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Большинство россиян имеют эндокринные заболевания, заявили в Минздраве

Причем не все знают об этом, отметила Мокрышева

18 февраля 2025, 18:55, ИА Амител

Врачи в поликлинике / Фото: amic.ru
Врачи в поликлинике / Фото: amic.ru

Директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ Наталья Мокрышева заявила, что две трети россиян страдают эндокринными заболеваниями, однако половина из них даже не подозревает о своем диагнозе. Об этом сообщает РИА Новости.

"По нашим подсчетам, две трети россиян имеют либо одно, либо несколько эндокринных заболеваний. К сожалению, половина из них еще не знает даже о том, что у них эти заболевания есть", – сказала она.

Мокрышева отметила, в России зарегистрировано более 5,5 миллиона пациентов с сахарным диабетом, но реальное число заболевших значительно выше, так как многие не знают о своем состоянии.

Информация прозвучала на юбилейном мероприятии, посвященном 100-летию эндокринологического научного центра.

Здоровье Россия Минздрав

Комментарии 4

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Гость

19:01:27 18-02-2025

Наверное по-этому попасть к эндокринологу практически не реально попасть. Чтобы не расстраивались зря

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бгг

06:29:45 19-02-2025

Гость (19:01:27 18-02-2025) Наверное по-этому попасть к эндокринологу практически не реа... их мало очень и единственное отделение в краевой

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Элен без ребят

19:37:08 18-02-2025

все так. посмотрите, как мы питаемся, в большинстве своем. все повально в дефицитах. макарошки с пюрешкой- это хорошо, конечно, но этого мало. сегодня была не буду говорить в каком магазине, там акция на филе (!) кеты - по 390 руб. рядом ни одного человека! за то к печенькам и конфетам не подойти- берут прям коробками :(

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Афиноген

08:32:03 19-02-2025

А это результат того питания ,которое нынче преобладает в стране.Здесь вам и пальмовое масло,и консерванты,и разного рода заменители и т.д. и пр.

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