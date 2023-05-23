"50 лет бывает лишь однажды": ректор АлтГУ о будущем и прошлом вуза

Сергей Бочаров рассказал, как развивается крупнейший университет края

23 мая 2023, 10:00, Вячеслав Кондаков

Сергей Бочаров / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Алтайский государственный университет в 2023 году отмечает полувековой юбилей. Программа празднования насчитывает более 20 мероприятий. Самые масштабные из них – встреча поколений выпускников АлтГУ и концерт "Планета университет", которые состоятся 26 мая в "Титов-Арене". Накануне юбилея корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков поговорил с ректором АлтГУ, профессором, доктором экономических наук Сергеем Бочаровым и выяснил, как университет сохраняет свою историю, над какими научными проектами сейчас работают ведущие учёные, что дало вузу участие в федеральной программе "Приоритет-2030" и на какой стадии находится проект нового корпуса на площади Сахарова.

– В мае университету исполняется 50 лет, хороший повод подвести некоторые итоги. Каких успехов добился университет за эти годы?

– 50 лет – не просто красивая дата. Этот юбилей очень важен для нас, потому что соберёт свидетелей живой истории АлтГУ. Сегодня в штате университета среди ветеранов вуза ещё есть преподаватели, почётные профессора, которые работают в университете с первых лет основания или являются первыми выпускниками вуза. Все эти 50 лет они наблюдают, как развивается университет, живут с ним одной жизнью. И, конечно, говоря об успехах, мы, прежде всего, хотим показать нашим дорогим ветеранам, чего достиг университет на том крепком фундаменте, что они заложили.

Во всём мире для объективной оценки вузов используют рейтинги – независимые внешние оценки. Наш университет занимает очень достойные позиции как в глобальных, так и в национальных рейтингах. Приведу несколько примеров: среди российских вузов мы на 18-м месте в QS World University Rankings* и на 22-м – в глобальном международном рейтинге Times Higher Education*. То есть уверенно входим в топ-25 сильнейших университетов страны.

Ещё одна знаковая победа: своё 50-летие Алтайский государственный университет встречает в статусе участника федеральной программы академического лидерства "Приоритет-2030". Мы единственный вуз в регионе, кто вошёл в этот федеральный проект, и получаем ежегодно по 100 млн на развитие.

Безусловно, участие в "Приоритете-2030" оказало серьёзное влияние на качественную трансформацию университета. На новый уровень вышло проектное управление, хороших результатов мы смогли достигнуть в области цифровизации. Но основной фокус, конечно, сосредоточен на реализации стратегических проектов в сфере технологий для АПК, сохранения экологического баланса, здоровьесбережения. Все эти темы актуальны для Алтайского края. А наш вуз с самого своего основания "заточен" под интересы региона: в области подготовки кадров, научного сопровождения ключевых отраслей, развития территории.

Сергей Бочаров / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

– Вы подсчитывали, сколько за 50 лет у АлтГУ выпускников?

– Эта цифра приближается к 90 000, причём порядка 80 % наших выпускников остаются работать в регионе. То есть одна из первоначальных задач университета – готовить профессиональные кадры для Алтайского края – успешно решается.

Ежегодно мы выпускаем порядка 3000 специалистов. Сегодня АлтГУ – это девять институтов, колледж, три филиала вуза. Поэтому мы охватываем очень широкий спектр подготовки (67 образовательных программ на бакалавриате, 77 профилей магистратуры). Причём к каждой приёмной кампании около 20 образовательных программ мы пересматриваем (заменяем на новые или дорабатываем), чтобы они отвечали современным запросам, были максимально востребованы. Образовательные программы могут быть "заточены" под запросы конкретных заказчиков для формирования необходимых компетенций. Молодёжь откликается на тренды в образовании: к нам поступают учиться не только абитуриенты из Алтайского края, но и из других регионов России и иностранных государств.

– Внешнеполитические события отразились на работе вуза? Стало ли меньше иностранных студентов?

– Иностранных студентов меньше не стало, сегодня их около 2500. АлтГУ в своей международной деятельности традиционно ориентировался, прежде всего, на страны Центральной Азии, выстраивал сотрудничество с ними. Да, некоторые международные проекты с европейскими университетами сейчас оказались на паузе. Однако на уровне личных контактов наши учёные, как и прежде, прекрасно общаются с коллегами по всему миру.

Сергей Бочаров / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

– Над какими научными проектами сегодня работают в вузе?

– Наша научная карта очень обширна. Только с Сибирским отделением Российской академии наук у АлтГУ 13 совместных лабораторий. Крупные научные проекты университета ежегодно получают поддержку Российского научного фонда.

В рамках программы "Приоритет-2030" мы реализуем три стратегических проекта. "Агроэкосистемы" нацелен на разработку и внедрение технологий, позволяющих повысить эффективность сельхозпроизводства. Задача "Агробиотеха" – инновационные решения и продукты для устойчивого сельского хозяйства. Проект "Эффективные технологии и продукты для здоровьесбережения населения" направлен на производство экологически чистого растительного сырья, препаратов для здоровья, развитие экологического туризма. Причём мы делаем упор не только на получение научных результатов, но и на создание условий для применения разработок в реальном секторе экономики.

– Несколько лет назад у АлтГУ появилось современное общежитие "Универ-сити". Как обстоят дела со старыми общежитиями?

– На сегодняшний день все общежития АлтГУ отремонтированы, и в них созданы комфортные условия для студентов. Серьёзный ремонт требовался нашему общежитию № 3, и он был выполнен. Мы выделили на это на первом этапе 25 млн рублей (отремонтировали фасад, перекрытие, внутри санузлы и комнаты) и на втором этапе ещё 27 млн рублей (утепление перекрытий, кровля). Добавлю, что на текущий ремонт общежитий АлтГУ за счёт внебюджетных средств выделяет ежегодно 4,5-5 млн рублей. Постоянный ремонт проходит и в корпусах. В 2021 году мы отремонтировали СОК АлтГУ на сумму около 25 млн рублей. В общей сложности на ремонтно-строительные работы университет затрачивает от 40 до 50 млн рублей ежегодно. А в 2022 году на ремонт было выделено почти 65 млн рублей.

– На какой стадии находится работа по строительству нового корпуса? Проект, который рассматривали на градсовете, окончательный? Сколько денег нужно на реализацию проекта и когда могут начаться работы?

– Подготовка проектно-сметной документации выходит на финишную прямую. Дорабатываем не учтённые ранее нюансы. После того как мы пройдём экспертизу, направим все документы в Москву в Министерство науки и высшего образования РФ на получение финансирования.

Сергей Бочаров / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

– О какой сумме идёт речь?

– Около 6 млрд рублей под ключ – со всем необходимым оборудованием. Ситуация на строительном рынке меняется стремительно, а потому и сумма ещё может измениться.

– Сергей Николаевич, вы входите в число успешных и молодых ректоров России. Символично, что вы тоже скоро отметите юбилей – 50 лет. Какой вклад вы хотите внести в развитие университета, чтобы об этом вспоминали через полвека, на 100-летие АлтГУ?

– Если посмотреть на историю нашего университета, то каждый ректор решал определённые задачи. Отец-основатель АлтГУ, первый ректор Василий Иванович Неверов, приложил огромные усилия, чтобы создать в Барнауле настоящий классический университет, обеспечить регион кадрами. Сегодня государство видит ведущие вузы центрами инноваций, причём конкуренция между вузами очень возросла. Передо мной, как перед ректором, стоит задача наладить тесную связь университета с промышленными предприятиями и научными организациями.

При этом я понимаю, что очень важно, развиваясь, сохранить всё лучшее, что было наработано в АлтГУ за 50 лет: научные школы, ведущих профессоров, тот самый университетский дух свободной воли. Вуз – это сложная система. В силу своей должности ректор не может быть для всех хорошим. Чтобы идти вперёд, неизбежна трансформация, а это всегда сложно. Ректору необходимо искать баланс: как сберечь и в то же время обеспечить условия для развития. Поэтому миссия ректора, если выразить её в двух словах, – сохраняя, развивай. Ориентируясь на регион, мы должны обеспечить вузу глобальную конкурентоспособность в глобальной среде.

– Сергей Николаевич, что бы вы пожелали в юбилейный год выпускникам и будущим студентам?

– Прежде всего, хочу поздравить с 50-летием ветеранов нашего университета. Сказать спасибо за их огромный труд, любовь и преданность АлтГУ. В канун праздника мы открыли Доску почёта ветеранов университета, и очень радостно отметить, что среди действующих преподавателей, сотрудников есть люди, кто трудится в нашем вузе с первых лет основания. Сегодня в штате АлтГУ почти 1500 человек – и все они вносят свой вклад в большую историю нашего университета. Всем желаю здоровья, успехов, новых достижений. А выпускникам и будущим студентам хочется сказать о том, что двери АлтГУ всегда открыты – ждём всех на наших праздничных мероприятиях. Славься, университет!

* QS World University Rankings ("КуЭс Вордл Юниверсити Рэнкингс"), Times Higher Education ("Таймс Хаер Эдьюкейшн").