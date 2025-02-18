Большинство россиян имеют эндокринные заболевания, заявили в Минздраве

Причем не все знают об этом, отметила Мокрышева

18 февраля 2025, 18:55, ИА Амител

Врачи в поликлинике / Фото: amic.ru

Директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ Наталья Мокрышева заявила, что две трети россиян страдают эндокринными заболеваниями, однако половина из них даже не подозревает о своем диагнозе. Об этом сообщает РИА Новости.

"По нашим подсчетам, две трети россиян имеют либо одно, либо несколько эндокринных заболеваний. К сожалению, половина из них еще не знает даже о том, что у них эти заболевания есть", – сказала она.

Мокрышева отметила, в России зарегистрировано более 5,5 миллиона пациентов с сахарным диабетом, но реальное число заболевших значительно выше, так как многие не знают о своем состоянии.

Информация прозвучала на юбилейном мероприятии, посвященном 100-летию эндокринологического научного центра.