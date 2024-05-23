На территории барнаульского ЖК обрушился асфальт

Жильцы жилого дома уверены, что инцидент произошел из-за стройки ЖК "Вышка"

23 мая 2024, 23:15, ИА Амител

Яма у ЖК "Барнаульский лес" / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле рядом с телецентром обрушился грунт вместе с асфальтом. Как сообщает "Вести Алтай", инцидент произошел во дворе ЖК "Барнаульский лес".

Судя по кадрам, на парковке образовалась огромная яма, в которую даже попали припаркованные авто.

Жильцы жилого дома уверены, что инцидент произошел из-за стройки ЖК "Вышка". Территорию уже оцепили. Как сообщает "Инцидент Барнаул", ремонтные работы обещают начать уже завтра.