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Ксения Бородина спасла бездомного котенка на Алтае

Телеведущая забрала его с собой

16 июля 2024, 09:15, ИА Амител

Ксения Бородина и котенок Алтай / Кадр из видео
Ксения Бородина и котенок Алтай / Кадр из видео

Российская телеведущая Ксения Бородина спасла бездомного котенка на Алтае. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Бородина нашла котика под машиной во время съемок "Последнего героя" и забрала его домой.

Нового питомца назвали Алтай и с конца мая он живет в семье телеведущей в Москве.

питомцы Знаменитости

Комментарии 12

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Мусик

09:23:53 16-07-2024

ничессе карьера у котяры 8-))

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Гость

09:24:40 16-07-2024

бездомного породистого вислоухого? ага-ага

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Гость

09:39:35 16-07-2024

Гость (09:24:40 16-07-2024) бездомного породистого вислоухого? ага-ага ... Ну я лично подобрал же кошку шотландскую, правда, не вислоухую... А в садоводстве у нас отдают бесплатно Джек Рассела... тоже подобранного.

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ВВП

09:50:11 16-07-2024

Гость (09:24:40 16-07-2024) бездомного породистого вислоухого? ага-ага ... "Добрые" люди выкидывают на улицу всяких, породистых тоже.

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ВВП

09:29:27 16-07-2024

Повезло котику, будет счастлив

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Гость

09:40:48 16-07-2024

ВВП (09:29:27 16-07-2024) Повезло котику, будет счастлив... Существует и кошачье счастье )

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Гость

10:03:48 16-07-2024

Верните кота! Его хозяева ищут. Дети страдают и каждый день плачут, бегают по Артыбашу и кис-кискают по всем подворьям. А Бородины всякие хейтятся на горе детей.

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Мусик

11:20:51 16-07-2024

Гость (10:03:48 16-07-2024) Верните кота! Его хозяева ищут. Дети страдают и каждый день ... на днях писали тут про тетю с 100 кошаков в квартире.
вот так и начинается...

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Гость

10:34:33 16-07-2024

"Я - красавец. Быть может, неизвестный собачий принц-инкогнито Очень возможно, что бабушка моя согрешила с водолазом. То-то я смотрю - у меня на морде - белое пятно. Откуда оно, спрашивается? Филипп Филиппович - человек с большим вкусом - не возьмет он первого попавшегося пса-дворнягу. " (с)

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гость

11:57:24 16-07-2024

Кто такая? И зачем такая важная информация? Кошку пиарим или ту которая утащила кошку ?

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Гость

13:23:01 16-07-2024

Верни кошку, ворюга!

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Гость

15:14:06 16-07-2024

Не люблю всю эту шушеру...Но надо признать котейки повезло. Но хоть этому Алтаю потвортило))

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