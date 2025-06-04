Свадьба состоялась 3 июня в Барвихе

04 июня 2025, 17:31, ИА Амител

Свадьба Бородиной и Сердюкова / Источник: Telegram-канал Ксении Бородиной

Телеведущая Ксения Бородина сообщила, что вышла замуж за блогера Николая Сердюкова. Об этом пишет РИА Новости.

"Вышла замуж", – написала знаменитость в одной из социальных сетей.

Бородина также поделилась свадебными снимками в своем Telegram-канале. Судя по публикации, событие состоялось 3 июня во Дворце бракосочетания в Барвихе. Иные детали празднования свадьбы пока неизвестны.

Напомним, что для Бородиной это третий брак, а для Сердюкова – второй. Телеведущая воспитывает двух дочерей от прошлых отношений с предпринимателями Юрием Будаговым и Курбаном Омаровым, у Сердюкова тоже есть дочь Николь от блогера Алины Акиловой.