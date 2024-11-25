Что известно о российском самолете, загоревшемся в Турции?

Жертв и пострадавших в ходе пожара нет

25 ноября 2024, 09:55, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

В аэропорту Антальи у самолета Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании "Азимут" загорелся двигатель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Airporthaber.

Воздушное судно выполняло рейс Сочи – Анталья. Известно, что из-за сдвига ветра самолет совершил жесткую посадку.

"В результате самолет мог удариться о посадочную полосу, что привело к пожару", – сообщил ТАСС источник в авиаотрасли.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пассажиров доставили в аэровокзал. Для обратного рейса подготовили резервный борт.

К месту происшествия выехали российские дипломаты. Росавиация и Следственный комитет РФ разбираются в произошедшем.

"Из загоревшегося воздушного судна эвакуированы 89 пассажиров и шесть членов экипажа", – сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство транспорта и инфраструктуры Турции.

Также, по данным Shot, створки шасси самолета повредились месяц назад при посадке в Москве. Тогда он вынужденно сел в аэропорту Внуково из-за отказа гидросистемы. Борт отстранили от полетов.

"Последнюю проверку SSJ-100 проходил 26 дней назад, вопросов к системам самолета не возникло", – подчеркивает источник.

По информации издания, самолету семь лет: в авиакомпании "Азимут" он летал с декабря 2017 года. Рейс Сочи – Анталья был для него третьим за день. Ранее он летал из Сочи в Самарканд и обратно.