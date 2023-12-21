Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе
По словам Акима Апачева, он отделался небольшой трещиной в ребре
21 декабря 2023, 09:31, ИА Амител
Фото: ТАСС
Актер Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе, куда привез гуманитарную помощь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его дочь Евдокию Батариели-Охлобыстину.
В социальных сетях она рассказала, что Охлобыстин вместе с женой в очередной раз поехал с грузом гуманитарной помощи.
"Мама уехала в Ростов за добавкой помощи, пока папа попал под обстрел и словил пулю. Слава богу, в броник! Горжусь невероятно", – написала она.Музыкант Аким Апачев уточнил, что у Охлобыстина небольшая трещина в ребре – актер выжил.
10:03:06 21-12-2023
яркая личность с принципами и пониманием зачем живет на этом свете, но конечно и фарта хватает
10:10:40 21-12-2023
без комментариев (10:03:06 21-12-2023) яркая личность с принципами и пониманием зачем живет на этом... А откуда вы за него знаете про понимание целей и смыслов? Или его образ просто кажется авторитетным для вас?
10:56:10 21-12-2023
Гость (10:10:40 21-12-2023) А откуда вы за него знаете про понимание целей и смыслов? Ил... Прослушайте 10-ти минутный ролик Ивана Охлобыстина "Предназначение"
11:17:44 21-12-2023
Гость (10:10:40 21-12-2023) А откуда вы за него знаете про понимание целей и смыслов? Ил... А откуда у вас понимание что это не так?
11:23:16 21-12-2023
Гость (10:10:40 21-12-2023) А откуда вы за него знаете про понимание целей и смыслов? Ил... Дела говорят за себя.
10:06:25 21-12-2023
Понты дороже денег
10:53:42 21-12-2023
Знакомому так же в 9-ти килограммовый броник п... (Садануло). Несколько часов очухивался.
12:06:16 21-12-2023
Гость (10:53:42 21-12-2023) Знакомому так же в 9-ти килограммовый броник п... (Садануло)... нормальный броник будет весить больше, если там достаточно железа
12:59:15 21-12-2023
Гость (12:06:16 21-12-2023) нормальный броник будет весить больше, если там достаточно ж... Там вообще железа нет
12:22:20 21-12-2023
Для медсестер легкий броник-4,8 кг.Потому что приходится и раненых тащить.Но этот от пули не всегда спасёт,только от мелких осколков.
12:26:04 21-12-2023
Иван был а нашем славном городе.Светлана Шаповалова его расспрашивала.И подарила баночку алтайского горного мёда.
22:26:53 21-12-2023
Лучше бы про СВОБОДНЫЕ, демократические выборы рассказал русским людям. Или слабо? За медальку к пенсии поехал?