Телеведущая забрала его с собой

16 июля 2024, 09:15, ИА Амител

Ксения Бородина и котенок Алтай / Кадр из видео

Российская телеведущая Ксения Бородина спасла бездомного котенка на Алтае. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Бородина нашла котика под машиной во время съемок "Последнего героя" и забрала его домой.

Нового питомца назвали Алтай и с конца мая он живет в семье телеведущей в Москве.