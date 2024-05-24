Бояться нечего. Застройщик прокомментировал обвал грунта на парковке в Барнауле
На ликвидацию последствий потребуется от пяти до семи дней
24 мая 2024, 19:07, ИА Амител
В компании "Мой Дом" заявили, что жильцам ЖК "Барнаульский лес", возле которого 23 мая обвалилась парковка, нечего бояться. Как сообщает "Толк", застройщик утверждает, что трещины дальше распространяться не будут.
Как рассказали в компании, после обвала площадку оперативно огородили, а на место прибыли эксперты. На территории уже проводят ремонтные работы.
"Дома в полной безопасности. Жителям нечего бояться. При визуальном осмотре МКД влияние движения грунта на здание не обнаружено. Трещин на фасаде здания и при осмотре в подвальных помещениях не установлено", – подчеркнули в компании "Мой Дом".
Причиной инцидента стала подвижка грунта в сторону котлована. Это указано в акте осмотра места обрушения. Движение стенки вызвал подмоченный неуплотненный грунт прилегающей территории. Вместе с тем шпунтовое ограждение было выполнено в соответствии с проектом.
Сейчас разрабатывается решение по укреплению части котлована. На огороженном участке уже идут работы. Застройщик считает, что на устранение последствий и сооружение нового укрепления потребуется от пяти до семи дней.
22:11:59 24-05-2024
Ну-да , ну-да , скоро пол нового города съедет в ямы и под гору , а застройщики - алчные прощелыги ни при чём , и властям глаза застило . Правда первый уже пошёл , остальным стоит задуматься
10:46:59 25-05-2024
В 2016 и 2017 годах на ленинском в Барнауле проложили новый ливневый коллектор от Гоголя до малой тобольской. Ливневки от старого коллектора отключили а к новому не подключили. Так они и отрезаны под Ленинским вода прям под проезжую часть и течет на нечетной стороне. Так что там рано или поздно так же будет.