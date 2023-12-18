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Боня назвала себя "самой влиятельной женщиной в мире" и рассказала о своих мечтах

Она хочет голубую яхту, второго ребенка и кое-что еще

18 декабря 2023, 13:30, ИА Амител

Виктория Боня / Фото: vk.com/victoriabonya
Виктория Боня / Фото: vk.com/victoriabonya

Блогер и телеведущая Виктория Боня в шоу "Дерзкая готовка" на YouTube рассказала Ляйсан Утяшевой о своих планах на 2024 год, пишет StarHit.

"Я самая влиятельная женщина в мире. Я общаюсь с главами стран большой семерки", – отметила Боня.

Она призналась, что мечтает о собственной голубой яхте длиной 77 метров. Также хочет вновь стать мамой: "Очень хочу двоих детей, мальчика и девочку, можно мальчика и мальчика".

Также желает, чтобы ее бренд косметики и другие бизнес-проекты, над которыми она работает, набрали большую популярность в мире.

Кроме того, Боня намерена создать образовательный проект для детей – в мультипликационном формате.

"С Илоном Маском можно сделать этот проект, потому что он очень футуристичный. Такой, как он любит", – рассказала она.

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Комментарии 16

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Гость

13:34:25 18-12-2023

смешно! спасибо за настроение!

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Гость

13:46:19 18-12-2023

кукла силиконовая. Вот интересно, у них у всех звездная болезнь начинается когда бабло появляется? Начинают себя чувстовать самой самой? обычные кишки и кучка дерьма, с смазливой мордахой, вылепленной пластическими хирургами и натянутой кожей до треска.

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Гость

14:57:17 18-12-2023

Гость (13:46:19 18-12-2023) кукла силиконовая. Вот интересно, у них у всех звездная бол... так такие и стоят у РУЛЯ, в чем вопрос?! с деньгами - дяди, смазливые - тети))))

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ВВП

13:50:11 18-12-2023

Боня, это которая Курицына? Мания величия, вот что силикон мозга делает.

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Элен без ребят

17:01:32 18-12-2023

ВВП (13:50:11 18-12-2023) Боня, это которая Курицына? Мания величия, вот что силикон м... ну вы совсем не в теме мира небожителей... Курицына- это Светка, которая "мы стали более лучше одеваться", а это Боня! пс. не спрашивайте откуда я это знаю))

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горожанка

13:51:09 18-12-2023

Как развидеть это нечто???

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Гость

14:22:34 18-12-2023

" Ты вообще в курсе, что я армагеддон остановил ? "

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гость

15:06:40 18-12-2023

А помоемому у нее мания величия и ей потребно обратиться в ближайшую муниципальную поликлинику чтоб она поняла кто она и на что она может влиять

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Гость

15:21:18 18-12-2023

Собчак, инстасамка и еще 10000 интернетных самых влиятельных в мире кукл не согласны

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Гость

15:52:41 18-12-2023

а когда силикон вытечет, обвиски обвиснут так будет уматно на это все смотреть Да и сейчас уматно)

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Гость

16:43:59 18-12-2023

А эта Курицына из Дома - 2 чья жена ? Не мешало бы ей к психиатору

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Элен без ребят

16:53:48 18-12-2023

это вещества?

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гость

17:01:07 18-12-2023

"Я самая влиятельная женщина в мире. Я общаюсь с главами стран большой семерки" - какая интересная интерпретация слова проститутка))) Общение наверное горизонтальное, поэтому Боня - смотри, чтоб силикон не растекся

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Гость

19:03:15 18-12-2023

Убожество!!!!!!!!!!!!

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Светлана

23:36:11 18-12-2023

ФУ(((

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поддержу Викторию

22:01:26 19-12-2023

А мне она нравится. Думающая, читающая интересные книги, с принципами, делится недорогими рецептами красоты, не высокомерная. Да, нравится некоторым мужчинам. Да, они с подарками... Но человек она, в большей степени, хороший.

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