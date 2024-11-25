Борт "Азимута" с неисправностью гидравлики совершил посадку в Красноярске

Приземление прошло штатно

25 ноября 2024, 16:58, ИА Амител

Самолет / Фото: unsplash.com /

Самолет авиакомпании "Азимут" накануне приземлился в международном аэропорту Красноярска с неисправностью гидравлики передней стойки шасси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в воздушной гавани.

Ранее СМИ сообщили, что инцидент произошел с рейсом Минеральные Воды – Уфа – Красноярск. Утверждалось, что борт совершил аварийную посадку.

"Посадка была, но экипаж не запрашивал аварийную посадку, экипаж запрашивал штатную посадку и объявил о неисправности", – заявил глава отдела корпоративных коммуникаций воздушной гавани Дмитрий Тронин.

Отмечается, что в результате посадки никто не пострадал. Причины инцидента выясняются.

Ранее другой борт "Азимута" загорелся при посадке в аэропорту Антальи. Пассажиров Sukhoi Superjet 100-95LR удалось эвакуировать, никто не пострадал.