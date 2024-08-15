Милонов призвал разработать школьную форму в стиле императорской России
Депутат отметил, что в нашей стране более целого века существовала традиция школьной формы
15 августа 2024, 17:00, ИА Амител
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал разработать для российских детей школьную форму в стиле императорской России и СССР. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Милонов отметил, что в обществе вновь разгорается дискуссия относительно необходимости возвращения единой школьной формы.
"Попросил министра просвещения Сергея Кравцова оценить идею о разработке школьной формы для российских школьников в духе и стиле лучших образцов школьной формы императорской России и Советского Союза. В нашей стране более целого века существовала традиция школьной формы, уходящая в имперскую историю, прерванная перестройкой и крушением СССР", - отметил парламентарий.
Милонов подчеркнул, что единообразие внешнего вида в школах благотворно сказывается на внутренней атмосфере детского коллектива, гасит нездоровое соперничество и соревнование семейным достатком.
Ранее заместитель председателя правительства Алтайского края Юрий Абдуллаев рассказал amic.ru, какие новшества ждут школьников и родителей с 1 сентября. Правда ли, что обязали носить школьную форму?
17:09:23 15-08-2024
Проверьте его на вменяемость уже.
20:08:02 15-08-2024
Гость (17:09:23 15-08-2024) Проверьте его на вменяемость уже.... признать иноагентом и васякот
17:22:28 15-08-2024
Ему не мешает прочитать "Шинель" Н.В.Гоголя. Очень современное произведение. Как человека с малым доходом свести с ума.
13:03:35 16-08-2024
Гость (17:22:28 15-08-2024) Ему не мешает прочитать "Шинель" Н.В.Гоголя. Очень современн... А он читать умеет?)
18:07:35 15-08-2024
Может депутатов обязать в форме ходить императорской династии, пусть хоть глаз радуют своими нарядами, пользы от них все равно нет.
18:18:11 15-08-2024
Гость (18:07:35 15-08-2024) Может депутатов обязать в форме ходить императорской династи... Нет уж. Их надо одеть в военную форму, чтобы не тратиться на разработку особого дизайна. Пусть ходят, как все. Часы и сумки, телефоны тоже, как у солдат. Никаких биркин и подобного. Все в одинаковом, для создания рабочего настроя и уничтожения индивидуальности. Они же коллективный орган.
18:15:13 15-08-2024
соревнование семейным достатком.--- а единая форма то конечно это исправит, все станут жить одинаково. Предлагаю тогда пойти ещё дальше. Почему бы не сделать единую форму одежды для всего населения - ведь тогда по логике вообще исчезнет социальное неравенство. И опять же единую форму одежды можно подсмотреть со временем императора - что то типа телогрейка, валенки, шапка ушанка😂
23:32:26 15-08-2024
Гость (18:15:13 15-08-2024) соревнование семейным достатком.--- а единая форма то конечн... Гениально!!!
19:40:12 15-08-2024
В 50-е годы была отличная школьная форма - гимнастерка из отличной ткани, фуражка, ремень. Мы носили эту форму с гордостью. Хрущев отменил, гад. Форма дисциплинировала. Была удобной и прочной.
09:24:54 16-08-2024
Когда пошел в первый класс, как раз отменили фуражки с кокардами, ремень с пряжкой, гимнастерку и штаны серого цвета ))) Было так обидно ((, второклашки в форме, а мы нет. Конечно, полувоенная форма для школы скорее перебор, а вот единая для класса/школы ( как сейчас и есть ), вполне приемлемо.
12:55:01 16-08-2024
Вот Сережа Зверев был бы рад! Но приходилось ходить в скучной, синей школьной форме🤣
15:57:15 16-08-2024
Милонов подчеркнул, что единообразие внешнего вида в школах благотворно сказывается на внутренней атмосфере детского коллектива, гасит нездоровое соперничество и соревнование семейным достатком.
Деанон (практически): мне 30 лет, форму в шкалке вели в 2005-м (ма, естественно, была против). Я тогда учился в седьмом классе. Итак, по порядку. Форма «благотворно сказывается на внутренней атмосфере» только в мечтах тех, кто её вводит (и лоббирует производство на определённой фабрике из определённой ткани, купленной в определённом магазине). Форма точно так же бывает грязная, мятая, рваная и вонючая. У нас была дряная ткань. Голимая синтетика — летом жарко, зимой дубак. В морозы, когда в началке уроки отменяли, на входе любила стоять директриса и отправлять домой тех, кто набрался наглости и пришёл учиться в тёплых джинсах и свитерах. ПЕРЕОДЕВАТЬСЯ. Абсурд? Я сказал, что мне мужское здоровье дороже и пошёл по коридору, не обращая внимание на крики, ругань и родителейвшколу в спину.
У нас была уравниловка по форме. И что? Мы не смогли понтоваться шмутками — стали мериться туфлями, кроссовками... да чем угодно! У кого-то мобильник — чёрно-белая Моторола, у кого-то Нокла с телевизором, а у кого-то — коммуникатор на винде. Это лишь вершина айсберга. Всегда найдётся то, в чём будет соревнование и соперничество.