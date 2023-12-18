Боня назвала себя "самой влиятельной женщиной в мире" и рассказала о своих мечтах

Она хочет голубую яхту, второго ребенка и кое-что еще

18 декабря 2023, 13:30, ИА Амител

Виктория Боня / Фото: vk.com/victoriabonya

Блогер и телеведущая Виктория Боня в шоу "Дерзкая готовка" на YouTube рассказала Ляйсан Утяшевой о своих планах на 2024 год, пишет StarHit.

"Я самая влиятельная женщина в мире. Я общаюсь с главами стран большой семерки", – отметила Боня.

Она призналась, что мечтает о собственной голубой яхте длиной 77 метров. Также хочет вновь стать мамой: "Очень хочу двоих детей, мальчика и девочку, можно мальчика и мальчика".

Также желает, чтобы ее бренд косметики и другие бизнес-проекты, над которыми она работает, набрали большую популярность в мире.

Кроме того, Боня намерена создать образовательный проект для детей – в мультипликационном формате.