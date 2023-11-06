Боррель заявил о последнем шансе для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

По его мнению, в противном случае регион окажется внутри "спирали насилия и взаимной ненависти"

06 ноября 2023, 17:34, ИА Амител

Фото: ТАСС

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что у международного сообщества остался последний шанс, чтобы добиться долгосрочного урегулирования конфликта между израильтянами и палестинцами и улучшить ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат считает, что на данный момент политикам следует стремиться к окончательному и всеобъемлещему регулированию, которое при этом на данный момент "недоступно". По его словам, если добиться успеха не выйдет, то следующие поколения будут существовать в "спирали насилия и взаимной ненависти".

Напомним, что 7 октября палестинское движение ХАМАС произвело масштабный ракетный обстрел израильских городов и вторглось в Израиль. В ответ на обстрелы ЦАХАЛ начала мощные удары по территории сектора Газа, также полностью блокировала его. Позднее Армия обороны Израиля начала наземную операцию, зайдя в сектор.