виталия Милонова о введении школьной формы, которая бы основывалась на одежде школьников начала ХХ века и Советского Союза, поддерживают лишь 24% барнаульцев. 59% опрошенных заявили, что она должна разрабатываться с учетом современных тенденций. Еще 17% затруднились с ответом: по их мнению, форма, в первую очередь, должна быть высокого качества и подходить детям, либо её следует отменить совсем.
По данным сервиса, мужчины чаще поддерживали идею ввести форму в историческом стиле — 31% против 17%. При этом чем старше сторонников формы среди возрастного населения. Кроме того, предложение вернуться к старым швейным лекалам чаще по душе тем, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей.
Среди родителей школьников лишь 22% высказались за то, чтобы их ребенок носил одежду в стиле императорской России и СССР. 65% считают, что форма должна разрабатываться с учетом текущих тенденций. Чаще всего против голосуют матери учеников (70%).
09:05:46 23-08-2024
Детям только белое на весь день носить, это ж не фартук, который легко стирается, а эти все кителя...
09:12:30 23-08-2024
Новые времена,новые надежды, новые одежды.
09:21:46 23-08-2024
Надо вернуть не только форму, но и школьную программу СССР
09:32:14 23-08-2024
Сергей (09:21:46 23-08-2024) Надо вернуть не только форму, но и школьную программу СССР... И розги
09:44:31 23-08-2024
Гость (09:32:14 23-08-2024) И розги ... Некоторым не мешало бы.
11:18:12 23-08-2024
Гость (09:44:31 23-08-2024) Некоторым не мешало бы....
некоторым взрослым
09:36:31 23-08-2024
Сергей (09:21:46 23-08-2024) Надо вернуть не только форму, но и школьную программу СССР... остановитес в мечтах своих
15:37:45 23-08-2024
Мусик (09:36:31 23-08-2024) остановитес в мечтах своих... Готовы одеть своего ребёнка вот в это, что на картинке?
10:26:43 23-08-2024
Сергей (09:21:46 23-08-2024) Надо вернуть не только форму, но и школьную программу СССР... Плутон - 9-я планета? Южного окена нет?
10:38:26 23-08-2024
Сергей (09:21:46 23-08-2024) Надо вернуть не только форму, но и школьную программу СССР...
Если советское образование было лучшее в мире, то откуда взялись люди, которые в 89 и 90-м заряжали воду перед телевизором?
18:32:07 23-08-2024
Гость (10:38:26 23-08-2024) Если советское образование было лучшее в мире, то откуда... Аргумент узкомыслящих людей.
Заряжали единицы, а сейчас большинство верит в гороскопы, религию и потусторонние силы, посмотрите статистику отношения к религии, гороскопам, приметам.
Поскольку Советская власть ограждала людей от мракобесия интерес к непонятному был высок, чем пользовались "маги".
09:28:59 23-08-2024
советского образца -- получается большинство против советского. А ведь девочки в фартучках были красивые. Даже красный пионерский галстук им шел
09:38:15 23-08-2024
Гость (09:28:59 23-08-2024) советского образца -- получается большинство против советско... В специализированный магазин вам. Там всякие взрослые игрушки.
18:57:14 23-08-2024
Гость (09:28:59 23-08-2024) советского образца -- получается большинство против советско... Красный галстук котировался только в 3-4 классах. Потом дети подрастали, прятали галстук в карман, выходя из школы. Хотели выглядеть взрослее, а галстук-то выдавал года)))
09:59:56 23-08-2024
У советских школьников была очень практичная форма и сам материал. Только она не имела ничего общего с тем, что изображено на картинке.
10:06:13 23-08-2024
Гость (09:59:56 23-08-2024) У советских школьников была очень практичная форма и сам мат... Меня тоже картинка смутила, что это за хрень на ней и причем здесь советский образец
20:00:58 23-08-2024
Гость (10:06:13 23-08-2024) Меня тоже картинка смутила, что это за хрень на ней и причем... иллюстратор дизайнер в газете играет с нейросетью, не удачно обычно
10:45:37 23-08-2024
Гость (09:59:56 23-08-2024) У советских школьников была очень практичная форма и сам мат... Колючее шерстяное нетянущееся платье, серьезно?
11:06:17 23-08-2024
Гость (10:45:37 23-08-2024) Колючее шерстяное нетянущееся платье, серьезно?... Отвратительнее ткани для детской одежды, чем у школьной формы СССР в жизни не встречал. Ну разве что брезентовая роба, даже нейлоновые спортивки и то лучше.
16:36:00 23-08-2024
Гость (11:06:17 23-08-2024) Отвратительнее ткани для детской одежды, чем у школьной форм... Советская Форма-платье для девочек из коричневого кашемира (тончайшая натуральная шерсть - гигиеничная, гигроскопичная, дорогостоящая) стирать и утюжить шерстяные ткани проблематично, поэтому дети ходили в несвежей форме, некоторые вообще не стирали или на каникулах. У мальчиков - пиджачная курточка из смесовой ткани тёмно-синего цвета, одевалась поверх рубашки.
10:03:33 23-08-2024
Полувоенная форма это мне кажется перебор, но единообразия в пределах школы это правильно.
10:16:03 23-08-2024
Качество советской школьной формы на сегодня не реально воспроизвести, только если синтетическую реплику.. На сегодня мы бедны..
12:18:52 23-08-2024
На сегодня мы бедны.. ----- А в СССР все были богаты
14:19:28 23-08-2024
Гость (12:18:52 23-08-2024) На сегодня мы бедны.. ----- А в СССР все были богаты... тем кто минусанул гостю 12:18:52 23-08-2024 - это у него ироничный юмор.
14:08:45 23-08-2024
Как человек, успевший немного поносить советское школьное платье, могу сказать - это неудобно, непрактично и негигиенично.
Платье обычно было одно, среди недели не постираешь - не высохнет. А такие вещи необходимо стирать, как минимум, раз в 2-3 дня. В теплую погоду в нем было нереально жарко, зимой - холодно.
Да, и ничего красивого в темном платье с черным фартуком нет, но тут уже дело вкуса. Я за форму, но пусть она будет удобной, красивой и современной.
15:12:32 23-08-2024
Гость (14:08:45 23-08-2024) Как человек, успевший немного поносить советское школьное пл... Как родитель , дополню: приходилось покупать 2 школьных костюма, чтобы одежда успевала высохнуть. Стирались, как минимум, через 2 недели, Дети бегают, ещё пачкают одежду о не очень чистую мебель в школе, стирка обязательна из соображений гигиены. Отдельно необходима была одежда для повседневной жизни. То есть никакой экономии не было. Я против любой формы!!!
15:01:52 23-08-2024
Я вообще против формы, пусть дети самовыражаются.
18:48:11 23-08-2024
Гость (15:01:52 23-08-2024) Я вообще против формы, пусть дети самовыражаются.... Мозгами надо самовыражаться, знаниями.
22:32:15 23-08-2024
Гость (18:48:11 23-08-2024) Мозгами надо самовыражаться, знаниями.... Раньше говорили «по одежке встречают, по уму провожают»; а теперь « по одежке встречают, по одежке провожают». Такова жизнь! Хотя вам удалось самовыразиться, одна фраза " мозгами надо самовыражаться" чего стоит!
15:39:19 23-08-2024
Одна знакомая, о-очень красивая женщина, в советское время занимала пост в сфере культуры. Она всегда была красиво одета, конечно, имела блат и связи, ей привозили вещи из-за границы. Так вот, помню её слова: « Обо всём надо думать! Об одежде тоже надо думать!» Дети должны научиться думать об одежде с детства, приучаться выглядеть прилично, но исходя из материальных возможностей семьи. А это мнимое равенство в одинаковых школьных одеждах чистое лицемерие, приносит только вред . Все дети знают, кого на каком автомобиле привозят одноклассников , куда семьи ездят отдыхать. Пусть со школы привыкают к жизни в обществе экономического расслоения, чтобы потом не испытывали шока и потрясения.
17:30:24 23-08-2024
Гость (15:39:19 23-08-2024) Одна знакомая, о-очень красивая женщина, в советское время ... кого и на каком автомобиле привозят одноклассников-да в советское время,ой насмешили,если излагаете свои фантазии,так хоть узнайте что нибудь о том периоде
18:52:11 23-08-2024
гость (17:30:24 23-08-2024) кого и на каком автомобиле привозят одноклассников-да в сове... Прочитайте ещё раз. Про автомобиль и отдых - это о сегодняшем времени. Что касается советского времени, я отлично помню, некоторых детей тоже привозили в школу, на черных "Волгах". Смотря где работал папа или дедушка.
14:53:50 03-09-2024
вам бы книги писать типа соЛЖЕницына.
16:21:03 23-08-2024
Самая подходящая форма - это жилет и брюки/юбка. Блузки, рубашки, водолазки, футболки, свитера можно часто менять, а жилетку если жарко можно расстегнуть или снять. Мальчикам - сине-чёрный цвет, девочкам - коричнево-оранжевый. Девочки могут, вместо юбки и колготок, носить брюки соответствующего цвета.
16:32:27 23-08-2024
Гость (16:21:03 23-08-2024) Самая подходящая форма - это жилет и брюки/юбка. Блузки, руб... А ЗАЧЕМ ВСЁ ЭТО? Сине- черный-коричнево-орнжевый? Странное сочетание цветов. Самая подходящая одежда для детей - джинсы(летом шорты), футболка и пуловер (в разных вариациях, свитшоты, худи и пр.). Практично, после стиралки не обязательно гладить, меньше нагрузка работающим родителям. Зато стирать легко, поэтому гигиенично. СВОБОДНАЯ ФОРМА, и ТОЧКА!
17:26:02 23-08-2024
Гость (16:21:03 23-08-2024) Самая подходящая форма - это жилет и брюки/юбка. Блузки, руб... Зачем воообще нужна форма? Кто может объяснить? Как выясняется из дискуссии, взрослые (в том числе учителя) не хотели бы ходить на работу в форменной одежде. В детском саду тоже введение общей форы воспитанников не обсуждается. Чем провинились школьники?
19:09:03 23-08-2024
Знакомый фотограф рассказывал, как делал рекламный проспект одному учебному заведению. Прошелся по аудиториям, выбрал подходящих ребят. Чтобы были разные типажи. Договорился с руководителем о съемке, попросил обеспечить явку. Приехал в назначенный день и … впал в ступор! Ответственный товарищ приказал студентам одеться единообразно, в «черный низ, белый верх». Фотограф говорит: «Представляешь, передо мной вместо индивидуальностей выстроилась маленькая похоронная команда, выглядело всё ужасно, пришлось потом тратить время, фотошопить их наряды»