Большой офисный центр с колоннами, как в Японии, построят на окраине Барнаула
Здание в форме буквы Г появится на улице Багряной
21 февраля 2025, 09:15, ИА Амител
Большой офисный центр в форме буквы Г планируют построить на окраине Барнаула на пересечении улиц Багряной и Лиственничной. Рядом, на улице Михаила Евдокимова, возводят жилые кварталы. Ожидается, что в новом здании расположатся различные компании, что позволит перетянуть часть автомобильного трафика в Индустриальный район из центра Барнаула. Проект рассмотрели 20 февраля на заседании градсовета. Главная "фишка" офисника в том, что он будет стоять на колоннах – это позволит автомобилям проезжать "сквозь" здание. Такая практика, к слову, применяется в Японии. И не только.
Каким будет офисный центр?
Проект здания по адресу улица Багряная, 65, представил архитектор Сергей Черепанов. Он рассказал об основных параметрах проекта и пояснил, что рядом с участком уже построили и продолжают строить новое жилье. Пятиэтажный офисник особенно хорошо будет выделяться с улицы Просторной и Михаила Евдокимова. Фасады решено сделать из композитных материалов, стекла – в модном скандинавском стиле с элементами модернизма. Объект будет в светлых тонах, на стенах предусмотрены корзинки для кондиционеров.
Общая площадь участка – 0,43 гектара. На нем планируется разместить здание 5,8 тысячи квадратных метров.
На территории запроектирована парковка для сотрудников, а также гостей офисного центра. Рядом со зданием можно будет оставить 99 автомобилей. Заезд – с улицы Багряной и Лиственничной. Высота первого этажа – 4,5 метра. Одна из особенностей здания, что оно "стоит" на колоннах, то есть предусмотрен сквозной проезд для автомобилей. Подразумевается ночная подсветка объекта.
Что сказали о проекте эксперты?
Всем очень понравился проект. Барнаульский архитектор Александр Деринг уверен, что в данной части города жизненно необходимы подобные объекты. Деловой центр позволит создать много рабочих мест, и сотрудникам не нужно будет выезжать в другую часть города, что снизит автомобильный трафик.
Архитектор Петр Анисифоров похвалил разработчика за колонны и отметил, что такие сквозные проезды "сквозь" здания делают активно в Японии. Его коллега Сергей Боженко также остался доволен увиденным, но добавил, что подобную практику применяют не только в стране Восходящего Солнца, но и в Барнауле. В частности, по такому принципу построили здание мэрии города на улице Гоголя.
В итоге проект единогласно одобрили.
09:17:52 21-02-2025
вот Гэ и Гэ по виду
09:20:39 21-02-2025
Mitsubishi Motors открыл новый бренд-центр в Токио.
а можно построить такой же? чертежи стянуть, таджыки в наличии есть...
09:25:37 21-02-2025
Действительно смотришь и сразу ощущение, что это где-то в Токио
09:31:57 21-02-2025
Гость (09:25:37 21-02-2025) Действительно смотришь и сразу ощущение, что это где-то в То... сразу это и подумала)))
09:34:11 21-02-2025
Гость (09:25:37 21-02-2025) Действительно смотришь и сразу ощущение, что это где-то в То... Горный же?
09:29:17 21-02-2025
Какой такой "деловой центр"??? Ногти-бровки?
09:40:56 21-02-2025
Гость (09:29:17 21-02-2025) Какой такой "деловой центр"??? Ногти-бровки?... ну типа как Trump International New York Central Park
10:06:47 21-02-2025
Гость (09:29:17 21-02-2025) Какой такой "деловой центр"??? Ногти-бровки?... а реснички, а мамкины стартаперы как же?
10:09:38 21-02-2025
Уже сейчас пробки летом от Спутника до Просторной. Это сколько машин еще добавится?
10:40:07 21-02-2025
У нас уже пленные японцы понастроили домов на пл.Октября
До сих пор развалиться не могут
13:02:07 21-02-2025
Гость (10:40:07 21-02-2025) У нас уже пленные японцы понастроили домов на пл.Октября... Сейчас у япошек качество уже не то!
10:43:27 21-02-2025
Вот там и надо было прокуратуру разместит, и налоговую и других чиновников, чтоб транспортную доступность ощутили в полной мере
11:56:28 21-02-2025
Гость (10:43:27 21-02-2025) Вот там и надо было прокуратуру разместит, и налоговую и дру... Они бы не ощутили, ибо пробки в часы пик стоят в обратном направлении
11:54:38 21-02-2025
Как в Японии - с бумажными ширмами вместо стен?
12:16:26 21-02-2025
Гость (11:54:38 21-02-2025) Как в Японии - с бумажными ширмами вместо стен?... без центрального отопления...
12:31:34 21-02-2025
Гость (12:16:26 21-02-2025) без центрального отопления...... зато с гейшами
12:59:57 21-02-2025
Зачем нам ориентироваться на каких-то азиатов? Они все извращенцы.
15:00:28 21-02-2025
Какая ещё окраина? Карту видели?
Окраина - это аэропорт
07:00:46 22-02-2025
Олег (15:00:28 21-02-2025) Какая ещё окраина? Карту видели?Окраина - это аэропорт... когда вы покупали человейник, риэлторы вам сказали что это будет элитная новостройка в центре?