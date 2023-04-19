Лишь 43% барнаульцев готовы на увеличение майских праздников за счет новогодних

Исследователи отмечают, что инициативу поддерживают люди старшего возраста

19 апреля 2023, 22:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Лишь 43% жителей Барнаула поддерживают идею сократить новогодние праздники ради майских. Об этом свидетельствуют результаты опроса экспертов портала по поиску работы SuperJob.

Так, согласные с идеей барнаульцы считают, что весной у многих людей большие дачные заботы, тогда как зимой дополнительному отпуску "радуются только лыжники".

45% опрошенных были против. По их мнению, зимние выходные более ценны, чем майские. Исследователи отмечают, что инициативу поддерживают люди старшего возраста. Так, из барнаульцев до 34 лет за идею выступают лишь 32%, а среди людей старше 45 лет – 47%.