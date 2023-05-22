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Виктория Боня показала лицо девственницы

Она продемонстрировала результат процедуры омоложения

22 мая 2023, 11:38, ИА Амител

Телеведущая Виктория Боня в одной из своих соцсетей опубликовала видео с демонстрацией результата проведённой процедуры омоложения.

"Ребята, ну вообще... лицо, как у девственницы", – подчеркнула довольная Боня.

Суть процедуры, по её словам, заключается во вбивании под напором под кожу специального "коктейля".

"Наливается кожа изнутри. Что-то волшебное", – добавила телеведущая.

Ранее Боня заявила, что не считает себя такой же красавицей, как раньше. После процедуры омоложения, судя по всему, она уже довольна своей внешностью.

Шоу-бизнес

Комментарии 9

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Гость

11:59:26 22-05-2023

Ну так то да. Свистулька рабочая, как у девственницы. Насосала коктейля молодильного...

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Гость

12:29:42 22-05-2023

Гость (11:59:26 22-05-2023) Ну так то да. Свистулька рабочая, как у девственницы. Насоса... не завидуй

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Гость

12:06:27 22-05-2023

Да, новость просто бомба! Писать не о чем?

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Гость

12:10:55 22-05-2023

В голове ветер. Она уж и не помнит что такое девственность. А меж тем у девственниц лицо прыщавое, так как гормоны играют, а всплеска нет.

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Гость

12:13:44 22-05-2023

Боня,это кто?

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Гость

12:57:29 22-05-2023

Гость (12:13:44 22-05-2023) Боня,это кто?... На кличку собачью похоже

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гость

12:52:31 22-05-2023

Налоги нечем платить , тоже скинуться надо, как для блиновской?

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Гость

13:01:21 22-05-2023

Где она его взяла? Заняла у кого-то?

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Гость

20:11:43 22-05-2023

Подобные девственницы в сауну обычно по вызову приезжают.

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