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Большое здание с фальшивыми окнами построят в барнаульском частном секторе

Подделками архитекторы решили прикрыть парковку, которую расположат на первом этаже

11 апреля 2023, 08:39, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Большое здание общественного назначения построят в частном секторе на пересечении улиц Смирнова и Северо-Западной. Об этом сообщает "Толк".

Отмечается, что проект представил архитектор Владимир Золотов, хотя в прошлый раз эскизы показывала другая мастерская, а само строение выглядело совсем иначе.

Сейчас территория площадью 692 "квадрата" покрыта зарослями, а вокруг расположены частные дома, а в будущем на земле построят здание с мастерской по ремонту бытовой техники, складами и автомобильной парковкой. Вход будет сделан с угла. Вдоль красной линии установят бутафорские окна – это улучшит вид здания и скроет от прохожих парковку.

Барнаул недвижимость

Комментарии 1

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Гость

08:49:09 11-04-2023

Как-то очень слабо верится, что кто-то построит здание со складом и парковкой. Для мастерской по ремонту техники

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