Что известно о российском самолете, загоревшемся в Турции?
Жертв и пострадавших в ходе пожара нет
25 ноября 2024, 09:55, ИА Амител
В аэропорту Антальи у самолета Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании "Азимут" загорелся двигатель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Airporthaber.
Воздушное судно выполняло рейс Сочи – Анталья. Известно, что из-за сдвига ветра самолет совершил жесткую посадку.
"В результате самолет мог удариться о посадочную полосу, что привело к пожару", – сообщил ТАСС источник в авиаотрасли.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пассажиров доставили в аэровокзал. Для обратного рейса подготовили резервный борт.
К месту происшествия выехали российские дипломаты. Росавиация и Следственный комитет РФ разбираются в произошедшем.
"Из загоревшегося воздушного судна эвакуированы 89 пассажиров и шесть членов экипажа", – сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство транспорта и инфраструктуры Турции.
Также, по данным Shot, створки шасси самолета повредились месяц назад при посадке в Москве. Тогда он вынужденно сел в аэропорту Внуково из-за отказа гидросистемы. Борт отстранили от полетов.
"Последнюю проверку SSJ-100 проходил 26 дней назад, вопросов к системам самолета не возникло", – подчеркивает источник.
По информации издания, самолету семь лет: в авиакомпании "Азимут" он летал с декабря 2017 года. Рейс Сочи – Анталья был для него третьим за день. Ранее он летал из Сочи в Самарканд и обратно.
10:18:14 25-11-2024
Sukhoi Superjet 100 еще та помойка. Летать на нем это как играть в рулетку.
10:19:47 25-11-2024
без паники: наш всего лишь сгорел, а иностранный бы взорвался!
10:28:41 25-11-2024
Сдвиг ветра,сказочники
11:00:29 25-11-2024
Шереметьево 2019 - козление, стойки шасси не срезает, вместо этого они пробивают бак, люди горят заживо. Анталья - жесткая посадка и опять пожар. Повезло, что никто не погиб. А к конструкции самолета вопросы. Кстати, буквально на днях у такого же отказала навигация и автопилот, сажали визуально.
11:32:14 25-11-2024
Гость (11:00:29 25-11-2024) Шереметьево 2019 - козление, стойки шасси не срезает, вместо... Тут вопрос больше к квалификации пилота, а не к самолету, при жестком козлении любой самолет разрушится и будет пожар. Не нужно его ронять на полосу
11:50:22 25-11-2024
Гость (11:32:14 25-11-2024) Тут вопрос больше к квалификации пилота, а не к самолету, пр... Вопрос и к самолету тоже. При жесткой посадке стойки должны подламываться. А они уже второй или третий раз остаются целыми. Так что...
12:55:42 25-11-2024
Гость (11:50:22 25-11-2024) Вопрос и к самолету тоже. При жесткой посадке стойки должны ... Тут тонкий вопрос, самолеты часто садятся довольно таки жестко, если в каждом случае будет ломаться шасси и самолет будет гасить скорость ползя на двигателях - тут пожар гарантирован на 100%
11:34:50 25-11-2024
Это же российские самолёты... Сейчас бы советские калоши вернуть, те бы сносу не знали и надёжные были...