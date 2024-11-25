Большой театр проведет онлайн-трансляцию балета "Щелкунчик" впервые в истории

Это позволит жителям отдаленных населенных пунктов России увидеть главный новогодний праздник

25 ноября 2024, 16:30, ИА Амител

Большой театр / Фото: unsplash.com / Natali Bredikhina

Трансляцию балета "Щелкунчик" впервые проведет Большой театр. Об этом сообщили в его пресс-службе.

"Накануне Нового года впервые в истории Большого театра пройдет общедоступная прямая трансляция балета "Щелкунчик", которая позволит жителям самых отдаленных городов и населенных пунктов страны, а также поклонникам великого русского балета во всем мире присутствовать на главном новогоднем празднике России", – сообщили в администрации театра.

О дате и времени трансляции пока неизвестно.

Билеты на балет "Щелкунчик" в этом году можно приобрести только на официальном сайте Большого театра. В кассах их продавать не будут.

Также известно, что часть билетов реализуют через аукцион, а вырученные средства направят "на поддержку артистов".

В предыдущие годы в очередях за билетами на "Щелкунчика" собирались сотни человек, неоднократно возникали конфликты и давки, что приводило к травмам.