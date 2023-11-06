Число погибших в секторе Газа сотрудников БАПОР возросло до 88

В совместном заявлении руководителей Межучрежденческого постоянного комитета потребовали немедленного гуманитарного прекращения огня

06 ноября 2023, 14:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Число сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), погибших с начала эскалации израильско-палестинского конфликта, выросло до 88. Как сообщает ТАСС, это крупнейший подобный показатель для всемирной организации.

В совместном заявлении руководителей Межучрежденческого постоянного комитета подчеркивается, что важно поставлять в сектор Газа достаточное количество воды, продовольствия, медикаментов и топлива. Там потребовали немедленного освобождения всех заложников и защиты объектов гражданской инфраструктуры, включая больницы, убежища и школы, а также призвали к гуманитарному прекращению огня, напомнив, что конфликт продолжается уже 30 дней.

7 октября палестинское движение ХАМАС вторглось в Израиль. В ответ на обстрелы ЦАХАЛ начала удары по территории сектора Газа, также полностью блокировала его. Позднее Армия обороны Израиля начала наземную операцию.