Виктория Боня показала лицо девственницы

Она продемонстрировала результат процедуры омоложения

22 мая 2023, 11:38, ИА Амител

Телеведущая Виктория Боня в одной из своих соцсетей опубликовала видео с демонстрацией результата проведённой процедуры омоложения.

"Ребята, ну вообще... лицо, как у девственницы", – подчеркнула довольная Боня.

Суть процедуры, по её словам, заключается во вбивании под напором под кожу специального "коктейля".

"Наливается кожа изнутри. Что-то волшебное", – добавила телеведущая.

Ранее Боня заявила, что не считает себя такой же красавицей, как раньше. После процедуры омоложения, судя по всему, она уже довольна своей внешностью.