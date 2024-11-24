Большой склад горит в Барнауле

На месте работают сотрудники МЧС

24 ноября 2024, 14:54, ИА Амител

Фото с места пожара / ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле произошел серьезный пожар в складском помещении. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Возгорание произошло в железобетонном здании на Павловском тракте. Внутри хранятся емкости из-под ЛВЖ, автомобильная резина.

Пожарные на месте, причина уточняется.