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Эндокринолог перечислила первые симптомы сахарного диабета

Среди них — частое мочеиспускание и сильная жажда

26 января 2025, 07:30, ИА Амител

Фото: National Cancer Institute / unsplash.com
Фото: National Cancer Institute / unsplash.com

Сухость во рту, повышенный аппетит, усталость, частые простудные заболевания и ухудшение зрения могут быть первыми симптомами сахарного диабета, сообщила РИА Новости эндокринолог Анна Невольникова.

По ее словам, на заболевание также могут указывать частое мочеиспускание, сильная жажда, беспричинная потеря веса, медленное заживление ран и ощущение покалывания в конечностях.

Для диагностики диабета врач посоветовала сдать анализ крови на глюкозу. Ее высокий уровень в сочетании с этими симптомами является ярким признаком заболевания, отметила она.

Ранее Невольникова назвала признаки диабета, которые не бросаются в глаза.

Здоровье

Комментарии 3

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Musik

13:55:43 26-01-2025

Сдиабет развивается от обжорства и лени.
Кушайте правильно и занимайтесь спортом - и забудьте о дохторах.

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Гость

00:59:25 27-01-2025

Musik (13:55:43 26-01-2025) Сдиабет развивается от обжорства и лени. Кушайте правиль... В 90% случаев для диабета 2 типа.
10% все же оставим на особенности здоровья

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Олег

18:16:00 26-01-2025

Нервы, гиподинамия, пережер опять от нервов - круг замкнулся.

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