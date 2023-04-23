Большинство россиян после выхода на пенсию хотят путешествовать и отдыхать на даче

Продолжать работать собираются 13% опрошенных

23 апреля 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Россияне рассказали о том, чем они хотят заниматься после выхода на пенсию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование портала SuperJob.

26% намерены посвятить свою жизнь путешествиям, 15% собираются заниматься садоводством, а 13% – увлечениями.

13% респондентов заявили о том, что они планируют продолжать работать, при этом делать это люди хотят из-за любви к профессии.

Сидеть с внуками хотят 5% опрошенных, а год назад такой вариант ответа давали в два раза больше респондентов.