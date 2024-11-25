Борт "Азимута" с неисправностью гидравлики совершил посадку в Красноярске
Приземление прошло штатно
25 ноября 2024, 16:58, ИА Амител
Самолет авиакомпании "Азимут" накануне приземлился в международном аэропорту Красноярска с неисправностью гидравлики передней стойки шасси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в воздушной гавани.
Ранее СМИ сообщили, что инцидент произошел с рейсом Минеральные Воды – Уфа – Красноярск. Утверждалось, что борт совершил аварийную посадку.
"Посадка была, но экипаж не запрашивал аварийную посадку, экипаж запрашивал штатную посадку и объявил о неисправности", – заявил глава отдела корпоративных коммуникаций воздушной гавани Дмитрий Тронин.
Отмечается, что в результате посадки никто не пострадал. Причины инцидента выясняются.
Ранее другой борт "Азимута" загорелся при посадке в аэропорту Антальи. Пассажиров Sukhoi Superjet 100-95LR удалось эвакуировать, никто не пострадал.
17:26:27 25-11-2024
Поезд автобус... Но не самолет...
18:24:56 25-11-2024
Алекс (17:26:27 25-11-2024) Поезд автобус... Но не самолет... ... Согласен, но по работе варианта нет.
18:37:24 25-11-2024
Алекс (17:26:27 25-11-2024) Поезд автобус... Но не самолет... ... Не писай в рюмку(с) Выше шанс что ты шею свернешь выйдя из дома. Около 250 перелётов за последние 6 лет. Пишу - значит живой. Но есть нюанс - эти 250 строго только S7
20:10:12 25-11-2024
Гость (18:37:24 25-11-2024) Не писай в рюмку(с) Выше шанс что ты шею свернешь выйдя из д... S7 норм.компания.А вот ямал с их суперджетами-то ещё г...
20:13:01 25-11-2024
Гость (18:37:24 25-11-2024) Не писай в рюмку(с) Выше шанс что ты шею свернешь выйдя из д... поживем-увидим
18:24:11 25-11-2024
Это только начала падежа.
20:58:03 25-11-2024
Опять "Азимут"..