Бойцу спецоперации отказали в заселении в отеле в Ростове-на-Дону

Указать причину отказа администратор не смогла

21 декабря 2023, 12:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Ростове-на-Дону сотрудник конгресс-отеля "Амакс" отказалась заселять участника СВО. Как сообщает Rostovgazeta.ru, молодой человек направлялся на фронт через город и должен был переночевать в гостинице.

В Сети разместили кадры происшествия. Администратор не смогла уточнить, почему военного заселить нельзя. Сам мужчина утверждал, что у него есть все необходимые для этого документы – военный билет и паспорт, а также командировочные.

"Почему нельзя заселиться-то? Нам завтра в Донецк ехать. Что – ничего не скажете? Стыдно, может?" – сказал он на видео. Дата инцидента не указывается. Прокомментировать на момент публикации ситуацию не смогли ни в отеле, ни в органах власти.