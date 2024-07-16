Ксения Бородина спасла бездомного котенка на Алтае
Телеведущая забрала его с собой
16 июля 2024, 09:15, ИА Амител
Ксения Бородина и котенок Алтай / Кадр из видео
Российская телеведущая Ксения Бородина спасла бездомного котенка на Алтае. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.
Бородина нашла котика под машиной во время съемок "Последнего героя" и забрала его домой.
Нового питомца назвали Алтай и с конца мая он живет в семье телеведущей в Москве.
09:23:53 16-07-2024
ничессе карьера у котяры 8-))
09:24:40 16-07-2024
бездомного породистого вислоухого? ага-ага
09:39:35 16-07-2024
Гость (09:24:40 16-07-2024) бездомного породистого вислоухого? ага-ага ... Ну я лично подобрал же кошку шотландскую, правда, не вислоухую... А в садоводстве у нас отдают бесплатно Джек Рассела... тоже подобранного.
09:50:11 16-07-2024
Гость (09:24:40 16-07-2024) бездомного породистого вислоухого? ага-ага ... "Добрые" люди выкидывают на улицу всяких, породистых тоже.
09:29:27 16-07-2024
Повезло котику, будет счастлив
09:40:48 16-07-2024
ВВП (09:29:27 16-07-2024) Повезло котику, будет счастлив... Существует и кошачье счастье )
10:03:48 16-07-2024
Верните кота! Его хозяева ищут. Дети страдают и каждый день плачут, бегают по Артыбашу и кис-кискают по всем подворьям. А Бородины всякие хейтятся на горе детей.
11:20:51 16-07-2024
Гость (10:03:48 16-07-2024) Верните кота! Его хозяева ищут. Дети страдают и каждый день ... на днях писали тут про тетю с 100 кошаков в квартире.
вот так и начинается...
10:34:33 16-07-2024
"Я - красавец. Быть может, неизвестный собачий принц-инкогнито Очень возможно, что бабушка моя согрешила с водолазом. То-то я смотрю - у меня на морде - белое пятно. Откуда оно, спрашивается? Филипп Филиппович - человек с большим вкусом - не возьмет он первого попавшегося пса-дворнягу. " (с)
11:57:24 16-07-2024
Кто такая? И зачем такая важная информация? Кошку пиарим или ту которая утащила кошку ?
13:23:01 16-07-2024
Верни кошку, ворюга!
15:14:06 16-07-2024
Не люблю всю эту шушеру...Но надо признать котейки повезло. Но хоть этому Алтаю потвортило))