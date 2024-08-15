Милонов призвал разработать школьную форму в стиле императорской России

Депутат отметил, что в нашей стране более целого века существовала традиция школьной формы

15 августа 2024, 17:00, ИА Амител

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал разработать для российских детей школьную форму в стиле императорской России и СССР. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Милонов отметил, что в обществе вновь разгорается дискуссия относительно необходимости возвращения единой школьной формы.

"Попросил министра просвещения Сергея Кравцова оценить идею о разработке школьной формы для российских школьников в духе и стиле лучших образцов школьной формы императорской России и Советского Союза. В нашей стране более целого века существовала традиция школьной формы, уходящая в имперскую историю, прерванная перестройкой и крушением СССР", - отметил парламентарий.

Милонов подчеркнул, что единообразие внешнего вида в школах благотворно сказывается на внутренней атмосфере детского коллектива, гасит нездоровое соперничество и соревнование семейным достатком.

Ранее заместитель председателя правительства Алтайского края Юрий Абдуллаев рассказал amic.ru, какие новшества ждут школьников и родителей с 1 сентября. Правда ли, что обязали носить школьную форму?