Большое здание с фальшивыми окнами построят в барнаульском частном секторе

Подделками архитекторы решили прикрыть парковку, которую расположат на первом этаже

11 апреля 2023, 08:39, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Большое здание общественного назначения построят в частном секторе на пересечении улиц Смирнова и Северо-Западной. Об этом сообщает "Толк".

Отмечается, что проект представил архитектор Владимир Золотов, хотя в прошлый раз эскизы показывала другая мастерская, а само строение выглядело совсем иначе.

Сейчас территория площадью 692 "квадрата" покрыта зарослями, а вокруг расположены частные дома, а в будущем на земле построят здание с мастерской по ремонту бытовой техники, складами и автомобильной парковкой. Вход будет сделан с угла. Вдоль красной линии установят бутафорские окна – это улучшит вид здания и скроет от прохожих парковку.