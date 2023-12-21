Бойцу спецоперации отказали в заселении в отеле в Ростове-на-Дону
Указать причину отказа администратор не смогла
21 декабря 2023, 12:32, ИА Амител
В Ростове-на-Дону сотрудник конгресс-отеля "Амакс" отказалась заселять участника СВО. Как сообщает Rostovgazeta.ru, молодой человек направлялся на фронт через город и должен был переночевать в гостинице.
В Сети разместили кадры происшествия. Администратор не смогла уточнить, почему военного заселить нельзя. Сам мужчина утверждал, что у него есть все необходимые для этого документы – военный билет и паспорт, а также командировочные.
"Почему нельзя заселиться-то? Нам завтра в Донецк ехать. Что – ничего не скажете? Стыдно, может?" – сказал он на видео. Дата инцидента не указывается. Прокомментировать на момент публикации ситуацию не смогли ни в отеле, ни в органах власти.
13:27:21 21-12-2023
Не на ФРОНТ а на линию соприкосновения...
19:32:39 21-12-2023
Гена (13:27:21 21-12-2023) Не на ФРОНТ а на линию соприкосновения... ... умник тебе бы та передок, может поумнеешь
15:16:51 21-12-2023
Он не один был. «Почему нельзя заселиться то? Нам завтра в Донецк ехать. Что — ничего не скажете? Стыдно, может? Вот такое отношение у нас в Ростове к участника СВО» — говорит военный на видео.
15:49:52 21-12-2023
Охренеть. После Афгана говорили, мы вас туда не посылали. "Указать причину отказа администратор не смогла" --- может компетентные органы смогут, у них для этого и бронь
16:05:37 21-12-2023
Гость (15:49:52 21-12-2023) Охренеть. После Афгана говорили, мы вас туда не посылали. "У... обязана объяснять отказ?
20:43:37 21-12-2023
Гость (16:05:37 21-12-2023) обязана объяснять отказ?... Обязана. Она нарушила закон, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.02.2003 N 91; Приказом Министра обороны РФ от 22.11.2021 N 700 военный билет- документ, удостоверяющий личность военнослужащего, приравнен по силе к паспорту
17:58:57 22-12-2023
Анастасия (20:43:37 21-12-2023) Обязана. Она нарушила закон, в соответствии с Постановление... А вы по военному билету купите билет на самолёт, а может вам услуги в мфц оформят без паспорта, себя не обманывайте!
16:44:25 21-12-2023
А это что за каста такая что им нельзя отказать?
19:35:05 21-12-2023
Гость (16:44:25 21-12-2023) А это что за каста такая что им нельзя отказать?... слыш ты умник эта каста называется - солдаты России, и они твою жопу защищают пока ты умничаешь.
20:31:57 21-12-2023
Гость (16:44:25 21-12-2023) А это что за каста такая что им нельзя отказать?... вот ты, видимо , и есть КАСТА, которую наказать нужно за такой вопрос, да и отправить туда, западнее Донецка, там вспомнишь, к какой КАСТЕ относишься. Прав ГОСТь 19-14-19, зажрались некоторые, судить нужно
20:48:49 21-12-2023
Гость (16:44:25 21-12-2023) А это что за каста такая что им нельзя отказать?... да за то,что тебя, дебил, защищают
21:05:12 21-12-2023
Гость (16:44:25 21-12-2023) А это что за каста такая что им нельзя отказать?... Эта каста защищает таких упырей от нациков пока ты жрешь и спишь.
21:18:21 21-12-2023
Гость (16:44:25 21-12-2023) А это что за каста такая что им нельзя отказать?... Что бы отказать, надо как минимум назвать причину отказа!!!
19:14:19 21-12-2023
Ребята в ужасных условиях находяться что эти недоноски могли спать спокойно в теплой кровати, просто позор, простые люди помогают чем могут а эти даже за деньги не пустили, твари.
19:33:53 21-12-2023
Доиграются все эти мрази парни возвращаться будут припомнят им всё.
19:34:52 21-12-2023
Гость (16:05:37 21-12-2023) обязана объяснять отказ?... Позор таким как вы....негодяи.
19:41:17 21-12-2023
Судя по лайкам, тут присутствуют представители 5 колонны или недружественных стран? А можно их как-то вычислить?
19:58:12 21-12-2023
Гена (13:27:21 21-12-2023) Не на ФРОНТ а на линию соприкосновения... ... Вот и надо закрывать эти "отели", умнее будут
19:59:38 21-12-2023
Сдается мне, что-то здесь не так))))....
20:01:02 21-12-2023
Гость (16:44:25 21-12-2023) А это что за каста такая что им нельзя отказать?... Можно. Но только вместе с ними отправляться. Идиоты.
20:11:16 21-12-2023
Все согласно законодательству, нет паспорта нет заселения, заселение без паспорта большой штраф гостинице. Да и не надо так громогласно говорить что тебе дальше в Донецк, что это значит тебе все ворота открыты.
20:12:11 21-12-2023
Просто прикрыть эту шарагу. Или наковырять компетентными органами недостатков и замечаний. А лучше выписать штрафов за огнетушители, пожарную сигнализация и прчее.
20:15:18 21-12-2023
Нужно было срочно направить группу из УФМС и проверить ВСЕХ проживающих на наличие паспортов, особенно нетитульных национальностей.
20:43:30 21-12-2023
Сжечь забегаловку
20:48:20 21-12-2023
Маленькая подлость совершена,но говорит о многом.
20:52:01 21-12-2023
Чистка нужна
20:58:36 21-12-2023
Конечно нужно объяснить причину отказа, представители отеля говорят ни единого слова не проронила, так в том то дело. Стоит будто издевается, высокомерно молчит типа "что вам объяснять тупым" Отказ нужно объяснять вежливо и приветливо любому человеку и участнику сво тем более.
21:00:54 21-12-2023
Хозяев, мужей и сыновей хозяек и администраторов этих убогих заведений мобилизовывать и отправлять на СВО, а это работа военкомов данных регионов, тогда у них проснется и патриотизм и сострадание к солдатам.
22:43:55 22-12-2023
Сжечь этот отель вместе с клопами! Это не люди - это клопы, те что не пyстили солдат на ночлег. Клопов надо yбивать - ведь это враги среди нас!Когда наконец власть начнёт действовать в интересах наших солдат, а не тyпо сопли жевать!