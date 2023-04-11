Эстетика решает. Как меняется архитектура Барнаула и какие жилые дома в тренде

Архитектурная мода стремительно трансформируется и градостроители должны учитывать все течения и тенденции

11 апреля 2023, 07:11, ИА Амител

ЖК на площади Сахарова / Фото: архитектурное бюро "Спич", Сергей Чобан

Стиль, образ и облик Барнаула существенно и качественно изменились за последние годы. Появились актуальные, современные здания, которые вызывают восхищение. И это касается не только офисов и деловых центров, но и многоэтажных домов. Застройщики соревнуются друг с другом в красоте, узнаваемости и выразительности ЖК. Для этого компании иногда даже привлекают к разработке проектов ведущих российских и зарубежных архитекторов. Сейчас большинство барнаульских новостроек – синтез современных тенденций. Среди новых проектов практически не найти аляпистых, вычурных решений с множеством архитектурных нагромождений. Этот "хаотизм" ушёл в прошлое вместе с модой начала 2000-х годов. Чему сейчас подчиняются градостроительные мотивы, какие стилистические направления популярны и какие материалы наиболее часто используют застройщики в своих проектах – в материале amic.ru.

Назад, в будущее

До начала 90-х годов XX века в архитектуре Барнаула и всей страны царствовал архитектурный модернизм. Для него характерны простые и понятные формы, отсутствие украшений фасадов, сочетание стекла и бетона. Так в городе появились, например, здание Речного вокзала (уже снесённое), корпус "Д" АлтГУ (Димитрова, 66), кинотеатр "Мир" на площади Победы. Однако после перестройки в архитектуре начался хаос.

"Когда стало можно, каждый архитектор превратился в автора, перестали работать социальные институты, которые всё контролировали, проектировщики начали баловаться. Добаловались до того, что часть городов застроены очень смешными зданиями. Они потешны и глупы и их много. Архитектура, как и любой вид искусства, также подвержена модным течениям. Что модно пять-десять лет, это используется. Потом это выходит из моды, и здание из красивых может стать даже страшным", – рассказал amic.ru член Союза архитекторов России, руководитель творческой мастерской Алексей Квасов.

Сейчас барнаульские и российские архитекторы опираются на европейский опыт. Конечно, до алтайской столицы современные тенденции могут доходить с небольшим опозданием. Но в этом нет ничего плохого, говорят эксперты, так было всегда.

"Связано это с тем, что пока заказчики съездят, "напитаются", посмотрят, привнесут. На это уходит не один год. Мы немного отстаём и делаем архитектуру, которая была актуальная пять-десять лет назад. Но это не страшно. Архитектура интернационализируется, перемешиваются стили, течения, мы смотрим друг на друга, учимся", – объясняет Квасов.

Фото: архитектурное бюро "Спич", Сергей Чобан

Сейчас, например, в архитектурной моде вновь популярны сдержанные и спокойные решения, цвета и фактуры, близкие к природным, говорит эксперт. В сочетании с долговечными материалами эти здания будут актуальны многие годы.

Ещё одна тенденция, которая приходит в Барнаул из европейской части страны, – это диверсификация архитектуры. По словам создателя журнала "Проект Россия", главного архитектора девелоперской компании "Брусника" Барта Голдхоорна, даже в рамках одного проекта дома должны быть разными как по внешнему виду, так и "содержанию". Таких ЖК в Барнауле пока немного, но они есть. Например, застройка в посёлке Южном (микрорайон на въезде), в квартале 2036, проект ЖК на пл. Сахарова (пр. Социалистический, 97).

"Важно, чтобы архитектура домов была разной, тогда люди будут себя чувствовать очень уютно, они смогут выбрать дом, который им нравится, и идентифицировать себя с ним. Если ты строишь дома только одного стиля, то с большой вероятностью этот стиль будет нравиться 30%, а 70% – нет. Поэтому даже в одном проекте должна быть разная архитектура. В таком случае есть на что смотреть и нескучно гулять по улице", – отметил Голдхоорн в интервью РБК.

Акценты и "фоны"

Большинство девелоперов всё-таки поддерживают мнения архитекторов. Ведь сейчас покупатели новостроек смотрят не только на цену вопроса, но и на внешнюю привлекательность дома, добавляет руководитель мастерской "Классика" Александр Деринг.

"На наших глазах меняются привычные виды, картины города. Достаточно подняться на Нагорный парк и увидеть, как уплотняется центр. Он меняется за счёт высотной застройки. Силуэт города, или скайлайн, как говорят профессионалы (урбанистическая панорама, или вид на город со стороны, – прим. ред.), радикально изменился. Город развивается. Люди хотят жить в новых красивых зданиях. Я думаю, мы будем уходить от "человейников" в сторону более качественных решений в архитектуре", – сказал он.

Особенно сильно меняется облик центра, отмечает Александр Деринг. Это касается и "приобской" части, и исторических уголков. Так, например, ближайшие годы трансформируется и площадь Сахарова. Здесь запроектировали сразу несколько крупных объектов: масштабный корпус АлтГУ, видный и ультрасовременный ЖК на пр. Социалистическом, 97. Его разработал известный российский и европейский архитектор Сергей Чобан, в портфолио которого такие объекты, как башня "Федерация" в деловом квартале Москва-Сити и выставочный павильон в Дубае.

"Площадь Сахарова уникально перестраивается на наших глазах, ландшафт города меняется. Появятся несколько высотных зданий. Это тоже неплохо", – говорит Александр Деринг.

В Барнауле последние годы появляется запрос на эстетическую архитектуру, добавляет руководитель творческой мастерской Андрей Атаджанов. Это означает, что здание должно быть грамотно вписано в окружающую среду.

"Надо понимать, будет ли объект акцентным или станет фоновой застройкой. При этом каждое здание не должно быть акцентным, чем, к сожалению, страдают точечные проекты. Необходимы и объекты, которые станут фоном. Это нужно понимать и не каждый дом делать "стреляющим", – отмечает эксперт.

При этом тот же ЖК на Сахарова будет акцентным, ведь в его окружении расположены невысокие здания в два-пять этажей. Поэтому проект обязательно будет перенимать на себя внимание прохожих.

Вечная классика

Улучшить качество архитектурной среды во многом помогают современные строительные материалы. В последние годы в городе появились объекты, которые используют дорогой кирпич, дорогую фасадную плитку, облицовку. Застройщики уже отказались от сайдинга и керамогранита – популярных лет 10-12 назад решений.

"Треть зданий в городе используют в отделке навесные системы, треть – оштукатуренные фасады, треть – кирпич. Хороший, дорогой кирпич очень актуален. В одном из наших проектов мы применили бетонную плитку “под кирпич”. Уходят фасады из керамогранита, им на смену приходят фиброцементные панели с текстурами, например, под дерево, металлические рифлёные панели, композит", – отмечает Алексей Квасов.

Кстати, многие проекты в центре города выполнены как раз в кирпиче. Например, в отделке фасадов ЖК Opera Residence (пр. Сибирский, 36в) используют натуральный камень и кирпич ручной формовки. Также из кирпича построят ЖК "Вечера" (ул. Гоголя, 52). Комплекс на площади Сахарова (пр. Социалистический, 97) отделают клинкерным кирпичом. Это позволит детально проработать фасады домов, и у каждого здания появится свой "почерк".

В целом эксперты уверены, что путь, по которому развивается архитектура Барнаула, безусловно, верный. Конечно, сопутствующих проблем ещё очень много: в городе нужно решать вопросы качества дорог, освещения, благоустройства, озеленения. Всё это влияет на уровень жизни. Не хватает архитектуре и системности. Она могла бы быть отражена, например, в мастер-плане. Но об этом документе проектировщики пока лишь мечтают. И всё же за последние несколько лет город стал красивее, ярче, выразительнее, современнее. В этом отчасти заслуга качества его архитектуры.