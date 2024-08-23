Большинство барнаульцев выступили против школьной формы советского образца

Предложение депутата Госдумы Милонова поддержали лишь четверть жителей Алтайского края

23 августа 2024, 09:00, ИА Амител

Примеры формы / Фото: Telegram-канал Виталия Милонова

6 из 10 барнаульцев выступили против школьной формы советского образца. Об этом свидетельствует исследование специалистов портала по поиску работы SuperJob.

В опросе приняли участие представители экономически активного населения Барнаула, в том числе родители школьников. Инициативу депутата Госдумы Виталия Милонова о введении школьной формы, которая бы основывалась на одежде школьников начала ХХ века и Советского Союза, поддерживают лишь 24% барнаульцев. 59% опрошенных заявили, что она должна разрабатываться с учетом современных тенденций. Еще 17% затруднились с ответом: по их мнению, форма, в первую очередь, должна быть высокого качества и подходить детям, либо её следует отменить совсем.

По данным сервиса, мужчины чаще поддерживали идею ввести форму в историческом стиле — 31% против 17%. При этом чем старше сторонников формы среди возрастного населения. Кроме того, предложение вернуться к старым швейным лекалам чаще по душе тем, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей.

Среди родителей школьников лишь 22% высказались за то, чтобы их ребенок носил одежду в стиле императорской России и СССР. 65% считают, что форма должна разрабатываться с учетом текущих тенденций. Чаще всего против голосуют матери учеников (70%).