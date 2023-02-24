Большой экономический передел. Как СВО изменит мировую экономику

Эксперты оценили выживаемость России и сообщили, кто не переживёт глобальные катаклизмы

24 февраля 2023, 11:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Продолжающаяся уже год специальная военная операция (СВО) на Украине не только окончательно изменила внешнюю политику страны, её идеологию и приоритеты, но и повлияла на отечественную экономику. Санкции, эмбарго, потолки цен, заградительные барьеры – эти и многие другие понятия стали привычными, когда в СМИ появляются сообщения об экономических отношениях с западным сообществом. В этих новшествах, их влиянии на повседневную жизнь наших граждан, а также связи с общественным укладом разбирался журналист amic.ru Андрей Магас.



В чём просчитался Запад?



По всей видимости, наши западные "партнёры" надеялись, что российская экономика рухнет уже в первые месяцы после введения санкций, по числу которых наша страна стала абсолютным мировым лидером. Так, в марте прошлого года, после введения первых пакетов санкций и ухода из страны ряда компаний в представленном Центробанком РФ макроэкономическом консенсус-прогнозе годовое падение ВВП ожидалось в пределах 8%, а инфляция на уровне 20%. Центр развития НИУ ВШЭ вообще допускал падение ВВП на 19% и 30-процентную инфляцию.

Экономист Никита Кричевский убеждён, что, вводя санкции, Запад руководствовался неверными представлениями о России.

"Экономика – социальная наука. Запад как не знал нашу систему, устройство нашего общества, так и не знает. Там думали, введут санкции, примут какие-то законы – и всё, нам конец. Но умение обходить запреты у нас в крови, мы живём в этой парадигме уже несколько сотен лет. Если закон соответствует неписаным нормам нашей жизни – мы аплодируем, если нет – ищем способы, как его обойти", – заявил он amic.ru.

Разумеется, при введении санкций ставка западных стран была сделана прежде всего на падение нефтегазовых доходов страны. Однако по итогам марта 2022-го Минфин РФ сообщил о поступлении 1,2 трлн рублей от продажи углеводородного сырья, а в апреле 2022-го – 1,8 трлн рублей.

Учитывая, что Евросоюз взял курс на отказ от закупки российских энергоносителей, ведущие поставщики стали менять географию экспорта. Так, "Газпром" увеличил вдвое инвестиционную программу капиталовложений (в 2023 году она достигнет рекордного объёма) для переориентации поставок в восточном направлении.

Уход из страны некоторых иностранных компаний поначалу породил тревожные ожидания экономистов и предпринимателей, однако вскоре ощущение шока прошло и стали появляться компании, начавшие развивать производство – именно этим, кстати, грезила последние три десятка лет большая часть оппозиционеров – от левых до национал-патриотов. К примеру, в Псковской области появилось предприятие, ориентированное на выпуск промышленных аккумуляторов для замены импортным. В Чувашии запущено производство перекиси водорода для удовлетворения внутреннего спроса. В Подмосковье начато производство гидравлического оборудования и фармацевтических препаратов. Есть множество и других примеров.

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На этот импорт параллельно



Западные страны рассчитывали отрезать Россию от импорта как товаров повседневного спроса, так и высокотехнологичной продукции. Однако, по данным Центробанка, импорт товаров и услуг в 2022 году оценивается в 346 млрд долларов, что меньше показателя годичной давности только на 9%.

Не менее драматично развивалась ситуация с курсом национальной валюты. 11 марта 2022 года рубль обвалился до 132,95 рубля за евро, в то время как накануне начала СВО составлял около 85 рублей. Однако в дальнейшем, благодаря валютным интервенциям и другим мерам ЦБ, его удалось стабилизировать. Кстати, курс доллара, как многие помнят, в результате стабилизирующих мер и внешней конъюнктуре так резко стал снижаться, что стало угрожать положению ряда крупных компаний, многие из которых по-прежнему руководствовались им во внешнеторговых операциях.

Как показали исследования американской компании Silverado Policy Accelerator, некоторые государства избегали демонстративного нарушения антироссийских санкций, однако не поддерживали экономическую изоляцию России, поэтому стали теневыми "перевалочными пунктами" на пути т. н. "параллельного импорта", разрешённого правительством РФ. Так, импорт из Китая в 2022-м вырос на 12,9%, составив 76,1 млрд долларов. Поставки товаров из Белоруссии увеличились с 16,4 млрд в 2021-м до 22-23 млрд в 2022-м, о чём сообщил глава правительства республики Роман Головченко.

Никита Кричевский указывает, что организация "параллельного импорта" стала вполне естественным способом реагирования на западные санкции.

"Конечно, таким импортом занимаются лица и структуры, облечённые особым доверием. Сюда можно добавить организацию теневого танкерного флота для перевозки нашей нефти. И сейчас, на фоне разговоров западных политиков об отказе от российских энергоресурсов, прокачка газа в Европу через "Турецкий поток" выросла на 17%. В относительных цифрах наш экспорт в Индию вырос на 430%, в Турцию – на 213%, в Бразилию – на 166% и так далее", – напоминает экономист.

Ряд европейских изданий указывает, что санкционное давление на Россию не достигло своих целей. Так, обозреватель польского издания Mysl Polska Анджей Щесняк пишет , что экономическая война Запада против России провалилась. Он отмечает, что Запад уже обрушил на Москву немыслимые удары по всем экономическим направлениям.

"Такой залп должен был смести с лица земли любую экономику. Но нет, Россия выдержала удар", – пишет Щесняк.

Разумеется, западные ограничительные меры должны были ослабить потенциал российского ВПК, снабжающего ВС РФ всем необходимым. Однако сделать этого не удалось – производство готовых металлических изделий, включающее оружие и боеприпасы, в январе-ноябре 2022-го выросло на 5%. Не оправдались надежды наших противников и на запретительные барьеры в поставках высокотехнологичной продукции, без которой немыслимо производство современного вооружения – их производство в стране выросло на 4% по сравнению с 2021-м годом.

Фото: unsplash.com



Кто предупреждён – тот подготовлен



Экономист Андрей Бунич убеждён, что российская СВО коренным образом изменит мировую экономику. По его мнению, США используют кризисную ситуацию, чтобы перетянуть к себе предприятия из Европы.

"Европу, по всей видимости, иначе, чем будущим экономическим покойником, не назовёшь. Ведь собственных природных ресурсов у неё немного, а развитие высокотехнологичных отраслей базировалось на поступлении сырья из России, против которой ЕС активно вводит санкции. Теперь же с ростом издержек европейский бизнес естественным образом перебирается за океан", – сообщил он amic.ru.

При этом, по мнению Бунича, текущая ситуация сильно изменит экономические отношения между США и европейскими союзниками на долгие годы.

"Вашингтон теперь не слишком считается с союзниками, недаром прошлогодний "Акт о борьбе с инфляцией" вызвал резко негативное отношение в ЕС", – пояснил он.

По его словам, одной из причин, по которой американское руководство решило пойти на серьёзный конфликт вокруг Украины, стало сложное экономическое положение страны.

"Дело в том, что после прихода к власти Байдена Запад задумал решить свои экономические трудности, навязав остальному миру пресловутую "зелёную повестку". Если бы у них это получилось – наша страна практически ничего не получала бы счёт продажи сырьевых ресурсов, которые были объявлены вредными. И мы бы тратили львиную долю доходов на непонятные "зелёные" технологии", – отмечает собеседник.

Фото: unsplash.com



Экономика не обрушилась



Экономист Андрей Песоцкий отмечает, что западные санкции пока не принесли инициаторам желаемого результата.

"Обрушить российскую экономику не удалось – признаков приближения к экономическому обвалу пока не ощущается. Во-первых, наши предприятия переориентировались на других поставщиков товаров, запчастей и комплектующих – прежде всего, конечно, китайских. Во-вторых, сыграл свою роль и параллельный импорт", – поделился он своими выводами с amic.ru.

Впрочем, нынешний год, по его словам, несёт новые испытания для отечественной экономики.

"Надо помнить, что сделанные запасы не вечны и они рано или поздно иссякнут. Судя по всему, уже в нынешнем году нужно будет предпринимать какие-то кардинальные меры. Конечно, есть опасность, что вместо реального импортозамещения, "европозамещения", так сказать, нас ожидает "востокозамещение" или "китаезамещение", то есть организации собственного производства не последует, а просто изменится география поставок. В любом случае в 2023 году многое в этом плане прояснится", – сделал вывод эксперт.

Никита Кричевский напомнил негласное правило, действующее в экономической сфере.