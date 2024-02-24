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Борис Джонсон прибыл в Киев

Также столицу Украины посетили и другие известные западные политики

24 февраля 2024, 17:30, ИА Амител

Борис Джонсон / Фото: unsplash.com
Борис Джонсон / Фото: unsplash.com

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев, сообщают местные СМИ.

До него 24 февраля в украинскую столицу прилетели премьеры Италии, Канады и Бельгии, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Что будут обсуждать западные политики с президентом Владимиром Зеленским и его окружением во вторую годовщину СВО, пока неизвестно.

Накануне Зеленский заявил о подготовке нового контрнаступления в Черном море и зоне спецоперации.

СВО украина

Комментарии 9

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Гость

18:35:28 24-02-2024

"До последнего украинца!".

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Гость

21:21:39 24-02-2024

Надеюсь туда что-нибудь прилетит?

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Гость

10:36:10 25-02-2024

Гость (21:21:39 24-02-2024) Надеюсь туда что-нибудь прилетит?... Бо́рис же и прилетел! Вам этого мало?

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Гость.

21:37:04 24-02-2024

А может и жахнуть по этому безобразию неудавшегося аборта в Англии. Хуже на Земле не будет!

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гость

10:12:51 25-02-2024

Клоун от сатаны приехал . Ну этот цирк скоро уедет в никуда.

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Гость

10:37:35 25-02-2024

Туда в это время ничего не прилетело почему-то (

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Гость

12:55:53 25-02-2024

Борис-друг украинцев.

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Гость

07:56:54 26-02-2024

Пока он там наши по Киеву не бьют

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Гость

07:59:24 26-02-2024

В Европе есть наркотики, принявшим их даже когда ногу отрывает, они на одной ноге все равно в атаку скачут

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