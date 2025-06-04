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Бородина вышла замуж за блогера Николая Сердюкова

Свадьба состоялась 3 июня в Барвихе

04 июня 2025, 17:31, ИА Амител

Свадьба Бородиной и Сердюкова / Источник: Telegram-канал Ксении Бородиной

Телеведущая Ксения Бородина сообщила, что вышла замуж за блогера Николая Сердюкова. Об этом пишет РИА Новости

"Вышла замуж", – написала знаменитость в одной из социальных сетей. 

Бородина также поделилась свадебными снимками в своем Telegram-канале. Судя по публикации, событие состоялось 3 июня во Дворце бракосочетания в Барвихе. Иные детали празднования свадьбы пока неизвестны. 

Напомним, что для Бородиной это третий брак, а для Сердюкова – второй. Телеведущая воспитывает двух дочерей от прошлых отношений с предпринимателями Юрием Будаговым и Курбаном Омаровым, у Сердюкова тоже есть дочь Николь от блогера Алины Акиловой.

культура шоу

Комментарии 12

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Гость

17:46:58 04-06-2025

Он сын того сАмого? Ну с Васильевой который.

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Гость

17:52:42 04-06-2025

у них там своя тусовка. Какое нам дело до них

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Гость

17:54:05 04-06-2025

Перетусовались

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гость

23:31:11 04-06-2025

Гость (17:54:05 04-06-2025) Перетусовались... Слово перетусовались обрело новый смысл, я бы сказал тусовались-тусовались, что перетАсовались.))

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Гость

18:42:26 04-06-2025

Зачем блогеру подержаная телятина, не первой свежести ?

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Гость

22:41:27 04-06-2025

Гость (18:42:26 04-06-2025) Зачем блогеру подержаная телятина, не первой свежести ?... Так он и сам подержанный. Или мужик до старческого маразма все первый сорт?

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Пилюлькин

18:53:24 04-06-2025

Дай Бог не последний!

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Гость

19:44:35 04-06-2025

Схуднула

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Гость

20:19:51 04-06-2025

Бородавка не может жить без мужика, которого надо материально содержать. Работай, работай.....

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Гость

00:18:51 05-06-2025

Гость (20:19:51 04-06-2025) Бородавка не может жить без мужика, которого надо материальн... щас еще родит от него двойню, и в дом к девочкам взрослым возьмет. Самка странная канеш..

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Элен без ребят

22:20:40 04-06-2025

вы тут все так пишите, как будто знаете кто это. чем известны эти особи?

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Гость

23:29:46 04-06-2025

Где она находит таких страшных мужиков? Ладно бы так просто, а ещё и замуж за них идет!

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