У жителей Алтайского края остался один день, чтобы найти миллиард и заплатить налоги

С 2 декабря все, кто не заплатил налоги, станут должниками и на начисленную сумму начнут капать пени

01 декабря 2023, 10:52, ИА Амител

Смартфон / Фото: пресс-служба УФНС России по Алтайскому краю

Более трех миллиардов рублей имущественных налогов заплатили жители Алтайского края, однако это только 73% от общей начисленной суммы, информирует региональная пресс-служба УФНС. В этом году уведомления ведомство направило 1,2 млн человек на общую сумму 4,2 млрд рублей. В налоговой напоминают, что сегодня – крайний срок уплаты, с 2 декабря уже начнут капать пени.

"Активнее всего обязательства исполняют владельцы автотранспорта – они перечислили 1,68 млрд руб. транспортного налога. Налога на имущество поступило в казну в размере 886,9 млн руб., земельного – 467,5 млн", – сообщили в ведомстве.

Если вдруг вы оказались в числе тех, кто еще не успел заплатить по счетам, а в банк, МФЦ или на почту бежать нет времени, напоминаем, что оплатить налоги можно через сервисы "Личный кабинет налогоплательщика физического лица", "Уплата налогов и пошлин", в мобильном приложении "Налоги ФЛ". А также через портал "Госуслуги", если давали в ФНС свое согласие на получение и оплату налоговых уведомлений.