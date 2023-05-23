Посетить её можно до конца июля

23 мая 2023, 11:50, ИА Амител

Максим Герасимюк, Иван Назаров, Юрий Кирюшин, Сергей Бочаров / Фото: АлтГУ

22 мая в сквере у театра драмы открыли выставку "АлтГУ – 50 лет: история, миссия, ценности". До конца июля любой горожанин сможет ознакомиться с основным вехами в истории университета, узнать о людях, которые стояли у истоков его создания, и о том, чем университет живёт сегодня.

Открыл выставку ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров.

"Мы хотим, чтобы эту дату – 50 лет – с нами отметил не только коллектив университета и студенты, но и весь Барнаул. Алтайский государственный университет – ведущий вуз региона, и горожане должны знать, что он собой представляет, какова его история, кто те люди, которые его формировали. В экспозиции внимание в большей степени обращено не на события, а именно на людей. Каждый вуз уникален, и эта уникальность, как сплав, складывается из людей, которые там работают. Это ген, который мы несём в себе, передаём из поколения в поколение", – отметил Сергей Бочаров.

На 20 стендах размещено 40 баннеров с фотографиями и краткой информацией о первом наборе в АлтГУ. А также о первой линейке, студентах, почётных профессорах, отцах-основателях вуза, первых факультетах и их деканах.

Вся история вуза разбита по пятилеткам, отражены самые важные события.

Часть экспозиции посвятили современному университету – его позициям в рейтингах, участии в программе стратегического академического лидерства "Приоритет 2030", а также ещё в трёх стратегических проектах. Отдельные стенды рассказывают о каждом институте АлтГУ.













Выставка к юбилею вуза / Фото: АлтГУ

Открытие выставки посетил третий ректор государственного университета Юрий Кирюшин, доктор исторических наук, профессор, возглавлявший вуз 14 лет.

"Университет сделал большой скачок. Когда меня избрали ректором в 1997 году, у нас было всего 7400 студентов. А когда я уходил – в 2011 году – было уже больше 23 тысяч студентов. То есть мы приросли больше чем в три раза, мы открыли массу новых специальностей, достроили новый корпус, который сдали в 2000 году. Мы заново создали академическую хоровую капеллу, которая недавно отметила своё 45-летие. Мы жили в трудное время: развал СССР, дефолт 1998 года. Приходилось выживать, но мы справились. И сегодня АлтГУ – настоящий классический университет", – поделился воспоминаниями Юрий Фёдорович.

За 50 лет Алтайский государственный университет окончили более 80 тысяч человек, и каждый выпускник сможет найти на выставке частицу своей студенческой жизни, вспомнить однокурсников и любимых преподавателей.

Выставка расположена напротив главного входа в театр драмы, у фонтана. Экспозиция будет открыта до конца июля.