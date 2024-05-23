На территории барнаульского ЖК обрушился асфальт
Жильцы жилого дома уверены, что инцидент произошел из-за стройки ЖК "Вышка"
23 мая 2024, 23:15, ИА Амител
Яма у ЖК "Барнаульский лес" / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле рядом с телецентром обрушился грунт вместе с асфальтом. Как сообщает "Вести Алтай", инцидент произошел во дворе ЖК "Барнаульский лес".
Судя по кадрам, на парковке образовалась огромная яма, в которую даже попали припаркованные авто.
Жильцы жилого дома уверены, что инцидент произошел из-за стройки ЖК "Вышка". Территорию уже оцепили. Как сообщает "Инцидент Барнаул", ремонтные работы обещают начать уже завтра.
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