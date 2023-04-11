Большое здание с фальшивыми окнами построят в барнаульском частном секторе
Подделками архитекторы решили прикрыть парковку, которую расположат на первом этаже
11 апреля 2023, 08:39, ИА Амител
Большое здание общественного назначения построят в частном секторе на пересечении улиц Смирнова и Северо-Западной. Об этом сообщает "Толк".
Отмечается, что проект представил архитектор Владимир Золотов, хотя в прошлый раз эскизы показывала другая мастерская, а само строение выглядело совсем иначе.
Сейчас территория площадью 692 "квадрата" покрыта зарослями, а вокруг расположены частные дома, а в будущем на земле построят здание с мастерской по ремонту бытовой техники, складами и автомобильной парковкой. Вход будет сделан с угла. Вдоль красной линии установят бутафорские окна – это улучшит вид здания и скроет от прохожих парковку.
08:49:09 11-04-2023
Как-то очень слабо верится, что кто-то построит здание со складом и парковкой. Для мастерской по ремонту техники