Минздрав поддержал идею ограничить продажи препаратов для прерывания беременности

Подобные препараты должны находиться на жестком контроле для обращения в медицинских и фармацевтических организациях, подчеркнул министр Мурашко

17 июля 2023, 22:48, ИА Амител

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Минздрав поддержал идею ограничить продажу препаратов для прерывания беременности. Как сообщает "Интерфакс", о точке зрения ведомства рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Блок вопросов касался демографических, в том числе, направлений, в частности, ограничения продажи и перевод в предметно-количественный учет препаратов для прерывания беременности. Мы поддерживаем и считаем, что в этом году этот процесс надо завершить", – заявил Мурашко.

Министр добавил, что подобные препараты должны находиться на жестком контроле для обращения в медицинских и фармацевтических организациях.

Отметим, что ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручала Минздраву РФ предложения о целесообразности запрета на проведение аборта несовершеннолетним с 15 лет без согласия родителей.