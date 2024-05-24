Бояться нечего. Застройщик прокомментировал обвал грунта на парковке в Барнауле

На ликвидацию последствий потребуется от пяти до семи дней

24 мая 2024, 19:07, ИА Амител

Место обвала / Фото: "Инцидент Барнаул"

В компании "Мой Дом" заявили, что жильцам ЖК "Барнаульский лес", возле которого 23 мая обвалилась парковка, нечего бояться. Как сообщает "Толк", застройщик утверждает, что трещины дальше распространяться не будут.

Как рассказали в компании, после обвала площадку оперативно огородили, а на место прибыли эксперты. На территории уже проводят ремонтные работы.

"Дома в полной безопасности. Жителям нечего бояться. При визуальном осмотре МКД влияние движения грунта на здание не обнаружено. Трещин на фасаде здания и при осмотре в подвальных помещениях не установлено", – подчеркнули в компании "Мой Дом".

Причиной инцидента стала подвижка грунта в сторону котлована. Это указано в акте осмотра места обрушения. Движение стенки вызвал подмоченный неуплотненный грунт прилегающей территории. Вместе с тем шпунтовое ограждение было выполнено в соответствии с проектом.

Сейчас разрабатывается решение по укреплению части котлована. На огороженном участке уже идут работы. Застройщик считает, что на устранение последствий и сооружение нового укрепления потребуется от пяти до семи дней.