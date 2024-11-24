Двух человек спасли из пожара в Барнауле

Огонь разгорелся из-за проблем с электрикой

24 ноября 2024, 09:44, ИА Амител

Фото с места пожара / ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожар произошел в многоквартирном доме в поселке Южном в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

В квартире на третьем этаже полыхали вещи и мебель.

"Звеньями газодымозащитной службы спасены два человека, самостоятельно вышли четыре человека (детей нет). На месте пожара работали три единицы техники, девять человек личного состава", – рассказали спасатели.

Пожар потушили. Предварительно установили, что возгорание началось из-за нарушений в эксплуатации электрооборудования.