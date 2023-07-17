Минздрав поддержал идею ограничить продажи препаратов для прерывания беременности
Подобные препараты должны находиться на жестком контроле для обращения в медицинских и фармацевтических организациях, подчеркнул министр Мурашко
17 июля 2023, 22:48, ИА Амител
Минздрав поддержал идею ограничить продажу препаратов для прерывания беременности. Как сообщает "Интерфакс", о точке зрения ведомства рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Блок вопросов касался демографических, в том числе, направлений, в частности, ограничения продажи и перевод в предметно-количественный учет препаратов для прерывания беременности. Мы поддерживаем и считаем, что в этом году этот процесс надо завершить", – заявил Мурашко.
Министр добавил, что подобные препараты должны находиться на жестком контроле для обращения в медицинских и фармацевтических организациях.
Отметим, что ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручала Минздраву РФ предложения о целесообразности запрета на проведение аборта несовершеннолетним с 15 лет без согласия родителей.
12:34:27 18-07-2023
и презервативов