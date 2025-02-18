Большинство россиян имеют эндокринные заболевания, заявили в Минздраве
Причем не все знают об этом, отметила Мокрышева
18 февраля 2025, 18:55, ИА Амител
Директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ Наталья Мокрышева заявила, что две трети россиян страдают эндокринными заболеваниями, однако половина из них даже не подозревает о своем диагнозе. Об этом сообщает РИА Новости.
"По нашим подсчетам, две трети россиян имеют либо одно, либо несколько эндокринных заболеваний. К сожалению, половина из них еще не знает даже о том, что у них эти заболевания есть", – сказала она.
Мокрышева отметила, в России зарегистрировано более 5,5 миллиона пациентов с сахарным диабетом, но реальное число заболевших значительно выше, так как многие не знают о своем состоянии.
Информация прозвучала на юбилейном мероприятии, посвященном 100-летию эндокринологического научного центра.
19:01:27 18-02-2025
Наверное по-этому попасть к эндокринологу практически не реально попасть. Чтобы не расстраивались зря
06:29:45 19-02-2025
Гость (19:01:27 18-02-2025) Наверное по-этому попасть к эндокринологу практически не реа... их мало очень и единственное отделение в краевой
19:37:08 18-02-2025
все так. посмотрите, как мы питаемся, в большинстве своем. все повально в дефицитах. макарошки с пюрешкой- это хорошо, конечно, но этого мало. сегодня была не буду говорить в каком магазине, там акция на филе (!) кеты - по 390 руб. рядом ни одного человека! за то к печенькам и конфетам не подойти- берут прям коробками :(
08:32:03 19-02-2025
А это результат того питания ,которое нынче преобладает в стране.Здесь вам и пальмовое масло,и консерванты,и разного рода заменители и т.д. и пр.