Городские "аквариумы". Какие интересные офисники появились в Барнауле?

Фотопрогулка по деловым точкам притяжения

19 февраля 2025, 06:15, ИА Амител

Бизнес-центр "Парк", Балтийская, 116 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пока в Барнауле то тут, то там юрко появляются новые жилые дома, офисные здания и ТЦ не спеша "вырастают" на городских улицах. Мы прогулялись по столице края и посмотрели, какие интересные стройки и уже законченные комплексы есть в Барнауле.

Бизнес-центр "О2", Партизанская, 70

Бизнес-центр "О2", Партизанская, 70 / Фото: amic.ru

Бизнес-центр, Пролетарская, 98

Бизнес-центр, Пролетарская, 98 / Фото: amic.ru

Бизнес-центр Galaxy, Строителей, 45

Бизнес-центр Galaxy, Строителей, 45 / Фото: amic.ru

ТРЦ с офисными помещениями, Павловский тракт, 174а (на пересечении с ул. Солнечная Поляна)

ТРЦ с офисными помещениями, Павловский тракт, 174а / Фото: amic.ru

Бизнес-центр "Каскад", Сиреневая, 31

Бизнес-центр "Каскад", Сиреневая, 31 / Фото: amic.ru

Бизнес-центр "Парк", Балтийская, 116

Бизнес-центр "Парк", Балтийская, 116 / Фото: amic.ru

Спортивно-досуговый центр "Изумрудный", Комсомольский проспект, 128а

Спортивно-досуговый центр "Изумрудный", Комсомольский проспект, 128а / Фото: amic.ru

Ранее на градсовете в Барнауле рассмотрели проект административного здания сложной формы на Сизова, 41. Предполагается, что это будет строение с третьим антресольным этажом. Участок для застройки имеет сложную форму и находится во внутриквартальном пространстве. Рядом расположено несколько жилых домов и парк. Фактически офисник втиснут под окнами других зданий.