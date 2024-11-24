Большой склад горит в Барнауле
На месте работают сотрудники МЧС
24 ноября 2024, 14:54, ИА Амител
Фото с места пожара / ГУ МЧС по Алтайскому краю
В Барнауле произошел серьезный пожар в складском помещении. Об этом рассказали в региональном МЧС.
Возгорание произошло в железобетонном здании на Павловском тракте. Внутри хранятся емкости из-под ЛВЖ, автомобильная резина.
Пожарные на месте, причина уточняется.
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