Бородина вышла замуж за блогера Николая Сердюкова
Свадьба состоялась 3 июня в Барвихе
04 июня 2025, 17:31, ИА Амител
Свадьба Бородиной и Сердюкова / Источник: Telegram-канал Ксении Бородиной
Телеведущая Ксения Бородина сообщила, что вышла замуж за блогера Николая Сердюкова. Об этом пишет РИА Новости.
"Вышла замуж", – написала знаменитость в одной из социальных сетей.
Бородина также поделилась свадебными снимками в своем Telegram-канале. Судя по публикации, событие состоялось 3 июня во Дворце бракосочетания в Барвихе. Иные детали празднования свадьбы пока неизвестны.
Напомним, что для Бородиной это третий брак, а для Сердюкова – второй. Телеведущая воспитывает двух дочерей от прошлых отношений с предпринимателями Юрием Будаговым и Курбаном Омаровым, у Сердюкова тоже есть дочь Николь от блогера Алины Акиловой.
17:46:58 04-06-2025
Он сын того сАмого? Ну с Васильевой который.
17:52:42 04-06-2025
у них там своя тусовка. Какое нам дело до них
17:54:05 04-06-2025
Перетусовались
23:31:11 04-06-2025
Гость (17:54:05 04-06-2025) Перетусовались... Слово перетусовались обрело новый смысл, я бы сказал тусовались-тусовались, что перетАсовались.))
18:42:26 04-06-2025
Зачем блогеру подержаная телятина, не первой свежести ?
22:41:27 04-06-2025
Гость (18:42:26 04-06-2025) Зачем блогеру подержаная телятина, не первой свежести ?... Так он и сам подержанный. Или мужик до старческого маразма все первый сорт?
18:53:24 04-06-2025
Дай Бог не последний!
19:44:35 04-06-2025
Схуднула
20:19:51 04-06-2025
Бородавка не может жить без мужика, которого надо материально содержать. Работай, работай.....
00:18:51 05-06-2025
Гость (20:19:51 04-06-2025) Бородавка не может жить без мужика, которого надо материальн... щас еще родит от него двойню, и в дом к девочкам взрослым возьмет. Самка странная канеш..
22:20:40 04-06-2025
вы тут все так пишите, как будто знаете кто это. чем известны эти особи?
23:29:46 04-06-2025
Где она находит таких страшных мужиков? Ладно бы так просто, а ещё и замуж за них идет!