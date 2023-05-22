Виктория Боня показала лицо девственницы
Она продемонстрировала результат процедуры омоложения
22 мая 2023, 11:38, ИА Амител
Телеведущая Виктория Боня в одной из своих соцсетей опубликовала видео с демонстрацией результата проведённой процедуры омоложения.
"Ребята, ну вообще... лицо, как у девственницы", – подчеркнула довольная Боня.
Суть процедуры, по её словам, заключается во вбивании под напором под кожу специального "коктейля".
"Наливается кожа изнутри. Что-то волшебное", – добавила телеведущая.
Ранее Боня заявила, что не считает себя такой же красавицей, как раньше. После процедуры омоложения, судя по всему, она уже довольна своей внешностью.
11:59:26 22-05-2023
Ну так то да. Свистулька рабочая, как у девственницы. Насосала коктейля молодильного...
12:29:42 22-05-2023
Гость (11:59:26 22-05-2023) Ну так то да. Свистулька рабочая, как у девственницы. Насоса... не завидуй
12:06:27 22-05-2023
Да, новость просто бомба! Писать не о чем?
12:10:55 22-05-2023
В голове ветер. Она уж и не помнит что такое девственность. А меж тем у девственниц лицо прыщавое, так как гормоны играют, а всплеска нет.
12:13:44 22-05-2023
Боня,это кто?
12:57:29 22-05-2023
Гость (12:13:44 22-05-2023) Боня,это кто?... На кличку собачью похоже
12:52:31 22-05-2023
Налоги нечем платить , тоже скинуться надо, как для блиновской?
13:01:21 22-05-2023
Где она его взяла? Заняла у кого-то?
20:11:43 22-05-2023
Подобные девственницы в сауну обычно по вызову приезжают.