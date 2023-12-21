По словам Акима Апачева, он отделался небольшой трещиной в ребре

21 декабря 2023, 09:31, ИА Амител

Фото: ТАСС

Актер Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе, куда привез гуманитарную помощь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его дочь Евдокию Батариели-Охлобыстину.

В социальных сетях она рассказала, что Охлобыстин вместе с женой в очередной раз поехал с грузом гуманитарной помощи.

"Мама уехала в Ростов за добавкой помощи, пока папа попал под обстрел и словил пулю. Слава богу, в броник! Горжусь невероятно", – написала она.Музыкант Аким Апачев уточнил, что у Охлобыстина небольшая трещина в ребре – актер выжил.