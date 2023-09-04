Большинство россиян одобряют продажу таблеток для прерывания беременности

Чаще всего против государственного регулирования абортов выступают женщины

04 сентября 2023, 17:37, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Почти 55% россиян одобряют продажу таблеток для прерывания беременности и не поддерживают инициативу Минздрава по ограничению реализации таких препаратов, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на данные ВЦИОМ.

Поддерживают инициативу Минздрава 35% опрошенных.

42% из тех, кто не поддерживает продажу препаратов, свою позицию объяснили свободой личного выбора и невмешательством государства в вопросы прерывания беременности.

Чаще всего против государственного регулирования абортов выступают женщины (43%), а также те, у кого нет детей (48%).

Опрос проводился среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет по случайной выборке из всех телефонных номеров на территории России.