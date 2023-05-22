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Шестидневная рабочая неделя: введут ли её в России?

Шестидневную рабочую неделю предлагают ввести в России. Но возможно ли это...

22 мая 2023, 13:11, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" считает необходимым ввести в России обязательную шестидневную рабочую неделю вместо пятидневной, чтобы повысить прочность российской экономики в условиях санкций.

Действительно ли шестидневка способна укрепить экономический сектор и реально ли вообще ввести её – в материале amic.ru.

1

Но шестидневка ведь уже есть в России?

Да. Трудовой кодекс разрешает как пятидневку, так и шестидневку. Выбор рабочего режима остаётся за работодателем.

Главное, чтобы продолжительность рабочей недели была не больше 40 часов. Но помните: время обеденных перерывов сюда не включается.

2

А раз шестидневка уже есть, то зачем её вводить?

Чтобы шестидневка была всеобщей и обязательной.

Ещё раз подчеркнём: в "Аванти" считают, что введение шестидневки позволит повысить прочность отечественной экономики в условиях санкций.

Как отмечают авторы инициативы, до первой волны санкций в 2014 году российская экономика стабильно показывала устойчивый рост и, более того, входила в пятёрку крупнейших экономик мира.

Количество ограничительных мер к настоящему моменту значительно выросло. Это усилило нагрузку на экономический сектор и сейчас он остро нуждается в инвестициях, утверждают в Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма.

"Благодаря чётким действиям правительства и Центробанка экономика и национальная валюта России не только выдержали нанесённый удар, но и продемонстрировали стрессоустойчивость. Тем не менее в настоящее время потребность нашей финансово-экономической системы в дополнительных инвестициях сохраняется", – сказано в сообщении, направленном ассоциацией главе Минтруда Антону Котякову.

3

И что, шестидневка действительно может помочь экономике?

Кто знает...

По словам авторов инициативы, введение шестидневной рабочей недели действительно может помочь экономике – в частности, достичь технологического и промышленного прорыва, укрепить экономический суверенитет и уменьшить зависимость от других стран.

Правда, как именно шестидневка способна привести страну к подобным подвигам, в ассоциации не уточняют.

4

Обязательная шестидневка – это реально в России?

Неизвестно. Некоторые, может, и согласились бы на шестидневку.

Но большинство сотрудников российских компаний наверняка восприняли бы её негативно. А всё потому, что далеко не во всех организациях соблюдаются режим и максимально допустимое время работы. Если людей лишат ещё одного выходного, то у них попросту не останется времени на семью, детей, домашние дела, хобби и т.д.

К тому же многие россияне испытывают на работе стресс. А он, в свою очередь, чреват как психологическими проблемами, так и различными заболеваниями.

По данным "Работы.ру", уровень стресса на работе у большинства россиян – средний или выше среднего. 30% оценивают свой стресс на 4 балла, 29% – на 3 балла (по пятибалльной шкале).

5

Ну а шестидневка когда-нибудь уже была обязательной для россиян?

Да, была. В ассоциации привели вот такой пример из отечественной истории: в Великую Отечественную войну советские граждане трудились и по шесть, и по семь дней – до 1967 года, пока в стране не была установлена пятидневка с восьмичасовым рабочим днём.
6

Какая шестидневка, если недавно говорили о четырёхдневке?

Да, разговоры о четырёхдневке тоже активно ведутся в России. Первым сократить рабочую неделю предложил нынешний зампред Совбеза Дмитрий Медведев в 2019 году. И обсуждения этого вопроса продолжаются по сей день.

Подробнее о преимуществах и недостатках четырёхдневки можно прочитать в материале amic.ru.

7

Сейчас в каких-либо странах работают по шестидневке?

Да, например, жители Непала и Ирана работают шесть дней в неделю… Буквально стахановцы!
Работа

Комментарии 14

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Гость

13:37:52 22-05-2023

Пагадитя. Так из каждого утюга несется, что санкции нам только на пользу, что у нас импортозамещение, что у нас все-все свое. Есть. Ну или вот-вот-вот будет. Брешут? Или это Аванти (кстати, а чего это у них итальянское слово в названии? А как же недавно принятый закон о чистоте языка?) клевещет на нашу страну? А нет ли тут дискредитации?

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Гость

20:32:46 22-05-2023

Гость (13:37:52 22-05-2023) Пагадитя. Так из каждого утюга несется, что санкции нам толь... Да звездит эта ассоциация. Они хотят повысить свои доходы. Не нужна никакая 6-тидневка.

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Гость

13:49:10 22-05-2023

Давайте и по ночам работать. Нечего спать!

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Гость

13:55:52 22-05-2023

Я чувствую себя чужим, на этом "празднике жизни"...

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Гость

15:05:08 22-05-2023

Тогда и зарплату повышайте.

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Гость

15:26:15 22-05-2023

Гость (15:05:08 22-05-2023) Тогда и зарплату повышайте.... Да-да, в 2 раза

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гость

15:10:11 22-05-2023

Порабощение окончательное?

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Гость

15:34:16 22-05-2023

Ничего не понимаю! То хотели 4-х дневную неделю, теперь-6 дней!

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Гость

16:58:54 22-05-2023

Гость (15:34:16 22-05-2023) Ничего не понимаю! То хотели 4-х дневную неделю, теперь-6 дн... Ни захотели 4х дневную, получайте 6и дневную, сами виноваты. Соглашаетесь на эту, иначе 8и дневную примут.

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Татьяна

19:54:29 22-05-2023

До 1967 года была 6-ти дневная рабочая неделя понедельник-пятница 7 часов, суббота 6 часов, итого 41 час в неделю. Сейчас рабочая неделя 40 часов.

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горсть

21:17:27 22-05-2023

а давайте сразу семидневку :) правда ведь, какая разница по 6.5 часов в день при 6-ти днях работать или по 5 при 7-ми? а экономика-то как укрепится!

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Светлана

21:48:45 22-05-2023

А че не крепостное право предложили ввести?

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Ирина

22:06:47 23-05-2023

До 60 лет, 6 дней в неделю, о-ренеть радужная перспектива.

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Агнесса

13:45:55 29-05-2023

А может отменить выходные, отпуска и зарплату, чтобы зажравшиеся уже нажрались и в конце сдохли!

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