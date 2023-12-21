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Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе

По словам Акима Апачева, он отделался небольшой трещиной в ребре

21 декабря 2023, 09:31, ИА Амител

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Актер Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе, куда привез гуманитарную помощь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его дочь Евдокию Батариели-Охлобыстину.

В социальных сетях она рассказала, что Охлобыстин вместе с женой в очередной раз поехал с грузом гуманитарной помощи.

"Мама уехала в Ростов за добавкой помощи, пока папа попал под обстрел и словил пулю. Слава богу, в броник! Горжусь невероятно", – написала она.Музыкант Аким Апачев уточнил, что у Охлобыстина небольшая трещина в ребре – актер выжил.

Происшествия культура спецоперация Знаменитости

Комментарии 12

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без комментариев

10:03:06 21-12-2023

яркая личность с принципами и пониманием зачем живет на этом свете, но конечно и фарта хватает

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Гость

10:10:40 21-12-2023

без комментариев (10:03:06 21-12-2023) яркая личность с принципами и пониманием зачем живет на этом... А откуда вы за него знаете про понимание целей и смыслов? Или его образ просто кажется авторитетным для вас?

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Гость

10:56:10 21-12-2023

Гость (10:10:40 21-12-2023) А откуда вы за него знаете про понимание целей и смыслов? Ил... Прослушайте 10-ти минутный ролик Ивана Охлобыстина "Предназначение"

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Гость

11:17:44 21-12-2023

Гость (10:10:40 21-12-2023) А откуда вы за него знаете про понимание целей и смыслов? Ил... А откуда у вас понимание что это не так?

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Гость

11:23:16 21-12-2023

Гость (10:10:40 21-12-2023) А откуда вы за него знаете про понимание целей и смыслов? Ил... Дела говорят за себя.

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Гость

10:06:25 21-12-2023

Понты дороже денег

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Гость

10:53:42 21-12-2023

Знакомому так же в 9-ти килограммовый броник п... (Садануло). Несколько часов очухивался.

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Гость

12:06:16 21-12-2023

Гость (10:53:42 21-12-2023) Знакомому так же в 9-ти килограммовый броник п... (Садануло)... нормальный броник будет весить больше, если там достаточно железа

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Гость

12:59:15 21-12-2023

Гость (12:06:16 21-12-2023) нормальный броник будет весить больше, если там достаточно ж... Там вообще железа нет

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Гость

12:22:20 21-12-2023

Для медсестер легкий броник-4,8 кг.Потому что приходится и раненых тащить.Но этот от пули не всегда спасёт,только от мелких осколков.

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Гость

12:26:04 21-12-2023

Иван был а нашем славном городе.Светлана Шаповалова его расспрашивала.И подарила баночку алтайского горного мёда.

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Гость

22:26:53 21-12-2023

Лучше бы про СВОБОДНЫЕ, демократические выборы рассказал русским людям. Или слабо? За медальку к пенсии поехал?

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