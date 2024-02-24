Борис Джонсон прибыл в Киев
Также столицу Украины посетили и другие известные западные политики
24 февраля 2024, 17:30, ИА Амител
Борис Джонсон / Фото: unsplash.com
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев, сообщают местные СМИ.
До него 24 февраля в украинскую столицу прилетели премьеры Италии, Канады и Бельгии, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Что будут обсуждать западные политики с президентом Владимиром Зеленским и его окружением во вторую годовщину СВО, пока неизвестно.
Накануне Зеленский заявил о подготовке нового контрнаступления в Черном море и зоне спецоперации.
18:35:28 24-02-2024
"До последнего украинца!".
21:21:39 24-02-2024
Надеюсь туда что-нибудь прилетит?
10:36:10 25-02-2024
Гость (21:21:39 24-02-2024) Надеюсь туда что-нибудь прилетит?... Бо́рис же и прилетел! Вам этого мало?
21:37:04 24-02-2024
А может и жахнуть по этому безобразию неудавшегося аборта в Англии. Хуже на Земле не будет!
10:12:51 25-02-2024
Клоун от сатаны приехал . Ну этот цирк скоро уедет в никуда.
10:37:35 25-02-2024
Туда в это время ничего не прилетело почему-то (
12:55:53 25-02-2024
Борис-друг украинцев.
07:56:54 26-02-2024
Пока он там наши по Киеву не бьют
07:59:24 26-02-2024
В Европе есть наркотики, принявшим их даже когда ногу отрывает, они на одной ноге все равно в атаку скачут