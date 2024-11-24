НОВОСТИПроисшествия

Большой склад горит в Барнауле

На месте работают сотрудники МЧС

24 ноября 2024, 14:54, ИА Амител

Фото с места пожара / ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле произошел серьезный пожар в складском помещении. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Возгорание произошло в железобетонном здании на Павловском тракте. Внутри хранятся емкости из-под ЛВЖ, автомобильная резина.

Пожарные на месте, причина уточняется.

Барнаул Пожары

Комментарии 3

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Гость

15:21:45 24-11-2024

На днях под новостью, что пожарники раздают памятки жителям, просили проверять Промку как следует! Как выходной, так нА тебе!

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Олег

17:56:45 24-11-2024

Адрес?

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Гость

09:06:39 25-11-2024

Готовят площадку под застройку

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