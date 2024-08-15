Экипаж успел катапультироваться

15 августа 2024, 22:10, ИА Амител

Ту-22 М3 / structure.mil.ru

Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По предварительной информации, причиной стала техническая неисправность. Самолет упал в безлюдной местности, пострадавших нет. Экипаж успел катапультироваться.

Как сообщает Telegram-канал Mash, у самолета мог отказаться левый двигатель. На борту находились четыре члена экипажа. Все они выжили. По словам местных, во время падения самолет разваливался на куски, а после крушения были слышны звуки взрывов.