Также столицу Украины посетили и другие известные западные политики

24 февраля 2024, 17:30, ИА Амител

Борис Джонсон / Фото: unsplash.com

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев, сообщают местные СМИ.

До него 24 февраля в украинскую столицу прилетели премьеры Италии, Канады и Бельгии, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Что будут обсуждать западные политики с президентом Владимиром Зеленским и его окружением во вторую годовщину СВО, пока неизвестно.

Накануне Зеленский заявил о подготовке нового контрнаступления в Черном море и зоне спецоперации.