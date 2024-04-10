Бойца СВО, почти год пролежавшего в коме, признали дезертиром

И это лишь малая часть "театра формализма и легкого абсурда", в котором пришлось принять участие родным мужчины

10 апреля 2024, 17:34, ИА Амител

Российские военные / Фото: mil.ru

Участника специальной военной операции на Украине, пролежавшего почти год в коме, по ошибке признали дезертиром, написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Максим Иванов.

Боец лежал в коме в военном госпитале без паспорта, который утерял на поле боя. Получением нового документа занялись родные мужчины после установления опеки.

"Но в "миграционке" уперлись рогом: пусть владелец документа сам приходит. При этом их совсем не волновало, что человек в коме и неизвестно, выйдет ли из нее", – ранее рассказал Иванов, назвав произошедшее "театром формализма и легкого абсурда".

Тогда парламентарий обратился к министру МВД с просьбой провести разъяснительную работу с органами миграционной службы. Это подействовало. Паспорт "сделали сверхоперативно и даже вежливо разговаривали".

С новым документом попытались решить вопрос с выплатами. И в этом случае депутату пришлось лично обращаться в военную прокуратуру.

"Там выяснили, что нашему герою довольствие вообще не собирались платить, потому что, по мнению воинской части, он, оказывается, не в коме лежал в военном госпитале, а был самовольно оставившим часть. Я когда об этом узнал, у меня просто слов не было", – подчеркнул Иванов.

После разбирательств, по словам депутата, ситуацию "быстро исправили, виновным лицам сделали "втык", денежное довольствие перевели в полном объеме".