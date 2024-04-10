Бойца СВО, почти год пролежавшего в коме, признали дезертиром
И это лишь малая часть "театра формализма и легкого абсурда", в котором пришлось принять участие родным мужчины
10 апреля 2024, 17:34, ИА Амител
Участника специальной военной операции на Украине, пролежавшего почти год в коме, по ошибке признали дезертиром, написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Максим Иванов.
Боец лежал в коме в военном госпитале без паспорта, который утерял на поле боя. Получением нового документа занялись родные мужчины после установления опеки.
"Но в "миграционке" уперлись рогом: пусть владелец документа сам приходит. При этом их совсем не волновало, что человек в коме и неизвестно, выйдет ли из нее", – ранее рассказал Иванов, назвав произошедшее "театром формализма и легкого абсурда".
Тогда парламентарий обратился к министру МВД с просьбой провести разъяснительную работу с органами миграционной службы. Это подействовало. Паспорт "сделали сверхоперативно и даже вежливо разговаривали".
С новым документом попытались решить вопрос с выплатами. И в этом случае депутату пришлось лично обращаться в военную прокуратуру.
"Там выяснили, что нашему герою довольствие вообще не собирались платить, потому что, по мнению воинской части, он, оказывается, не в коме лежал в военном госпитале, а был самовольно оставившим часть. Я когда об этом узнал, у меня просто слов не было", – подчеркнул Иванов.
После разбирательств, по словам депутата, ситуацию "быстро исправили, виновным лицам сделали "втык", денежное довольствие перевели в полном объеме".
"Мне иногда говорят: "Максим Анатольевич, ну зачем ты шум поднимаешь, давай вопрос тихо решим". А как не поднимать, если иначе не понимают? Да, есть те, с кем можно разумно договориться. А есть гордые птицы: пока не пнешь – не полетят. Вот и приходится периодически ноги разминать", – добавил депутат Госдумы.
08:03:58 11-04-2024
После Афгана говорили, мы вас туда не посылали. Если бы после каждой ошибки, ошибившегося отправляли туда, ошибок бы было меньше
08:09:02 11-04-2024
А что он делал на поле боя с паспортом? Люди, фильтруйте информацию. Статья есть ни что иное как пиар очередного депутата.