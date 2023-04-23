Большинство россиян после выхода на пенсию хотят путешествовать и отдыхать на даче
Продолжать работать собираются 13% опрошенных
23 апреля 2023, 14:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Россияне рассказали о том, чем они хотят заниматься после выхода на пенсию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование портала SuperJob.
26% намерены посвятить свою жизнь путешествиям, 15% собираются заниматься садоводством, а 13% – увлечениями.
13% респондентов заявили о том, что они планируют продолжать работать, при этом делать это люди хотят из-за любви к профессии.
Сидеть с внуками хотят 5% опрошенных, а год назад такой вариант ответа давали в два раза больше респондентов.
14:28:35 23-04-2023
Я хочу хотя бы дожить до пенсии. У меня родители по болезням умерли в 58 и 60 лет. С новым пенсионным возрастом генетически у меня шансов нет.
17:31:32 23-04-2023
13% респондентов заявили о том, что они планируют продолжать работать - Уморили!
23:33:09 23-04-2023
Гость (17:31:32 23-04-2023) 13% респондентов заявили о том, что они планируют продолжать... А что смешного, даже если бы пенсия была высокой, я бы все равно планировала работать, я люблю работу свою.
17:59:50 23-04-2023
Хотеть то они хотять! Да кто ж им дасть...!?
23:33:39 23-04-2023
Гость (17:59:50 23-04-2023) Хотеть то они хотять! Да кто ж им дасть...!?... А кто запретит?
08:06:54 24-04-2023
Надо же, а когда поднимали пенсионный возраст, из всех телевизоров вещали, что больше половины пенсионеров жаждут работать до самой смерти, так свою работу любят. А тут неувязочка - всего 13 процентов, а не больше половины. Так может обратно пенсионный возраст вернуть? Эти трудолюбивые проценты пенсионеров и так работать будут, а остальные пенсионеры поедут на дачи и в путешествия. Мне до пенсии было 5 лет, а стало 10 лет, и я не уверен, что доживу до нее, на то расчет государственный и был судя по всему.
08:33:58 24-04-2023
А кто запретит? - В соседнем отделе 2 пенсионерок сокращают ( по полгода на пенсии), конечно будут искать другую работу,тут проработали по 30 лет.
12:20:14 24-04-2023
Гость (08:33:58 24-04-2023) А кто запретит? - В соседнем отделе 2 пенсионерок сокращают ... На другой работе будут работать, работа есть, было бы желание работать, хорошие работники всегда востребованны на рынке труда не зависимо от возраста, это лодырям запрещают работать, конечно, если ты уже в свои 60-65 уже глубокий старец с деменцией, кому ты нужен.
09:37:31 24-04-2023
Путешествовать можно только с пенсии судьи, остальным дача, если есть, или лавочка во дворе (если она есть).
12:35:29 24-04-2023
Не чего работать надо не ухудшать статистику - погост, а то куда ваши отчисления будут девать?
12:36:30 24-04-2023
работа есть- кто потерял работу паспортиста? нет таких вакансий - все эта должность изживает себя. прописка-выписка через Госуслуги, справки онлайн.