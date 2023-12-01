У жителей Алтайского края остался один день, чтобы найти миллиард и заплатить налоги
С 2 декабря все, кто не заплатил налоги, станут должниками и на начисленную сумму начнут капать пени
01 декабря 2023, 10:52, ИА Амител
Более трех миллиардов рублей имущественных налогов заплатили жители Алтайского края, однако это только 73% от общей начисленной суммы, информирует региональная пресс-служба УФНС. В этом году уведомления ведомство направило 1,2 млн человек на общую сумму 4,2 млрд рублей. В налоговой напоминают, что сегодня – крайний срок уплаты, с 2 декабря уже начнут капать пени.
"Активнее всего обязательства исполняют владельцы автотранспорта – они перечислили 1,68 млрд руб. транспортного налога. Налога на имущество поступило в казну в размере 886,9 млн руб., земельного – 467,5 млн", – сообщили в ведомстве.
Если вдруг вы оказались в числе тех, кто еще не успел заплатить по счетам, а в банк, МФЦ или на почту бежать нет времени, напоминаем, что оплатить налоги можно через сервисы "Личный кабинет налогоплательщика физического лица", "Уплата налогов и пошлин", в мобильном приложении "Налоги ФЛ". А также через портал "Госуслуги", если давали в ФНС свое согласие на получение и оплату налоговых уведомлений.
10:56:41 01-12-2023
ага .щаззз. позже заплачу
13:10:33 01-12-2023
Уже по бюджетникам стали слать бумаженции, видать плоховато стало
15:15:53 01-12-2023
4,2 млрд рублей.... Хм может по ошибке лишние нули нарисовали? Может и вовсе 4200 рублей. а не 4.200.000.000? Ща сгоняю за кошельком, там как раз завалялись 4200 лярда советских рублей.
15:47:12 01-12-2023
Вверху отписавшиеся вы новость то читали? Или опять лишь бы поныть. Если 4.2 ярда разделить по всем налогоплательщика по 3500 выйдет. Ну примерно столько и начислили.
19:32:07 01-12-2023
огромное спасибо за напоминание!!! спасибо любимой партии, мы всегда с тобой, мы не подведем!!!