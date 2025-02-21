Большой офисный центр с колоннами, как в Японии, построят на окраине Барнаула

Здание в форме буквы Г появится на улице Багряной

21 февраля 2025, 09:15, ИА Амител

Будущий офисный центр в Барнауле на улице Багряной

Большой офисный центр в форме буквы Г планируют построить на окраине Барнаула на пересечении улиц Багряной и Лиственничной. Рядом, на улице Михаила Евдокимова, возводят жилые кварталы. Ожидается, что в новом здании расположатся различные компании, что позволит перетянуть часть автомобильного трафика в Индустриальный район из центра Барнаула. Проект рассмотрели 20 февраля на заседании градсовета. Главная "фишка" офисника в том, что он будет стоять на колоннах – это позволит автомобилям проезжать "сквозь" здание. Такая практика, к слову, применяется в Японии. И не только.

Каким будет офисный центр?

Проект здания по адресу улица Багряная, 65, представил архитектор Сергей Черепанов. Он рассказал об основных параметрах проекта и пояснил, что рядом с участком уже построили и продолжают строить новое жилье. Пятиэтажный офисник особенно хорошо будет выделяться с улицы Просторной и Михаила Евдокимова. Фасады решено сделать из композитных материалов, стекла – в модном скандинавском стиле с элементами модернизма. Объект будет в светлых тонах, на стенах предусмотрены корзинки для кондиционеров.

Общая площадь участка – 0,43 гектара. На нем планируется разместить здание 5,8 тысячи квадратных метров.

На территории запроектирована парковка для сотрудников, а также гостей офисного центра. Рядом со зданием можно будет оставить 99 автомобилей. Заезд – с улицы Багряной и Лиственничной. Высота первого этажа – 4,5 метра. Одна из особенностей здания, что оно "стоит" на колоннах, то есть предусмотрен сквозной проезд для автомобилей. Подразумевается ночная подсветка объекта.

Что сказали о проекте эксперты?

Всем очень понравился проект. Барнаульский архитектор Александр Деринг уверен, что в данной части города жизненно необходимы подобные объекты. Деловой центр позволит создать много рабочих мест, и сотрудникам не нужно будет выезжать в другую часть города, что снизит автомобильный трафик.

Архитектор Петр Анисифоров похвалил разработчика за колонны и отметил, что такие сквозные проезды "сквозь" здания делают активно в Японии. Его коллега Сергей Боженко также остался доволен увиденным, но добавил, что подобную практику применяют не только в стране Восходящего Солнца, но и в Барнауле. В частности, по такому принципу построили здание мэрии города на улице Гоголя.

В итоге проект единогласно одобрили.