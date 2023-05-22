Шестидневная рабочая неделя: введут ли её в России?
Шестидневную рабочую неделю предлагают ввести в России. Но возможно ли это...
22 мая 2023, 13:11, Анастасия Бичакова
Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" считает необходимым ввести в России обязательную шестидневную рабочую неделю вместо пятидневной, чтобы повысить прочность российской экономики в условиях санкций.
Действительно ли шестидневка способна укрепить экономический сектор и реально ли вообще ввести её – в материале amic.ru.
Но шестидневка ведь уже есть в России?
Да. Трудовой кодекс разрешает как пятидневку, так и шестидневку. Выбор рабочего режима остаётся за работодателем.
Главное, чтобы продолжительность рабочей недели была не больше 40 часов. Но помните: время обеденных перерывов сюда не включается.
А раз шестидневка уже есть, то зачем её вводить?
Чтобы шестидневка была всеобщей и обязательной.
Ещё раз подчеркнём: в "Аванти" считают, что введение шестидневки позволит повысить прочность отечественной экономики в условиях санкций.
Как отмечают авторы инициативы, до первой волны санкций в 2014 году российская экономика стабильно показывала устойчивый рост и, более того, входила в пятёрку крупнейших экономик мира.
Количество ограничительных мер к настоящему моменту значительно выросло. Это усилило нагрузку на экономический сектор и сейчас он остро нуждается в инвестициях, утверждают в Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма.
"Благодаря чётким действиям правительства и Центробанка экономика и национальная валюта России не только выдержали нанесённый удар, но и продемонстрировали стрессоустойчивость. Тем не менее в настоящее время потребность нашей финансово-экономической системы в дополнительных инвестициях сохраняется", – сказано в сообщении, направленном ассоциацией главе Минтруда Антону Котякову.
И что, шестидневка действительно может помочь экономике?
Кто знает...
По словам авторов инициативы, введение шестидневной рабочей недели действительно может помочь экономике – в частности, достичь технологического и промышленного прорыва, укрепить экономический суверенитет и уменьшить зависимость от других стран.
Правда, как именно шестидневка способна привести страну к подобным подвигам, в ассоциации не уточняют.
Обязательная шестидневка – это реально в России?
Неизвестно. Некоторые, может, и согласились бы на шестидневку.
Но большинство сотрудников российских компаний наверняка восприняли бы её негативно. А всё потому, что далеко не во всех организациях соблюдаются режим и максимально допустимое время работы. Если людей лишат ещё одного выходного, то у них попросту не останется времени на семью, детей, домашние дела, хобби и т.д.
К тому же многие россияне испытывают на работе стресс. А он, в свою очередь, чреват как психологическими проблемами, так и различными заболеваниями.
По данным "Работы.ру", уровень стресса на работе у большинства россиян – средний или выше среднего. 30% оценивают свой стресс на 4 балла, 29% – на 3 балла (по пятибалльной шкале).
Ну а шестидневка когда-нибудь уже была обязательной для россиян?
Какая шестидневка, если недавно говорили о четырёхдневке?
Да, разговоры о четырёхдневке тоже активно ведутся в России. Первым сократить рабочую неделю предложил нынешний зампред Совбеза Дмитрий Медведев в 2019 году. И обсуждения этого вопроса продолжаются по сей день.
Подробнее о преимуществах и недостатках четырёхдневки можно прочитать в материале amic.ru.
13:37:52 22-05-2023
Пагадитя. Так из каждого утюга несется, что санкции нам только на пользу, что у нас импортозамещение, что у нас все-все свое. Есть. Ну или вот-вот-вот будет. Брешут? Или это Аванти (кстати, а чего это у них итальянское слово в названии? А как же недавно принятый закон о чистоте языка?) клевещет на нашу страну? А нет ли тут дискредитации?
20:32:46 22-05-2023
Гость (13:37:52 22-05-2023) Пагадитя. Так из каждого утюга несется, что санкции нам толь... Да звездит эта ассоциация. Они хотят повысить свои доходы. Не нужна никакая 6-тидневка.
13:49:10 22-05-2023
Давайте и по ночам работать. Нечего спать!
13:55:52 22-05-2023
Я чувствую себя чужим, на этом "празднике жизни"...
15:05:08 22-05-2023
Тогда и зарплату повышайте.
15:26:15 22-05-2023
Гость (15:05:08 22-05-2023) Тогда и зарплату повышайте.... Да-да, в 2 раза
15:10:11 22-05-2023
Порабощение окончательное?
15:34:16 22-05-2023
Ничего не понимаю! То хотели 4-х дневную неделю, теперь-6 дней!
16:58:54 22-05-2023
Гость (15:34:16 22-05-2023) Ничего не понимаю! То хотели 4-х дневную неделю, теперь-6 дн... Ни захотели 4х дневную, получайте 6и дневную, сами виноваты. Соглашаетесь на эту, иначе 8и дневную примут.
19:54:29 22-05-2023
До 1967 года была 6-ти дневная рабочая неделя понедельник-пятница 7 часов, суббота 6 часов, итого 41 час в неделю. Сейчас рабочая неделя 40 часов.
21:17:27 22-05-2023
а давайте сразу семидневку :) правда ведь, какая разница по 6.5 часов в день при 6-ти днях работать или по 5 при 7-ми? а экономика-то как укрепится!
21:48:45 22-05-2023
А че не крепостное право предложили ввести?
22:06:47 23-05-2023
До 60 лет, 6 дней в неделю, о-ренеть радужная перспектива.
13:45:55 29-05-2023
А может отменить выходные, отпуска и зарплату, чтобы зажравшиеся уже нажрались и в конце сдохли!