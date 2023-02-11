Большой склад с вечерней подсветкой построят в Барнауле на Павловском тракте

Проект одобрили 9 февраля на градсовете

11 февраля 2023, 07:05, ИА Амител

























Склад на Павловском тракте

Большой склад "АрсиДом" построят в Барнауле по адресу Павловский тракт, 79. Проект со второй попытки одобрили на заседании градсовета, прошедшем 9 февраля.

Объект появится напротив автомобильного рынка, а также рядом со строительными магазинами. Поскольку склад построят вдоль Павловского тракта, по которому ежедневно проезжают десятки тысяч автомобилей и общественный транспорт, члены градсовета рекомендовали авторам сделать вечернюю подсветку и "более симпатичную входную группу". В итоге эти замечания были учтены при повторной экспертизе и проект одобрили. Теперь он стал сочетаться с соседствующей застройкой.