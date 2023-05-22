Чтобы шестидневка была всеобщей и обязательной.

Ещё раз подчеркнём: в "Аванти" считают, что введение шестидневки позволит повысить прочность отечественной экономики в условиях санкций.

Как отмечают авторы инициативы, до первой волны санкций в 2014 году российская экономика стабильно показывала устойчивый рост и, более того, входила в пятёрку крупнейших экономик мира.

Количество ограничительных мер к настоящему моменту значительно выросло. Это усилило нагрузку на экономический сектор и сейчас он остро нуждается в инвестициях, утверждают в Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма.