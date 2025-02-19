Городские "аквариумы". Какие интересные офисники появились в Барнауле?
Фотопрогулка по деловым точкам притяжения
19 февраля 2025, 06:15, ИА Амител
Бизнес-центр "Парк", Балтийская, 116 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Пока в Барнауле то тут, то там юрко появляются новые жилые дома, офисные здания и ТЦ не спеша "вырастают" на городских улицах. Мы прогулялись по столице края и посмотрели, какие интересные стройки и уже законченные комплексы есть в Барнауле.
Бизнес-центр "О2", Партизанская, 70
Бизнес-центр "О2", Партизанская, 70 / Фото: amic.ru
Бизнес-центр, Пролетарская, 98
Бизнес-центр, Пролетарская, 98 / Фото: amic.ru
Бизнес-центр Galaxy, Строителей, 45
Бизнес-центр Galaxy, Строителей, 45 / Фото: amic.ru
ТРЦ с офисными помещениями, Павловский тракт, 174а (на пересечении с ул. Солнечная Поляна)
ТРЦ с офисными помещениями, Павловский тракт, 174а / Фото: amic.ru
Бизнес-центр "Каскад", Сиреневая, 31
Бизнес-центр "Каскад", Сиреневая, 31 / Фото: amic.ru
Бизнес-центр "Парк", Балтийская, 116
Бизнес-центр "Парк", Балтийская, 116 / Фото: amic.ru
Спортивно-досуговый центр "Изумрудный", Комсомольский проспект, 128а
Спортивно-досуговый центр "Изумрудный", Комсомольский проспект, 128а / Фото: amic.ru
Ранее на градсовете в Барнауле рассмотрели проект административного здания сложной формы на Сизова, 41. Предполагается, что это будет строение с третьим антресольным этажом. Участок для застройки имеет сложную форму и находится во внутриквартальном пространстве. Рядом расположено несколько жилых домов и парк. Фактически офисник втиснут под окнами других зданий.
08:55:28 19-02-2025
Получше выглядят, чем сараи профнастильные и изыски 00-х
09:31:45 19-02-2025
Стекла много конечно, но эта красота имеет свойство отражать солнечные лучи и панели припаркованных машин, соседние дома и т.п. иногда приносят сюрпризы
20:22:53 19-02-2025
в сплошные стеклофасады врезаются птицы и гибнут
20:24:25 19-02-2025
я купила 2 офиса в офиснике на месте Искры, и они подорожали на 2 миллиона уже! класс. как достроятся то будет дороже еще, я молодец
21:10:47 19-02-2025
Гость (20:24:25 19-02-2025) я купила 2 офиса в офиснике на месте Искры, и они подорожали... Ты не молодец, а так трололо первого, начального уровня.