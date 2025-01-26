Эндокринолог перечислила первые симптомы сахарного диабета

Среди них — частое мочеиспускание и сильная жажда

26 января 2025, 07:30, ИА Амител

Фото: National Cancer Institute / unsplash.com

Сухость во рту, повышенный аппетит, усталость, частые простудные заболевания и ухудшение зрения могут быть первыми симптомами сахарного диабета, сообщила РИА Новости эндокринолог Анна Невольникова.

По ее словам, на заболевание также могут указывать частое мочеиспускание, сильная жажда, беспричинная потеря веса, медленное заживление ран и ощущение покалывания в конечностях.

Для диагностики диабета врач посоветовала сдать анализ крови на глюкозу. Ее высокий уровень в сочетании с этими симптомами является ярким признаком заболевания, отметила она.

Ранее Невольникова назвала признаки диабета, которые не бросаются в глаза.