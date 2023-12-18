Боня назвала себя "самой влиятельной женщиной в мире" и рассказала о своих мечтах
Она хочет голубую яхту, второго ребенка и кое-что еще
18 декабря 2023, 13:30, ИА Амител
Блогер и телеведущая Виктория Боня в шоу "Дерзкая готовка" на YouTube рассказала Ляйсан Утяшевой о своих планах на 2024 год, пишет StarHit.
"Я самая влиятельная женщина в мире. Я общаюсь с главами стран большой семерки", – отметила Боня.
Она призналась, что мечтает о собственной голубой яхте длиной 77 метров. Также хочет вновь стать мамой: "Очень хочу двоих детей, мальчика и девочку, можно мальчика и мальчика".
Также желает, чтобы ее бренд косметики и другие бизнес-проекты, над которыми она работает, набрали большую популярность в мире.
Кроме того, Боня намерена создать образовательный проект для детей – в мультипликационном формате.
"С Илоном Маском можно сделать этот проект, потому что он очень футуристичный. Такой, как он любит", – рассказала она.
13:34:25 18-12-2023
смешно! спасибо за настроение!
13:46:19 18-12-2023
кукла силиконовая. Вот интересно, у них у всех звездная болезнь начинается когда бабло появляется? Начинают себя чувстовать самой самой? обычные кишки и кучка дерьма, с смазливой мордахой, вылепленной пластическими хирургами и натянутой кожей до треска.
14:57:17 18-12-2023
Гость (13:46:19 18-12-2023) кукла силиконовая. Вот интересно, у них у всех звездная бол... так такие и стоят у РУЛЯ, в чем вопрос?! с деньгами - дяди, смазливые - тети))))
13:50:11 18-12-2023
Боня, это которая Курицына? Мания величия, вот что силикон мозга делает.
17:01:32 18-12-2023
ВВП (13:50:11 18-12-2023) Боня, это которая Курицына? Мания величия, вот что силикон м... ну вы совсем не в теме мира небожителей... Курицына- это Светка, которая "мы стали более лучше одеваться", а это Боня! пс. не спрашивайте откуда я это знаю))
13:51:09 18-12-2023
Как развидеть это нечто???
14:22:34 18-12-2023
" Ты вообще в курсе, что я армагеддон остановил ? "
15:06:40 18-12-2023
А помоемому у нее мания величия и ей потребно обратиться в ближайшую муниципальную поликлинику чтоб она поняла кто она и на что она может влиять
15:21:18 18-12-2023
Собчак, инстасамка и еще 10000 интернетных самых влиятельных в мире кукл не согласны
15:52:41 18-12-2023
а когда силикон вытечет, обвиски обвиснут так будет уматно на это все смотреть Да и сейчас уматно)
16:43:59 18-12-2023
А эта Курицына из Дома - 2 чья жена ? Не мешало бы ей к психиатору
16:53:48 18-12-2023
это вещества?
17:01:07 18-12-2023
"Я самая влиятельная женщина в мире. Я общаюсь с главами стран большой семерки" - какая интересная интерпретация слова проститутка))) Общение наверное горизонтальное, поэтому Боня - смотри, чтоб силикон не растекся
19:03:15 18-12-2023
Убожество!!!!!!!!!!!!
23:36:11 18-12-2023
ФУ(((
22:01:26 19-12-2023
А мне она нравится. Думающая, читающая интересные книги, с принципами, делится недорогими рецептами красоты, не высокомерная. Да, нравится некоторым мужчинам. Да, они с подарками... Но человек она, в большей степени, хороший.